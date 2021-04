Dürrenäsch Polizeieinsatz wegen Chemikalien dauert an – keine Gefahr für die Bevölkerung In Dürrenäsch ist die Polizei ausgerückt und hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Aktualisiert 15.04.2021, 14.58 Uhr

(cri) In Dürrenäsch läuft ein Polizeieinsatz bei einem Zweifamilienhaus in einem Quartier. Wie die Aargauer Staatsanwaltschaft gegenüber der AZ bestätigt, habe es eine Hausdurchsuchung gegeben. Diese dauert zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: Donnerstag, 15 Uhr) an.