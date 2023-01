Dürrenäsch stimmt nochmals über das Budget 2023 ab

Dürrenäsch Referendum für Budget 2023 zu Stande gekommen: «Steuerfuss unter 118 Prozent wäre Raubbau an der Gemeinde» In Dürrenäsch wird am 12. März an der Urne über das Budget 2023 abgestimmt. 294 gültige Unterschriften wurden gesammelt, viel mehr als nötig gewesen wären. Gemeindeammann Josef Willi erklärt, wieso er über das Referendum nicht glücklich ist. Anja Suter Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Widmer reichte 300 Unterschriften für das Referendum ein – 294 waren gültig. Bild: Eva Wanner

294 Personen in Dürrenäsch möchten nochmals über das Budget 2023 abstimmen – 182 Unterschriften wären nötig gewesen. Das vom Gemeinderat vorgeschlagene Budget rechnete mit einem Steuerfuss von 118 Prozent – also mit 13 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ganz überraschend kommt das alles nicht. Schon an der Gmeind war das Thema umstritten. Es gab Diskussionen und einen Antrag von Beat Widmer, der eine Steuerfusserhöhung von fünf Prozent auf 110 Prozent forderte. Der Antrag kam nicht durch. Also sammelte Widmer Unterschriften in Dürrenäsch – und erhielt sie. Aus allen Altersklassen und Quartieren, wie er gegenüber der AZ sagte.

Josef Willi ist Gemeindeammann von Dürrenäsch. Bild: Chris Iseli

Der Dürrenäscher Gemeinderat hat an seiner Sitzung am Dienstagabend das Referendum behandelt und den Abstimmungstermin dafür auf den 12. März festgelegt. Für die Gemeinde heisst dies, dass sie bis zur Urnenabstimmung ohne gültiges Budget unterwegs ist. Das hat Folgen: «Die jährliche Unterstützung an verschiedene Vereine und Organisationen konnte so nicht ausgelöst werden», sagt Ammann Josef Willi. Das können sie erst, wenn klar ist, wie das Budget der Gemeinde aussehen wird.

Budget 2023 mit« Biegen und Brechen gemacht»

Der Ammann ist über das Referendum nicht glücklich. Er sagt aber: «Das ist gelebte Demokratie.» Bereits jetzt ist für den Gemeinderat aber klar; wenn das Budget 2023 an der Urne keine Zustimmung findet, wird er nicht von seinem Kurs abweichen. Und an der nächsten Gmeind wieder eines mit 118 Prozent vorschlagen. «Wir haben das Budget 2023 auf Biegen und Brechen gemacht, damit nicht noch ein höheres Minus da steht», sagt Willi. Bei einem Steuerfuss von 118 Prozent schliesst es mit einem Minusbetrag von rund 275'000 Franken.

Würde der Steuerfuss nur auf 110 Prozent erhöht, wie Beat Widmer dies an der Gmeind beantragte, ist es ein Minus von rund 496'000 Franken. «Ein Steuerfuss unter 118 Prozent wäre Raubbau an der Gemeinde, das funktioniert nicht», sagt der Ammann. Und legt nach: «Wir wurden nicht dafür gewählt, dass die Einwohnenden wenig Steuern zahlen, sondern damit sie soviel Steuern zahlen, wie es für das Dorf nötig ist.»

Willi macht klar, dass der Steuerfuss mit 118 Prozent immer noch zu wenig ist. «Eigentlich hätten wir ihn auf 125 Prozent erhöhen müssen.» Aber dem Gemeinderat sei bewusst, dass eine Erhöhung um 13 Prozent bereits sehr viel sei und man der Teuerung Rechnung tragen müsse.

«Schulraum+» schlägt auf den Steuerfuss

Dass es zu einer Steuerfusserhöhung kommt, liege zum einen an der neuen Mehrzweckhalle, die im vergangenen Jahr bezogen werden konnte. Für diese wird 2023 die erste Abschreibung fällig. Die Mehrzweckhalle ist Teil des Projekts «Schulraum+», wofür die Gmeind 2019 einen Kredit von 11,5 Millionen Franken bewilligte. Zum Projekt gehörte auch die Sanierung des Schulhauses. Dürrenäsch hat den Steuerfuss 2018 von 85 auf 95 Prozent angehoben. 2020 erfolgte die Erhöhung auf 105 Prozent. Diese geschah auch, wegen der hohen Investitionen in «Schulraum+».

«Wir müssen den Steuerfuss nicht nur wegen der Mehrzweckhalle erhöhen», betont Willi. Ein Grund seien auch die stark erhöhten Bildungskosten. Der Gemeinderat hofft am 12. März auf ein Ja zum Budget 2023. «Wir werden in der kommenden Woche auch an alle Haushalte Flyer versenden lassen, um die Konsequenzen bei einer Ablehnung aufzuzeigen.» Eine Konsequenz sei klar. «Wenn wir jetzt nicht zahlen, muss es später jemand anders tun – unsere Kinder. Wir haben die Ausgaben für Schulraum+ aber getätigt, also sollten wir sie bezahlen.» Falls das Referendum abgelehnt wird, ist eine ausserordentliche Gmeind geplant, um über das Budget 2023 nochmals abzustimmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen