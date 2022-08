Dintikon muss Strompreis 2023 nur um rund 10 Prozent anheben

Dintikon Gemeinderat erklärt: Überschaubare Strompreiserhöhung dank langfristiger Planung Während mancherorts die Strompreise auf 2023 um bis zu 35 Prozent erhöht werden, reicht in Dintikon eine Erhöhung um 9 bis 10 Prozent. Der zuständige Gemeinderat erklärt, wie das geht. Florian Wicki 25.08.2022, 05.00 Uhr

In Dintikon steigen die Strompreise deutlich weniger als im Schweizer Durchschnitt. Fritz Thut

Mitte bis Ende August herrscht ab und an dicke Luft, wenn es ums Haushaltsbudget geht – dann werden jeweils die neuen Strompreise des kommenden Jahres bekannt gegeben. Heuer war bereits im Mai bekannt, in welche Richtung es in den kommenden Tagen und Wochen gehen wird; eine Umfrage des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen unter seinen Mitgliedern ergab, dass diese die Strompreise für 2023 im Schnitt um rund 20 Prozent und mehr erhöhen werden.

Das hat sich inzwischen bewahrheitet: So gaben in den vergangenen Tagen beispielsweise die TBS Suhr und die Eniwa AG bekannt, ihre Preise ab Januar um bis zu 35 beziehungsweise rund 26 Prozent zu erhöhen.

Deutlich entspannter zeigt sich die Lage nun bei der Elektrizitätsversorgung Dintikon, die am Dienstag ebenfalls die neuen Tarife für das kommende Jahr bekannt gegeben hat. So steigen die Preise zwar auch in Dintikon, jedoch nicht um 20 oder 30 Prozent, sondern um 9 bis 10 Prozent (inkl. Netznutzung und gesetzlichen Abgaben).

Preiserhöhung soll keine Überraschung sein

Ab Januar kostet eine Kilowattstunde des Pakets «Dintikon Grün» (ca. 2,5 Prozent Sonnen- und ca. 97,5 Prozent Wasserstrom) für Privathaushalte im Hochtarif 14,29 Rappen, im Niedertarif 12,49 Rappen (vorher 12,98 resp. 11,20 Rappen). Eine Kilowattstunde des Pakets «Dintikon Sonne» (20 Prozent Sonnen- und 80 Prozent Wasserenergie) kostet ab 2023 für Privathaushalte im Hochtarif 14,92 Rappen, im Niedertarif 13,14 Rappen (bisher 13,62 resp. 11,85 Rappen).

Und schliesslich kostet eine Kilowattstunde des Pakets «Dintikon Kern» (100 Prozent Kernenergie, hiess bisher «Dintikon Atom») im Hochtarif neu 13,62, im Niedertarif 12,06 Rappen (bisher 12,33 resp. 10,77 Rappen).

Was macht Dintikon anders als der Rest der Schweiz, damit die Preise nicht um über 20 oder 30 Prozent erhöht werden müssen? Laut dem für die Elektrizitätsversorgung zuständigen Gemeinderat Kurt Beck steckt eine langfristige Planung dahinter:

«Wir haben unseren Strom bereits vor einiger Zeit eingekauft und die Preise bis 2024 fixiert.»

Das sei mancherorts nicht üblich, weil man so nicht auf fallende Strompreise spekulieren könne. Das sei in Dintikon aber kein Thema gewesen, so Beck: «Uns lagen stabile Preise am Herzen, sodass niemand Ende Jahr von einer massiven Erhöhung überrascht wird.»