So schützt Digitec Galaxus die Nachbarn besser vor Lärm

Dintikon Arbeits- neben Wohnzone: So will Digitec Galaxus die Nachbarn des Logistikzentrums besser vor Lärm schützen Die Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner werden sehr ernst genommen, betont der Onlinehändler Digitec Galaxus. Beim Logistikzentrum in Dintikon sind deshalb Lärmschutzmassnahmen geplant. Michael Hunziker 01.11.2022

Die Wohnüberbauungen (im Hintergrund) grenzen an die Gewerbeliegenschaft, in der das Logistikzentrum von Digitec Galaxus untergebracht ist. mhu

Vom Smartphone bis zum Staubsauger, vom Farbstift bis zum Fernsehgerät: Der Onlinehandel floriert. Kein Wunder, herrscht im Logistikzentrum von Digitec Galaxus an der Parallelstrasse in Dintikon regelmässig viel Betrieb – deutlich hörbar mitunter in den direkt angrenzenden Wohnüberbauungen.

Geplant sind deshalb Lärmschutzmassnahmen. Bis 21. November liegt in der Gemeindekanzlei das Baugesuch mit den umfangreichen Unterlagen öffentlich auf. Diesen ist zu entnehmen, dass es zu Beschwerden gekommen ist, zahlreiche – rechtliche – Abklärungen getätigt, Lärmgutachten erstellt und Varianten geprüft wurden.

Tatsächlich liege hier eine Arbeitszone gleich neben einer Wohnzone, sagt Seraina Cadonau, Mediensprecherin von Digitec Galaxus. Entsprechend führe dies teilweise zu Lärmbelastungen der benachbarten Anwohnerinnen und Anwohner. Deren Anliegen würden sehr ernst genommen und Digitec Galaxus sei bereit, Massnahmen in die Wege zu leiten, um sie besser zu schützen, hebt sie hervor. Sie spricht von einem Lösungsansatz, um die Geräuschimmissionen zu reduzieren.

Zwischen 30 bis 50 Lastwagen sind es pro Werktag

Zur Prüfung vorgeschlagen sind laut Seraina Cadonau drei miteinander kumulierbare Massnahmen: eine Auskleidung der Verladerampe Nordost mit schallabsorbierendem Material, eine Verkleidung der Nordostfassade mit schallabsorbierendem Material sowie der Bau einer Schallschutzmauer.

Die notwendige Lärmschutzwirkung soll erzielt werden mit einem Aufwand, der verhältnismässig sei. Ergänzend habe Digitec Galaxus bereits mehrere betriebliche Massnahmen umgesetzt, um die Geräuschimmissionen zu minimieren, fügt die Mediensprecherin an. Und:

«Man ist diesbezüglich in engem Kontakt mit der Gemeinde sowie den Anwohnerinnen und Anwohnern.»

Zwischen 30 bis 50 Lastwagen können pro Werktag gezählt werden. Davon fahren etwa zehn Lastwagen die Einbahnstrasse um das Gebäude zur Warenausgang-Rampe. Diese ist von den betroffenen Wohnparzellen abgewandt. An den Rampen beim Wareneingang, die den Wohnparzellen zugewandt sind, werden am frühen Morgen, in der Mittagszeit sowie am Abend keine Lastwagen be- oder entladen, führt Seraina Cadonau aus. «Damit schützen wir während der Ruhezeiten die Anwohnerinnen und Anwohner vor Lärm.»

Mit knapp 200 Stellen ein bedeutender Arbeitsort

Konkrete Angaben zum Zeit- und Kostenrahmen der geplanten baulichen Massnahmen kann die Mediensprecherin noch keine machen. Dies hänge von der Beurteilung der Lärmschutzexperten ab und davon, in welcher Kombination die drei Massnahmen realisiert werden sollen. Wie bei jedem Baugesuch bestehe das Risiko, dass das Verfahren durch Einsprachen verzögert werde, gibt die Mediensprecherin zu bedenken und ergänzt:

«Grundsätzlich möchten wir möglichst schnell mit der Realisierung beginnen. Unser Ziel ist es, mit diesem Projekt eine gute Lösung für alle Parteien zu erzielen.»

Dintikon, stellt sie fest, sei ein kleiner, aber wichtiger Standort für Digitec Galaxus und mit knapp 200 Stellen zudem ein bedeutender Arbeitsort für die Region. Zu finden sei in der Gewerbeliegenschaft nicht nur das Grossteile-Lager, sondern auch der gesamte After-Sales-Bereich.

Bearbeitet würden jedes Jahr über eine halbe Million Retouren und Garantiefälle. Um der hohen Nachfrage weiterhin nachkommen zu können, sei Digitec Galaxus auf Lagerkapazitäten wie in Dintikon angewiesen, fasst Seraina Cadonau zusammen. «Mit den baulichen Massnahmen möchten wir die aktuelle Nutzung sowie Kontinuität des Betriebs mit den Bedürfnissen der Nachbarschaft in Einklang bringen.»

Der Gemeinderat Dintikon wollte aufgrund des laufenden Verfahrens auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben zum geplanten Projekt.

