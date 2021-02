Covid-Opfer Das Hotel Lenzburg wird geschlossen – die früheren Besitzer erzählen die Geschichte des über 100-jährigen Familienbetriebs Mit der Schliessung des Hotels Lenzburg (ex «Haller») verliert die Stadt einen Traditionsbetrieb. Die früheren Besitzer, Jürg und Annemarie Haller, blicken auf drei Generationen Familien-KMU in der Aavorstadt zurück.

Ruth Steiner 26.02.2021, 05.00 Uhr

Die früheren Besitzer Jürg und Annemarie Haller-Ineichen auf dem Bänkli beim Eingang zum Hotel Lenzburg. Bis zum Verkauf 1998 wurde es als Hotel Haller geführt. Ruth Steiner

Jürg und Annemarie Haller-Ineichen waren über Jahrzehnte die Gesichter von Hotel, Restaurant und Bäckerei-Konditorei mit dem gleichen Namen in der Lenzburger Aavorstadt. Mit ihnen haben drei Haller-Generationen das Gewerbe in der Stadt mitgeprägt.

1998 hat das Ehepaar Haller das Hotel mit der Liegenschaft verkauft. Die Bäckerei-Konditorei führten sie vorerst weiter. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die heutige Hotel-Besitzerin, die Holenz Immobilien AG, das Hotel Lenzburg mit dem Restaurant Echt schliesst, die Liegenschaft verkauft und an diesem Standort in Zukunft kein Hotel mehr betrieben wird. Das Hotel Lenzburg (vormals Hotel Haller) gibt es in Zukunft nur noch in den Geschichtsbüchern der Stadt. Fast unbemerkt geht ein beachtliches Stück Lenzburger Unternehmensgeschichte zu Ende.

Lenzburgs erste weibliche Seklehrerin wird Hotelière

Für diese Zeitung haben Jürg und Annemarie Haller die Erinnerungsalben geöffnet und dabei humorvolle und nachdenkliche Episoden aus über hundert Jahren Familien-KMU zutage gefördert.

Aufnahme der Aavorstadt aus dem Jahre 1902. Links, im Bild angeschnitten, die Bäckerei Haller. Anstelle der Metallwarenhandlung wird später die neue Bäckerei gebaut. Zvg Links Bäckerei und Wirtschaft Hans Haller im Jahre 1920. Rechts daneben wird später die neue Bäckerei gebaut. Zvg 1939 wird die neue Bäckerei-Konditorei Haller mit dem Tea-Room in Betrieb genommen. Zvg

Bis heute ist der Name «Haller» für das Hotel-Restaurant in der Öffentlichkeit präsent.

«Auch wenn das Restaurant längst umbenannt worden war, für die älteren Leute blieb es das ‹Haller›, wenn sie dort einkehrten»,

weiss Jürg Haller und schmunzelt. Dies, obschon sich Jürg und Annemarie Haller bereits vor 23 Jahren von Hotel und Restaurant getrennt und die Liegenschaft verkauft haben. Anfang 2014 kam es auch in der Bäckerei-Konditorei zu einem Wechsel. Sie wird seither von einer Mitarbeiterin und ihrem Partner geführt. Hier ist der Name «Haller» geblieben. Diese Liegenschaft ist im Besitz von Jürg und Annemarie Haller geblieben. In den Wohnräumen über der Bäckerei sind sie 1976 eingezogen, nachdem der junge Haller Annemarie Ineichen aus der Schul- in die Wirtsstube geholt und den Lenzburgern die erste weibliche Seklehrerin abspenstig gemacht hatte. Das Ehepaar wohnt noch heute dort. «Das Haus ist unsere Altersvorsorge», sagen der 75-jährige Jürg Haller und seine drei Jahre jüngere Frau.

Von 1976 bis zum Verkauf des Hotels war Annemarie Haller Hotelière und Gastgeberin. Jürg Haller, diplomierter Hotelier EHL, war fürs Administrative zuständig, den Bäckereibetrieb und das Bankettwesen. Mit Letzterem wurden im Verlaufe der Jahre unzählige Festessen auf dem Schloss ausgerichtet. Noch heute schwingt Begeisterung in den Stimmen mit, wenn das Ehepaar über die KMU spricht, über Glanzjahre wie auch schwierige Zeiten. Für beide sind die jahrzehntelangen harten und kaum endenden Arbeitstage nicht der Rede wert. Es war einfach so. Welchen Einfluss hatte der Umstand, dass Arbeits- und Privatleben untrennbar miteinander verbunden waren, in all den Jahren auf die Partnerschaft? Beide schmunzeln. Schliesslich sagt Haller:

«Nie mit Krach ins Bett gehen. Das war der wichtigste Punkt im Ehevertrag, der nie geschrieben wurde.»

Ganz so einfach war es dann doch nicht, gestehen beide und lachen. «Es gab durchaus einige Nächte, in denen wir dann nicht zu Bett gegangen sind.» Er nennt sie liebevoll «Schatz», serviert beim Gespräch Kaffee und Guetzli und sie ergänzt seine Aussagen, wenn sie findet, es sei nötig. Was er wiederum damit kontert, dass im Haller-Haushalt zu keiner Zeit Gleichstellungsdiskussionen nötig gewesen seien, «da die Frauen sowieso bei allem mitredeten, wenn nicht gar das Zepter in ihrer Hand gehalten haben».

Von Brändli zu Haller: Start zu drei Generationen KMU

Am 29. Mai 1902 erschien eine «Anzeige u. Empfehlung» im damaligen «Aargauischen Wochenblatt». Arnold Brändli, Bäcker und Wirt (heute Confiserie Brändli mit Hauptsitz in Aarau), teilte «dem geehrten Publikum von Lenzburg mit, dass ich die inne gehabte Bäckerei, Mehlhandlung und Wirtschaft mit 1. Juni käuflich an Herrn Hans Haller, Bäcker, abgetreten habe». Das war Jürg Hallers Grossvater. Er legte damit den Grundstein zum KMU Haller, das aus einfachen Verhältnissen herausgewachsen in den folgenden Jahrzehnten einen schönen Aufstieg erlebte.

Zeitungsannonce im "Aargauischen Wochenblatt" aus dem Jahr 1902: Str / Aargauer Zeitung

Die Erklärung dazu findet sich in der Jubiläumszeitschrift zum 50-jährigen Bestehen im Jahr 1952. «Zu der fachlichen Tüchtigkeit des Wirtes gesellen sich die Vorzüge persönlicher Eignung. Seine angeborene Leutseligkeit, verbunden mit einem ausgezeichneten Personengedächtnis, verhalf ihm rasch zu einer gewissen Popularität.» Das Geschäft florierte, eine Erweiterung drängte sich auf. «In den Vorkriegsjahren 1936 wurde der kühne Schritt gewagt, die angrenzende Liegenschaft des ehemaligen Kupferschmiedes Baumann zu kaufen», erzählen Jürg und Annemarie Haller. Das Haus wurde abgerissen und an dessen Stelle der heutige Laden und ein Tea-Room «Isebähnli» eingerichtet. Im hinteren Teil der Liegenschaft wurde die Backstube eingebaut.

Mit der Eröffnung 1939 und dem gleichzeitigen Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war allerdings auch die Zeit der «grossen Käsewähenportionen überholt», heisst es in der Jubiläumszeitschrift. «Die Mahlzeitencoupons des Zweiten Weltkrieges hatten sie aus dem Feld geschlagen.» Bei Hallers fand in diesem Jahr der Generationenwechsel statt: Hans Junior übernahm das Geschäft. Jürg Haller beschreibt seinen Vater als unglaublichen Ästheten, der lieber die Finger davon liess, wenn ihm die Qualität des Produkts in Frage gestellt schien.

1939 wird die neue Bäckerei-Konditorei Haller mit dem Tea-Room in Betrieb genommen. Zvg

«Gibt es ein Hotel GARNI oder ein Hotel GAR NIE?»

Anfang der 1950er-Jahre folgte die nächste Erweiterung des Familienbetriebs. Auf der westlichen Seite wurde das Hotel angebaut. Ein Hotel gab es «auf Drängen der Mutter, deren Tante das Hotel Krone bewirtschaftete», sagt Jürg Haller und ergänzt:

«Der Vater hat diskussionslos bezahlt, was die Mutter jeweils angeschafft hat.»

Allerdings dauerte es eine ganze Weile, bis das Haus endlich eröffnet werden konnte. 1956 war es dann so weit. In der Zwischenzeit hatte man sich in Lenzburg über die lange Bauphase lustig gemacht und kolportiert: «Gibt es ein Hotel GARNI oder ein Hotel GAR NIE?» Das Hotel kam und mit ihm die Gäste, auch aus dem Ausland. Die Anfang der 1960er-Jahre eröffnete Autobahn, Vaters gute Verbindungen ins Ausland und die international tätige Industrie, die sich in Lenzburg ansiedelte, füllten die Betten im Hotel Haller. Annemarie und Jürg Haller sprechen von «Glanzjahren».

Als sich dann in den 1990er-Jahren Veränderungen abzeichneten, beschloss das Ehepaar, sich vom Hotel zu trennen. In ihrem unternehmerischen Wirken haben sich Jürg und Annemarie Haller stets an den Leitspruch von Goethe gehalten, der ihre Heiratsanzeige zierte: «Warum stehen Sie davor? – Ist nicht Türe da und Tor? Kämen Sie getrost herein, würden wohl empfangen sein.»

1998 verkaufen Jürg und Annemarie Haller das Hotel. Die heutige Besitzerin, Holenz Immobilien AG, schliesst das Haus und verkauft die Liegenschaft. Ruth Steiner