Dintikon Nach einem Krimi zu Gold in Estland – ein Dintiker ist nun Weltmeister im Feldbogenschiessen Stephan Häggi, amtierender Schweizer- und Europameister, krönte sich Mitte August zum neuen Weltmeister im Feldbogenschiessen. Der 58-jährige Dintiker erklärt, was dabei in ihm vorging. Florian Wicki 24.08.2022, 05.00 Uhr

Stephan Häggi (1. v. r.) ist frischgebackener Weltmeister im Feldbogenschiessen. zvg / Aargauer Zeitung

Dass er es auf den ersten Rang geschafft hat und somit nun ein Weltmeister ist, das hat der 58-jährige Stephan Häggi selber erst nicht geglaubt: «Ich war eigentlich gar nie in Führung, erst am letzten Tag.» Am letzten von fünf Turniertagen «World Field Archery Championships», also der Weltmeisterschaft im Feldbogenschiessen, die vom 5. bis 13. August im estnischen Tahkuranna stattfand, zog Häggi allen davon. Oder wie er selber erklärt: «Es ist erst fertig, wenn es fertig ist.»

Sieben Scheiben vor Schluss lag Häggi noch auf dem zweiten Platz, vor ihm der Südafrikaner Lourens Nel. Häggi hatte zehn Punkte weniger als Nel, es gab noch 24 Schüsse – und dann kam es zum Krimi: Nel traf nicht, liess sich aus der Ruhe bringen und erholte sich davon nicht mehr. Häggi dagegen bewies Nervenstärke, verwandelte auch seine letzten Schüsse in Volltreffer und beendete die Meisterschaft mit zehn Punkten Vorsprung, mit 2654 von möglichen 2800 Punkten.

An einer Meisterschaft zieht man rund 15'000 Kilogramm

Häggi, seit rund zehn Jahren kompetitiver Bogenschütze im «Broken Arrow Archers»-Club in Eiken, tritt in der «Veteran Male Bowhunter Unlimited» an. Ab 55 gehört man im Feldbogenschiessen zu den Veteranen. Sinnvoll, findet Häggi: «Auch wenn ich selber noch keine Brille brauche, nimmt die Sehstärke mit dem Alter schon ab.» Weiter schiesse man an einer Weltmeisterschaft in fünf Tagen 476 Pfeile ab, und pro Schuss ziehe man mit der Bogensehne rund 30 Kilogramm nach hinten, ein enormer Kraftakt, so Häggi: «Auch die Gelenke werden mit dem Alter nicht unbedingt besser.» Trotzdem sei er als Veteran auch noch manchem Jüngeren voraus, fügt er lachend an.

Was man dem gelernten Hafner und Plattenleger glaubt, der vor einem solchen Turnier gut und gerne zwei Stunden pro Tag trainiert. Und seine Erfolge zeigen es auch: Bereits 2019 wurde Häggi in Holland Europameister. Und stellte dabei gleich drei Europarekorde auf, die bisher noch von niemandem gebrochen werden konnten – auch nicht von ihm selber: «In Estland habe ich zwei davon egalisiert.» Mehr habe leider nicht drin gelegen, grämt sich der frisch gekrönte Weltmeister ein wenig.

Häggi ist dennoch stolz und zufrieden mit seinem Resultat: «Ein schöner Abschluss, wenn man schon fünf Tage lang alles gibt.» Und denkt schon an die nächste Meisterschaft: Die sei wieder im nationalen Rahmen und finde in Sion statt, bevor es an die Schweizer Meisterschaft im 3D-Bogenschiessen geht, wo nicht auf blosse Zielscheiben, sondern auf Tierattrappen geschossen wird. Das wird auch Häggis nächster Anspruch, die Weltmeisterschaft im 3D-Bogenschiessen: «Die nächste Weltmeisterschaft im Feldbogenschiessen findet in Brasilien statt, das ist mir zu weit weg – die 3D-Meisterschaft hingegen ist in Finnland, das kann ich gut mit meinen Ferien verbinden.»