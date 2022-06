Wegen Wasserknappheit: Rasen sprengen in Dintikon verboten

Dintikon/Hendschiken Wasserknappheit in Dintikon: Rasen sprengen und Pool füllen verboten In Dintikon werden wegen des tiefen Grundwasserspiegels mehrere Verbote erlassen. Grund sei das heisse Wetter und der geringe Niederschlag, sagt der zuständige Gemeinderat. Dennoch müsse sich die Bevölkerung keine Sorgen machen. In Hendschiken dagegen sieht die Lage rosiger aus. Valérie Jost Jetzt kommentieren 28.06.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Dintikon nur noch gezielt und sparsam erlaubt: Ein Bub giesst Blumen im Garten. Bild: Fotolia/Jörn Buchheim

«In der Wasserversorgung Dintikon herrscht momentan eine akute Wasserknappheit», vermeldet die Gemeinde online. In Dintikon und im Ballygebiet Villmergen (zwischen Dintikon und Dottikon) wird die Bevölkerung deshalb «angehalten, mit dem Wasserverbrauch sehr sparsam umzugehen». Ab sofort ist es verboten: Rasenflächen zu bewässern, das Auto zu Hause zu waschen, Swimmingpools aufzufüllen und Plätze abzuspritzen. Auch Sprinkleranlagen dürfen nicht mehr benutzt werden, Pflanzungen in Gemüse – und Ziergärten seien «nur noch gezielt zu bewässern».

«Die Infos zu den Massnahmen haben wir in Form eines Flugblatts an alle Haushalte verteilt», sagt der zuständige Gemeinderat Kai Meier auf Anfrage. «Wir appellieren damit an den gesunden Menschenverstand, dass mit dieser Ressource sorgsam umzugehen ist.» Die Einhaltung des Verbots könne die Gemeinde nicht kontrollieren, «wir hoffen aber darauf, dass man sich in den Quartieren untereinander darauf hinweist, wenn ein Garten viel grüner ist als die anderen».

Das Problem sind der sehr tiefe Grundwasserstand und die sehr geringen Quellwassererträge: «Der Brunnenmeister kam mit der Information auf mich zu, dass es bald knapp werde. Deshalb die Massnahmen», so Kai Meier. «Denn aktuell laufen die Pumpen des grossen Freiämter Grundwassersees, der auch unsere Gemeinde speist, zwar noch, aber bei einem Stand von rund 413 Metern stellt die Pumpe in Dintikon ab.» Sprich: Es kann kein Wasser mehr herausgepumpt werden. Aktuell betrage der Stand im Pumpbetrieb in Dintikon lediglich noch 414.9 Meter.

Viel Hitze und wenig Regen schuld an tiefem Grundwasserpegel

Ein Grund für den tiefen Grundwasserstand sei der trockene Winter gewesen, erklärt Meier. Zudem habe es schon im Herbst 2021 eher wenig Grundwasser gegeben. «Das ist eine schlechte Ausgangslage. Und dann hatten wir auch die letzten Monate sehr heisse Temperaturen und vor allem über längere Zeiträume gar keine Niederschläge. Dazu kommt die Bise, welche die Böden noch schneller austrocknet und ihre Erholungsdauer verlängert, sobald das Wetter dann doch umschlägt.» Und selbst der Regen aus den Sommergewittern vermöge den Grundwasserstand und die Quellerträge nicht zu heben und die Wasserknappheit nicht zu lindern, so Meier.

Bereits im Spätsommer 2018 habe eine Wasserknappheit geherrscht, in diesem Jahr sei diese jedoch wesentlich früher eingetreten. Deshalb hoffe die Gemeinde nun, dass die verhängten Verbote helfen. Mehr Massnahmen können Meier zufolge nicht verhängt werden, das sei bereits das Maximum: «Wir versuchen das Abstellen der Pumpen damit zu verhindern, aber irgendwann sind wir dann auch machtlos.» Sollte es trotzdem soweit kommen, werde man mit Villmergen die seit Jahren bestehende regionale Zusammenarbeit verstärken. Aber auch dort seien die Wasserreserven nicht unbegrenzt. «Wenn sich alle an die Massnahmen halten und mit dem kostbaren Gut vernünftig umgehen, muss sich niemand Sorgen machen», betont der Gemeinderat.

Keine Knappheit in Hendschiken – dank dreier Standbeine

Wie sieht es in anderen Gemeinden aus? Im nahen Hendschiken seien eine Wasserknappheit oder Verbote wie in Dintikon «im Moment kein Thema», so Giovanni Romeo auf Anfrage. Er ist Geschäftsleiter der Wohler IBW Technik AG, welche die Betriebsführung der Wasserversorgung Hendschiken in deren Auftrag übernimmt. Für die gute Wassersituation seien die drei verschiedenen Standbeine verantwortlich, sagt er: «Hendschiken hat eine eigene Quelle, eine Anbindung an der Transportleitung im Bünztal der IB Wohlen AG (ibw) sowie eine Zuleitung aus Othmarsingen. Ist die Zufuhr an einem Ort mal geringer oder fällt ganz aus, können das die anderen zwei Standbeine kompensieren.»

Ein weiterer Grund, weshalb die Situation in Hendschiken besser ist, ist laut Giovanni Romeo das Grundwasser: «Der Grundwassersee, der Hendschikens Quelle speist, wird von einem Zustrom zwischen Ammerswil und Hendschiken gespiesen. Das ist ein anderer Zustrom als beim Freiämter Grundwassersee, den Dintikon nutzt.» Die verschiedenen Seen seien unterschiedlich mächtig und unterschiedlich empfindlich auf (ausbleibende) Niederschläge.

«Wasser 2035» soll Versorgung im Bünz- und Reusstal sichern

Und wie ist die Lage im restlichen Kanton? «Im ganzen Aargau ist die Situation sehr unterschiedlich. Grundsätzlich sind wir in einer sinkenden Tendenz, vielerorts noch im mittleren Grundwasserpegel-Bereich», schreibt Andreas Märki, Fachspezialist Grundwasser und Geologie von der Abteilung für Umwelt auf Anfrage. Planerisch sei der Zusammenschluss mit anderen Wasserversorgungen anzustreben, «sodass Trinkwasser in Mangellagen auch aus anderen Grundwasservorkommen bezogen werden kann.»

In der Region soll die Wasserversorgung langfristig sichergestellt werden durch das Projekt «Wasser 2035». Am 9. Juni haben 20 Gemeinden sowie der Regionale Wasserverband Mutschellen den Vertrag für die gleichnamige interkommunale Anstalt (IKA) unterzeichnet. Die IKA plant, die bestehende Wassertransportleitung durch das Bünztal mit einer neuen Leitung durch das Reusstal zu einem «Wasserring» zu ergänzen. Auch Dintikon und Hendschiken sind Teil des Projekts.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen