Dürrenäsch will die Sicherheit auf den Strassen verbessern

Dürrenäsch Tempo 30 im ganzen Siedlungsgebiet: Gemeinderat will die Sicherheit auf den Strassen verbessern Der Dürrenäscher Gemeinderat hat ein Verkehrskonzept mit drei verschiedenen Varianten ausgearbeitet und schlägt flächendeckend Tempo 30 vor. Die Gemeindeversammlung wird am 24. Juni darüber entscheiden. Anja Suter 27.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Dürrenäsch (von links): Thomas Sauder, Simone Bertschi, Ammann Josef Willi, Vroni Merz und Werner Schlapbach. Anja Suter

Es waren die vielen, teils besorgten Zuschriften, die den Dürrenäscher Gemeinderat dazu bewogen haben, ein Verkehrskonzept auszuarbeiten. «Uns war es wichtig, die Ist-Situation im Dorf professionell erfassen zu lassen», erklärte Gemeinderat Thomas Sauder an einer Informationsveranstaltung am Mittwochabend. Dabei wurde der Gemeinderat vom Beratungs- und Planungsbüro Balmer & Partner unterstützt. Die nötigen 18'000 Franken wurden mit dem Budget 2019 bewilligt.

Für die Analyse wurden unter anderem die Geschwindigkeit auf verschiedenen Strassen erfasst. So lag der Medianwert der Verkehrsteilnehmenden auf der Sedelstrasse zu den Stosszeiten beispielsweise bei 45 Kilometer pro Stunde, auf der Staldenstrasse fuhren 50 Prozent der Verkehrsteilnehmenden schneller als 46 Kilometer pro Stunde, die restlichen 50 Prozent langsamer. Unfälle hat es zwischen 2014 und 2018 gemäss Regionalpolizei Lenzburg nur einen gebeben. Es handelte sich um einen Selbstunfall mit einem E-Bike. «Wir gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer von nicht gemeldeten Unfällen aus», sagte Sauder. Auch die Fälle, bei denen es fast geklöpft hätte, werden nicht erfasst. «Wir haben gespürt, dass in der Bevölkerung ein grosses Schutzbedürfnis herrscht, und wir wollen nicht warten, bis etwas passiert», so Sauder.

Tempo 30, verschiedene Massnahmen oder eine Mischung aus beidem

Mit Variante A schlägt der Gemeinderat den Dürrenäscherinnen und Dürrenäscher Tempo 30 im ganzen Siedlungsgebiet vor. Ausgenommen sind die Industriezone und die Kantonsstrassen. Über Letztere kann Dürrenäsch nicht entscheiden.

Variante B sieht diverse Einzelmassnahmen vor. Damit sind unter anderem Markierungen gemeint, etwa dort, wo die Hinterstrasse in die Sedelstrasse einmündet. Zudem schlägt der Gemeinderat auch eine Markierung und Insel auf der Sedelstrasse vor oder ein Einbahnregime bei der Zehntengasse und dem Bäniweg.

Variante C ist ein Kompromiss aus den beiden vorherigen Vorschlägen. So sollen Einzelmassnahmen umgesetzt werden, zeitgleich aber auch eine Tempo-30-Zone im Risikogebiet, was vor allem der Dorfkern ist.

Unterschiedlich sind auch die Kosten für die drei Vorschläge. So würde flächendeckendes Tempo-30-Regime Dürrenäsch voraussichtlich rund 90'000 Franken kosten. Die Einzelmassnahmen schlagen mit rund 15'600 Franken zu Buche, die Mixlösung rund 30'000 Franken.

Temporeduktion für die Sicherheit der Kinder

Der Gemeinderat setzt sich für flächendeckend Tempo 30 ein, weil das die grösste Sicherheit für die Strassen bedeute, so Sauder. Gemeinderat Werner Schlapbach sagte: «Für mich gibt es zwei Dinge. Ich fahre gerne schnell und habe sozusagen Benzin im Blut. Meine Grosskinder wohnen aber an der Staldenstrasse. Diese Rennstrecke ist ihr Schulweg.» Er spreche sich also nicht nur aus Solidarität zum Gemeinderat für Tempo 30 aus, sondern auch für seine Grosskinder.

An der Informationsveranstaltung nahmen rund 20 Personen teil. Anja Suter

Die anschliessende Diskussion wurde rege geführt, viele Votanten meldeten sich mehrmals. Es zeigte sich, dass es in Dürrenäsch viele Strassen gibt, wo es regelmässig zu gefährlichen Situationen kommt. Oft nicht nur durch Autofahrenden ausgelöst, sondern auch durch Töffli und Velofahrende. Einzelne sprachen sich für weiterführende Massnahmen in ihrem Quartier aus. Etwa einen Fussgängerstreifen an der Sedelstrasse, oder das Anzeichnen eines Rechtsvortrittes dort, wo der Lindenhübel in die Sedelstrasse einmündet.

Ein Votant konnte sich mit dem geplanten Tempo 30 nicht anfreunden. «Meine Devise ist, dass jeder zwei Augen hat. Je mehr Massnahmen es gibt, desto weniger achten sich die Verkehrsteilnehmenden.» Zudem drückte er sein Unverständnis darüber aus, dass viele Kinder mit dem Velo oder Trotti zur Schule unterwegs sind. «Der Schulweg ist die Sache der Eltern, da haben wir keine Handhabung», erklärte Vroni Merz. Einige Votanten sprachen sich, wenn auch vorsichtig, für die Temporeduktion im Siedlungsgebiet aus. Ob im Dürrenäscher Siedlungsgebiet in Zukunft Tempo 30 herrscht, entscheidet sich an der Gemeindeversammlung am 24. Juni.