Dürrenäsch will den Steuerfuss um 13 Prozent erhöhen

Dürrenäsch Massive Steuerfusserhöhung um 13 Prozent: Der Ammann erklärt, wieso 118 Prozent immer noch zu niedrig sind Die Sanierung des Schulhauses und der Neubau der Mehrzweckhalle in Dürrenäsch haben bereits eine Steuerfusserhöhung ausgelöst. Jetzt steht die nächste an. Josef Willi erklärt, was die Gründe sind und wieso die Zahlen in Dürrenäsch immer noch rot sind. Anja Suter Jetzt kommentieren 24.10.2022, 18.00 Uhr

In Dürrenäsch soll der Steuerfuss 2023 bei 118 Prozent liegen. Severin Bigler

Dem einen oder der anderen in Dürrenäsch wird wohl der Atem stocken, wenn sie in diesen Tagen das Gmeindsbüechli aufschlagen. Beim Budget 2023 wartet eine unschöne Überraschung: Der Steuerfuss der Gemeinde, der bisher bei 105 Prozent (ein Steuerprozent sind 27'000 Franken) lag, soll um 13 Prozent erhöht werden. Ein Steuerfuss von 118 Prozent. Für Ammann Josef Willi ist klar, dass die Erhöhung die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht erfreuen wird. Doch sie sei bitternötig, erklärt er. «Trotz der Erhöhung haben wir im Budget immer noch ein Minus von 274'745 Franken.»

Josef Willi, Ammann von Dürrenäsch Mathias Förster

Die Steuerfusserhöhung hat sich leise angekündigt. Auch im letzten Jahr budgetierte die Gemeinde mit einem Minus – damals von 27'000 Franken. Am Schluss wurde es 2021 ein Minus von 157'000 Franken. Und dann ist da noch «Schulraum+», ein Projekt, aus welchem die neue Mehrzweckhalle und das sanierte Schulhaus resultierten. Insgesamt investierte Dürrenäsch etwas mehr als 12 Millionen Franken. Willi deutete bereits kurz vor der Einweihung gegenüber der AZ an, dass sich das Projekt auf das Budget 2023 auswirken werde. «Wir wollten eine neue Mehrzweckhalle, wir haben sie bestellt, wir haben sie bekommen – und jetzt werden wir sie bezahlen.»

Welche Positionen Mehrkosten verursachen

Dass der Gemeinderat nun eine Erhöhung von 13 Steuerfussprozenten fordert, liege aber nicht nur an der Mehrzweckhalle, betont Willi. «Unsere finanzielle Situation war auch zuvor nicht rosig, die anstehende Abschreibung der Halle verschärft das Problem nur noch.» Es seien mehrere Posten, die unerwartete Mehrkosten verursachen werden, erklärt der Ammann. Die meisten habe die Bildung verursacht: «Alleine der Primarschulbetrieb bringt Mehraufwände von 119'000 Franken», sagt Willi. Grund dafür sind unter anderem mehr Schüler. Keinen Einfluss auf die höheren Kosten habe aber der Schulverband mit Leutwil. Und auch die Lehrerlöhne werden erwartungsgemäss 163'000 Mehrkosten verursachen.

Man habe versucht, Ausgaben einzuschränken. «Bei der ersten Budgetrunde standen wir noch vor einem Minus von rund 400'000 Franken.» Gestrichen worden seien alle Unterhaltsausgaben, die fremdvergeben wurden, erklärt Willi:

«Wir haben gekürzt, gekürzt und nochmals gekürzt. Mehr geht an diesem Punkt einfach nicht, ohne die Attraktivität des Dorfes zu verlieren.»

Wenn man bei den Ausgaben nicht mehr machen könne, müsse man probieren, die Einnahmen zu erhöhen: «Entweder wir finden mehr Steuerzahler oder die jetzigen zahlen mehr Steuern.» Doch auch bei den Steuererträgen erwartet man Einbrüche von 323'000 Franken. Willi präsentiert anhand eines Beispiels, was 118 Prozent in Dürrenäsch in konkreten Zahlen bedeuten können. «Eine Familie mit zwei Kindern und einem steuerbaren Einkommen von 100'000 Franken zahlte bisher in Dürrenäsch 11'911,20 Franken Steuern. Mit der Erhöhung wären es dann 12'556,40 Franken.»

Dürrenäsch kann sich ein wenig zurücklehnen

Die Erhöhung von 645 Franken beinhalte dafür ein Schulhaus auf dem neuesten Stand und eine neue Mehrzweckhalle, fügt er an. «Eine Erhöhung von 105 auf 118 Prozent klingt brutal und ist auch spürbar. Aber wir haben dafür auch etwas erhalten», sagt er. Der finanzielle Fall von Dürrenäsch soll mittel- und langfristig nicht so weitergehen. «Wir erwarten in den kommenden Jahren keine so grossen Investitionen. Bei diesem Punkt können wir uns etwas zurücklehnen.»

Zuvor müssen die Dürrenäscherinnen und Dürrenäscher noch eine weitere bittere Pille schlucken. Bei 118 Prozent soll nämlich nicht Schluss sein. «Ich gehe davon aus, dass wir den Steuerfuss nochmals erhöhen müssen», sagt der Ammann. Stand heute würden die 13 Prozent Erhöhung nämlich nicht reichen. Dürrenäsch hat den Steuerfuss 2018 von 85 auf 95 Prozent angehoben, 2020 erfolgte die Erhöhung auf 105 Prozent. Diese geschah auch, wegen der hohen Investitionen von «Schulraum+».

