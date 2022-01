Dürrenäsch: Die erste Bilanz des Gemeindeammanns Josef Willi

Dürrenäsch Er hält nichts von langen Gemeindeversammlungen: Der neue Ammann Josef Willi zieht eine erste Bilanz Sieben Monate ist Josef Willi nun Gemeindeammann von Dürrenäsch. Zeit, ein erstes Mal zurück zu blicken. Er erzählt, wieso er gehofft hatte, dass der Kredit für die Fusionsabklärung mit Seon und Hallwil bewilligt wird, und dass er seine Rolle eher als Repräsentant ansieht. Anja Suter Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeindeammann Josef Willi vor der Baustelle der Mehrzweckhalle in Dürrenäsch. Valentin Hehli

Vor rund sieben Monaten hat Josef Willi das Büro des Gemeindeammanns im ersten Stock des Dürrenäscher Gemeindehaus bezogen. Ein Senkrechtstart für den 54-Jährigen, der mitte Juni für die SVP mit dem zweitbesten Ergebnis in den Gemeinderat und auch als Gemeindeammann gewählt wurde. Seit seinem Amtsantritt beschäftigt sich Willi, der eine eigene Firma für Innenausbau von Akustikdecken hat, mit den Belangen der Gemeinde und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. «Es ist ein gutes 20-Prozent-Pensum, teilweise auch eher 30 Prozent», sagt er. Damit habe er vor seiner Wahl gerechnet. «Dank meiner Selbstständigkeit kann ich mir meine Woche gut einteilen.»

Ins kalte Wasser sei er zudem nicht geworfen worden. «Meine Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat haben mich gut im Team aufgenommen und mir die Zeit gegeben, mich einzuarbeiten.» Zu Gute gekommen sei ihm, dass er bei einer Ersatzwahl der laufenden Legislatur gewählt wurde und so auch vom ehemaligen Vizeammann Stefan Fischer viel lernen konnte. «Diese sechs Monate waren das Beste, was mir passieren konnte», sagt Willi.

Wieso er nicht einfach einen neuen Bürostuhl bestellen kann

Trotzdem habe es Aspekte gegeben, auf die er sich nicht habe vorbereiten können. «Man weiss vorher nicht, wie viel Arbeit hinter gewissen Aufgaben steckt», sagt Willi und spricht dabei beispielsweise von Baugesuchen. «Man denkt als Privater, dass das einfach läuft. Aber sieht nicht die Arbeit, die dahinter steckt.» Auch das einfache Bestellen eines Bürostuhls funktioniere auf einer Gemeindeverwaltung anders als in seinem Betrieb mit 20 Personen. «Wenn in meiner Firma ein Mitarbeiter einen neuen Bürostuhl benötigt, entscheide ich, dass dieser spätestens am nächsten Tag bestellt wird, das funktioniert auf einer Gemeindeverwaltung anders.»

Josef Willi ist ein Pragmatiker, er bevorzugt Abläufe schnörkellos und effizient. Das probierte er auch an seiner ersten Gemeindeversammlung im vergangenen November umzusetzen. «Mir ist aber bewusst, dass ich da noch Optimierungsbedarf habe», sagt er und lacht. Bei seiner ersten Gmeind sei er schon nervös gewesen, gibt er unumwunden zu. Zukünftig sei es sein Ziel, dass zwei Minuten nach der Eröffnung das erste Traktandum folgen könne. «Ich halte nichts von dreistündigen Gemeindeversammlungen, wenn ein Teil davon nicht wichtig ist.»

Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ist gut und wichtig

Die erste Gmeind, die Josef Willi als Ammann führte, dauerte indes mehr als drei Stunden. Aber sie war wichtig: Ein Kredit für Fusionsabklärungen mit Seon und Hallwil war traktandiert. Die Anwesenden lehnten den Kredit grossmehrheitlich ab. Eine Entscheidung, die Willi akzeptiert, aber bedauert. «Ich hatte gehofft, dass der Kredit bewilligt wird». Nicht weil er in näherer Zukunft eine Fusion angestrebt hätte, sondern aufgrund der verpassten Chance betreffend der Abklärungen:

«Wir hätten dann gewusst, wo wir stehen. Nicht nur was wir falsch machen, sondern auch, was in Dürrenäsch gut abläuft.»

Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden bezeichnet Willi als gut und wichtig. Eine Fusion sieht er in der kurz- und mittelfristigen Zukunft von Dürrenäsch noch nicht. Aber Willi ist Realist: «Ein Zusammenschluss wird bei 1300 Einwohnern früher oder später zur Diskussion stehen.» Aufgrund des Überweisungsantrages an der letzten Gmeind, der den Gemeinderat damit beauftragte, einen möglichen Zusammenschluss mit Leutwil zu prüfen. Wie weit dieser Prozess fortgeschritten ist, will der Gemeindeammann nicht preisgeben: «Es laufen derzeit interne Gespräche, wir werden aber an der nächsten Gemeindeversammlung über den aktuellen Stand informieren.» Auf jeden Fall wolle man dieses Projekt anders angehen als jenes mit Seon und Hallwil. «Das letzte Mal ging es wohl zu schnell vorwärts. Die Leute fühlten sich überfahren. Den Fehler wollen wir nicht wiederholen.»

Rolle als Gemeindeammann sieht er eher repräsentativ

Am Ende zähle sowieso der Wille der Dürrenäscherinnen und Dürrenäscher. «Wir im Gemeinderat sind nur der verlängerte Arm der Bevölkerung.» Aussagen wie diese meint der Gemeindeammann ernst. Er spricht selten nur von sich, sondern vom gesamten Gemeinderat. «Sie arbeiten genau so viel und sind häufiger besser im Dossier als ich.» Seine Rolle sieht er eher als repräsentativ an. Wird er aber auf der Strasse angesprochen und mit Problemen konfrontiert, probiert er, Lösungen mit der jeweiligen Person zu finden. «Bis jetzt hat das immer geklappt.»

In den vergangenen fünf Jahren stieg der Steuerfuss um 20 Prozent

Lösungen sucht er auch stets für den Dürrenäscher Finanzhaushalt. Die Gemeinde erhöhte den Steuerfuss in den vergangenen fünf Jahren zweimal von 85 Prozent auf mittlerweile 105 Prozent. Grund dafür waren vor allem die grossen Investitionen im Bereich des Schulraums. «Die Finanzen müssen gut kommen, also kommen sie gut», sagt Willi trocken. Die Investitionen seien nötig gewesen, damit das Dorf weiterkomme:

«In den kommenden Jahren müssen wir noch haushälterischer mit dem Geld umgehen. Das heisst aber nicht, dass wir gar nichts mehr machen.»

Sieben Monate seiner Amtszeit hat Josef Willi absolviert. Beendet er die Legislatur, stehen ihm noch rund vier Jahre bevor. «Wenn man vier Jahre als Ammann macht, dann trägt man noch nicht die langfristigen Konsequenzen seines Handels, ich finde das aber nötig», beantwortet er die Frage, wie lange er sich das Amt vorstellen könne. Wie lange er bleiben wolle, wisse er noch nicht. Für ihn ist nur eines klar: «Ich will Dürrenäsch eine gewisse Sicherheit geben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen