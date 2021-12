Dintikons Ammann Ruedi Würgler tritt nach 16 Jahren Politik ab

Dintikon Er will in der Gemeinde nicht zur Institution werden: Dintikons Ammann Ruedi Würgler tritt ab Ruedi Würgler war 16 Jahre lang im Gemeinderat von Dintikon, 12 davon als Ammann. Wieso er den Gemeinderat als Dienstleister ansieht und das Heu mit der FDP nicht mehr auf der gleichen Bühne hat. Anja Suter Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der abtretende Gemeindeammann von Dintikon, Ruedi Würgler, posiert vor den Schulhäusern. Sandra Ardizzone

«Ich wollte immer aufhören, wenn es noch etwas wehtut», sagt Ruedi Würgler. Noch tue es weh, das Amt als Gemeindeammann von Dintikon niederzulegen. In wenigen Tagen wird der 56-Jährige seinen Posten jedoch abgeben, das war für ihn schon vor vier Jahren klar: «Ich entschied damals, dass es meine letzte Amtsperiode sein würde», erklärt er. 16 Jahre lang war er im Gemeinderat, 12 Jahre lang das höchste Mitglied der Exekutive von Dintikon. «Ich finde, das ist eine gute Grössenordnung, es ist nicht ewig, aber lange genug, um einen gewissen Erfahrungsschatz zu haben und Dinge, die sich wiederholen, beim zweiten Mal besser zu machen.»

Eine Institution im Dorf habe er nie werden wollen, sagt Würgler. «Ich verurteile das nicht, es hat sicherlich auch seine Vorteile, aber für mich hätte es nicht gepasst, ein Gemeindeammann für eine ganze Generation zu sein.» In Dintikon sei es jetzt Zeit für jemanden mit einem neuen Stil, einer eigenen Philosophie und Interpretation. «Es sind keine Revolutionen notwendig, sondern sukzessive Veränderungen.»

Er schätzt den Zusammenhalt innerhalb des Dorfes

Auf «sein» Dintikon ist Ruedi Würgler stolz. Sei es betreffend der Finanzen: «Trotz eines schlechten Steuersubstrates und vergleichsweisen vielen Schülerinnen und Schülern haben wir einen guten Steuerfuss von 98 Prozent.» Die stabilen Gemeindefinanzen verdanke man vor allem seinen Vorgängern, die bedacht investiert haben, sagt Würgler. Was er auch besonders schätze, sei der Zusammenhalt innerhalb des Dorfes: «Wir haben wenige urbane Anwandlungen und eine Dorfgemeinschaft, in der man einander kennt.»

Ein Beispiel dafür sei auch die Wiederbelebung des «Bären» durch eine Genossenschaft von Ortsansässigen. Auch beim Thema Nachhaltigkeit sieht Ruedi Würgler seine Gemeinde weit vorne. «Ein Drittel der Dorfbevölkerung bezieht die Wärme aus einer Holzschnitzelheizung, die vom Forst betrieben wird und den Ortsbürgern gehört.» Plaketten oder Auszeichnungen, welche Dintikon als grünes Dorf kennzeichnen, brauche es derweil nicht:

«Solche Sachen kosten viel Geld und haben wenig Nutzen.»

Vor einigen Jahren gab Dintikon zu diskutieren, und zwar über die Gemeindegrenzen hinaus. Grund dafür waren Einbürgerungen, die von der Gemeindeversammlung nicht bewilligt wurden. Einbürgerungen sind in den meisten Gemeinden an der Versammlung nur Formsache, so eigentlich auch in Dintikon, wie der Gemeindeammann bestätigt. «Die Einbürgerungen liefen bei uns über Jahre hinweg unproblematisch. Sowohl vor als auch nach diesen Vorfällen.» Wenn die Bevölkerung Nein zu einer Einbürgerung sage, sei dies nicht unbegründet. So habe sich ein Kandidat im Dorf nicht nur Freunde gemacht. Bei einer anderen Familie habe man mit der Einbürgerung abwarten wollen, bis sich die ganze Familie um den roten Pass bewerben könne. «Dintikon ist bodenständig und konservativ, aber auch differenziert und fortschrittlich. Hier passieren wenig Hüftschüsse», sagt Würgler.

Einbürgerungen sollen Sache der Gemeindeversammlung bleiben

Viele Gemeinden haben inzwischen die Einbürgerungen an den Gemeinderat delegiert. Ein Vorgang, welcher für Ruedi Würgler nicht in Frage kommen würde. «Es ist wichtig, dass das urdemokratische Mittel einer Gemeindeversammlung gestärkt und nicht geschwächt wird», sagt er. Und auch die Rolle des Gemeinderates ist für den Gemeindeammann klar definiert: «Die Exekutive ist ein Dienstleister.» Ihm selbst habe es immer Freude gemacht, dem Dorf zu dienen, betont der Gemeindeammann.

Das Reden und Diskutieren liegt Ruedi Würgler. Seine Worte sind gut und pointiert. Meist wähle er sie sehr spontan, wie er sagt. «Ich habe in all den Jahren meine Reden auch nie aufgeschrieben. Sondern nur ein Grundgerüst vorbereitet.» Sich selbst bezeichnet der 56-Jährige «als extrem freiheitsliebenden Menschen.» Dazu passe auch sein Beruf als selbstständiger Versicherungsbroker.

Der FDP kehrte er den Rücken zu

Würgler war es, der sich in einem früheren Interview als «Linker» in Dintikon bezeichnete, ein Gemeindeammann von der FDP, in einer von der SVP dominierten Gemeinde. Mit der FDP hat er das Heu nicht mehr auf der gleichen Bühne, «das habe ich die Parteileitung auch wissen lassen», sagt er. Zu sehr stört ihn, wie die FDP sich in der Coronapandemie verhält. Von den herrschenden Einschränkungen hält Ruedi Würgler wenig. Doch an die Regeln hält er sich trotzdem, die Maske behält er während des gesamten Gespräches an.

In wenigen Tagen übergibt Ruedi Würgler seinen Posten als Gemeindeammann an seinen Nachfolger, mit dem er zuvor im Gemeinderat zusammengearbeitet hat. Sorgen um Dintikon und seine Zukunft macht sich der abtretende Gemeindeammann derweil keine: «Das Dorf funktioniert», sagt er.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen