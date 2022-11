Ein Finanzchef will die Dürrenäscher Steuerfusserhöhung kippen

Beat Widmer setzte sich an der Gemeindeversammlung in Dürrenäsch für eine Steuerfusserhöhung auf nur 110 Prozent statt 118 Prozent ein – und scheiterte. Jetzt will er das Referendum ergreifen und das Geschäft an die Urne bringen.

Anja Suter Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr