Dürrenäsch Gemeindeversammlung: In Zukunft sollen bestehende Folienabdeckungen möglich sein An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung ging es um die Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Sibylle Haltiner 03.05.2021, 05.00 Uhr

Solche Folientunnel wie in Egliswil sollen zukünftig in Dürrenäsch möglich sein.









An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung konnten die Dürrenäscherinnen und Dürrenäscher am Freitagabend über die neue Nutzungsplanung befinden. Von 917 Stimmberechtigten nahmen 76 teil. Die Beschlüsse unterliegen demzufolge dem fakultativen Referendum. «Der ländliche Charakter macht den Charme unseres Dorfes aus», erklärte Stefan Fischer, Vizeammann und Präsident der Planungskommission zu Auftakt. Die Nutzungsplanung umfasst neben der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) auch den Bauzonen- sowie den Kulturlandplan. Knackpunkt war vor allem die Reduktion der Baulandreserven um 1,25 ha, da Dürrenäsch über zu grosse Baulandreserven verfügt. «Es war schwierig, hier einen Kompromiss zu finden», bestätigte Fischer.

Die erste Wortmeldung nach Eröffnung der Diskussion betraf jedoch die Landschaftsschutzzonen. Gemäss Paragraf 20 der revidierten BNO sind im Landwirtschaftsgebiet Abdeckungen, die mehr als drei Monate bestehen, verboten. Gegen diese Einschränkung wehrte sich Hansjörg Hintermann, Präsident der Landwirtschaftskommission, im Namen der Landwirte. Er wies darauf hin, dass durch eine Folienabdeckung der Einsatz von Pestiziden eingeschränkt und der Wasserverbrauch reduziert werden könne. Beispielsweise bei Erdbeerkulturen sei eine wesentlich länger dauernde Abdeckung als die erlaubten drei Monate nötig.



Nicht zufrieden mit der Auszonung

Da an der Gemeindeversammlung nicht über einzelne Formulierungen befunden werden konnte, stellte Hintermann einen Rückweisungsantrag für den Paragrafen 20 der BNO, in welchem die beanstandete Einschränkung steht. Dieser Antrag wurde mit 45 Ja-Stimmen gutgeheissen. Der Gemeinderat muss nun einen neuen Vorschlag für diesen Paragrafen ausarbeiten, Vizeammann Fischer rechnet damit, dass darüber an der Wintergmeind abgestimmt werden kann. Ein weiterer Votant wehrte sich gegen die Auszonung eines Teils seines Baulandes. Stefan Fischer wies aber darauf hin, dass an der Versammlung keine einzelnen Beschlüsse revidiert werden könnten. Es gebe nur die Möglichkeit, den gesamten Bauzonenplan zurückzuweisen. «Dann jedoch», betonte Fischer, «wird der Gemeinderat die gesamte Nutzungsplanung zurückziehen, da der Bauzonenplan ein wesentliches Element davon ist.» Weil der unzufriedene Landbesitzer nicht die ganze Nutzungsplanung gefährden wollte, verzichtete er auf einen Rückweisungsantrag.



Da keine weitere Diskussion gewünscht wurde, liess Fischer abstimmen. Die Anwesenden stimmten der revidierten Nutzungsplanung – unter Ausnahme des Paragrafen 20 – mit 65 Ja-Stimmen zu, ohne Gegenstimmen, mit wenigen Enthaltungen. «Ich bin erleichtert über diesen Entscheid, das Ganze war eine extreme Belastung in den letzten Monaten», erklärte Stefan Fischen anschliessend. «Nun bin ich zuversichtlich, dass wir auch für den Paragrafen 20 eine Lösung finden werden.»