Dürrenäsch: Sager AG entlässt bis zu 35 Mitarbeitende

Dürrenäsch «Sagex»-Produzentin Sager AG entlässt bis zu 35 Mitarbeitende Unter anderem die stark angestiegenen Energiekosten führen dazu, dass das Unternehmen eine Produktelinie einstellt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 09.11.2022, 15.42 Uhr

Die Sager AG stellt Dämmstoffe her. Diese Fotos wurden anlässlich einer Betriebsbesichtigung an der «Nacht der Aargauer Wirtschaft» gemacht. Bild: Henry Muchenberger

Das Dürrenäscher Traditionsunternehmen Sager AG entlässt bis zu 35 Mitarbeitende. Dies teilte die Dämmstoffproduzentin gestern mit. Die Mitarbeitenden seien informiert und das vorgeschriebene Konsultationsverfahren eröffnet worden. Bis zu dessen Ablauf könnten «Vorschläge für alternative Lösungen» eingebracht werden, heisst es in der Mitteilung. «Das Familienunternehmen ist bemüht, für alle Betroffenen Anschlusslösungen zu finden und arbeitet gewohnt eng mit dem Personal zusammen.»

Die Firma ist die zweitgrösste Arbeitgeberin in Dürrenäsch. Screenshot: Website

Die 1949 gegründete Sager AG ist mit 150 Mitarbeitenden die zweitgrösste Dürrenäscher Arbeitgeberin (nach Bertschi). Sie hat einen Jahresumsatz von über 50 Millionen Franken und produziert rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Besonders mit ihrem Produkt «Sagex» ist sie auch ausserhalb der Baubranche bekannt. Das zu 98 Prozent aus Luft bestehende, federleichte Hartschaum-Dämmmaterial ist aber nur eine von drei Produktelinien. Die anderen beiden, «Saglan» und «Pipelane», basieren auf Glaswolle. Nun wird «Pipelane», per Ende Februar 2023 eingestellt. Beim Produkt handelt es sich um Rohrschalen, also Wärme- und Schalldämmung in Rohrform, die um Leitungen gelegt werden.

«Das Produkt war seit seiner Einführung 2008 fast nie gewinnbringend, obwohl wir viel ausprobiert und investiert haben», sagt Betriebsleiter Stephan Läuchli. «Der Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht hat, waren nun die extrem gestiegenen Energiekosten und die starken Währungsschwankungen.» Wie Läuchli ausführt, werden für die Glaswollenproduktion Glasscherben (alles Recycling) mit einem Elektro-Ofen eingeschmolzen.

Um diesen auf 1400 Grad zu erhitzen, braucht es gigantische Mengen an Strom. Zur Einordnung: Sager hat eine Photovoltaikanlage mit 3750 Quadratmetern auf dem Dach der Produktionshalle. Diese kann nur den Strombedarf von einem einzigen Betriebstag pro Jahr decken. Im weiteren Verlauf der Produktionsschritte braucht die Firma auch grosse Mengen Erdgas. «Wir setzen viel Energie für die Produktion ein, dafür wird durch den Einsatz unserer Dämmprodukte später noch mehr Energie gespart», so Läuchli.

Für die Herstellung der Dämmstoffe werden Glasscherben eingeschmolzen. Das verbraucht extrem viel Energie. Bild: Henry Muchenberger

Zur eh schon unrentablen Produktelinie mit steigenden Produktionskosten kommt der Umstand, dass Sager die «Pipelane»-Produkte zu einem sehr grossen Teil im west- und nordeuropäischen Ausland absetzt. «Dort hatten wir sehr viel mehr Mühe, die Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben», erklärt Stephan Läuchli. Deshalb nun die Entscheidung, die Produktelinie einzustellen, sich auf die anderen zu konzentrieren und neue zu entwickeln.

Blick in den Glasofen. Bild: Henry Muchenberger

Die beiden Produkte «Sagex» und «Saglan» werden vorwiegend im Inland verkauft, praktisch nie an Zwischenhändler, sondern direkt an die Endverbraucher – beispielsweise Holzbaufirmen, aber auch Hobbyhandwerker. Bei diesen Produkten sieht die Sager AG grosses Potenzial. «Der Trend zum nachhaltigen, energiesparenden Bauen kommt uns zugute», sagt Läuchli. «Schweizweit gibt es rund eine Million bestehende Gebäude, die man durch bessere Dämmung sehr viel klimafreundlicher machen kann. Hinzu kommen die Neubauten.»

Die Glaswolle wird auch weiterhin zu «Saglan»-Produkten verarbeitet. Bild: Henry Muchenberger

Künftig will die Sager AG verstärkt auf sogenannte Systemlösungen setzen. Der Betriebsleiter erklärt: «Heute verkaufen wir einzelne Komponenten, etwa eine Rolle ‹Saglan›-Platten, an einen Fassadenbauer. Dieser verarbeitet das Material dann weiter. In Zukunft wollen wir alle Komponenten einer Fassade – vom Befestigungsmittel bis zum Solarmodul – sowie passende Dienstleistungen als System anbieten.»

Ausgebaut werden soll auch der Bereich Schalldämmung. Konkret: Auf Glaswolle basierende Akustikplatten, die in belebten Räumen, etwa Grossraumbüros oder Restaurants, eingesetzt werden. Und die Dürrenäscher Firma will sich mit kundenspezifischer Produktion mehr von der Konkurrenz, die das nicht anbietet, absetzen.

Unter dem Strich, so betont Läuchli, wolle die Firma an ihrem einzigen Produktionsstandort Dürrenäsch weiter investieren. «Deshalb sprechen wir auch von maximal 35 Personen, die wegen der bald eingestellten Produktion von <Pipelane> entlassen werden müssen – wir hoffen, den einen oder anderen in einem der neuen Bereiche weiterbeschäftigen zu können», sagt er. «Doch vorerst müssen wir das Konsultationsverfahren abwarten.»

