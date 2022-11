Bundesgericht lässt den Tankstellenräuber abblitzen

Bundesgericht Überfall auf Tankstelle, Schussabgabe im Saga Khan – dann geht der Verbrecher auf Tour durch die Gerichtsinstanzen Einer der Männer, die eine Tankstelle und ein Restaurant überfallen haben, gelangte zum zweiten Mal ans Bundesgericht. Dieses Mal lässt es ihn abblitzen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 08.11.2022, 19.00 Uhr

«Und dann ist er auch noch ohne Führerausweis gefahren.» Dieser Gedanke keimt auf, wenn man die Dinge liest, die er getan hat und jene, für die er verurteilt wurde. Ganz oben auf der Liste steht da aber nicht das Fahren ohne gültigen Ausweis. Und auch nicht das unter Drogeneinfluss. Sondern Begriffe wie Raub oder gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl.

Danilo D. im Beitrag von Tele M1 vom Mai 2020. Tele M1

Danilo D., seine Taten und seine Mittäter sind keine Unbekannten. Erst überfielen sie die Shell-Tankstelle in Hunzenschwil im März 2012. Danilo D. mit einer Schreckschusspistole, einer der Komplizen mit einer echten Schusswaffe, die er abfeuerte und knapp an der Verkäuferin vorbeischoss.

Im «Saga Khan» in Mägenwil hatte Danilo D. in die Decke geschossen. Beim Tankstellenüberfall hatte er nicht selbst abgedrückt. Screenshot Tele M1

Drei Wochen später hatte Danilo D. selbst den Finger am Abzug. Wieder mit einem Komplizen, allerdings einem anderen als beim Tankstellenüberfall, wollte er das Restaurant Saga Khan in Mägenwil überfallen. Danilo D. gab einen Schuss ab, ohne genau zu zielen – und verfehlte einen Angestellten nur um wenige Zentimeter.

Zu diesen beiden schweren Taten kamen Einbruchdiebstähle in Serie, Drogenhandel und eben verschiedene Strassenverkehrsdelikte.

Die Taten des Komplizen sind nicht seine

Einen Namen gemacht hat sich Danilo D. aber auch bei den Gerichten. Er stand vor dem Bezirksgericht Lenzburg und zog das Urteil weiter ans Obergericht. In dieser ersten Runde vor zweiter Instanz hatte sein Anwalt bemängelt, dass Danilo D. beim Tankstellenraub dafür verantwortlich gemacht werde, dass ein anderer geschossen habe. Sein Mandant sei nur Mittäter gewesen, hatte der Verteidiger betont und eine um drei Jahre kürzere Haftstrafe gefordert. Aber nur ein halbes Jahr weniger ist es dann geworden.

Das Bundesgericht wies die Chose zurück an die Vorinstanz. Denn: Ja, das Obergericht habe Danilo D. alle Handlungen des Mittäters angerechnet, «namentlich auch den Einsatz der geladenen Schusswaffe und die Schussabgabe».

In der zweiten Runde nun kommt das Obergericht zwar immer noch zum gleichen Schluss: Das Urteil lautet auf qualifizierten Raub. Es reduzierte aber auf zwölf Jahre Haft. Allerdings nicht, weil sich die Straftatbestände geändert hätten. Sondern, weil das Beschleunigungsgebot verletzt worden war.

Funktionsfähig und geladen sind nicht dasselbe

Und wieder zog Danilo D. beziehungsweise sein Verteidiger vor Bundesgericht. Diesmal wird beanstandet, dass das Obergericht nun im Vergleich zum ersten Urteil einen «völlig neuen Sachverhalt feststelle». Denn das Obergericht erläuterte nun, warum Danilo D. gewusst habe oder zumindest damit gerechnet haben müsse, dass sein Mittäter eine geladene Waffe mit sich führt. Dass es sich mit diesem Wissen nun erstmals dezidiert auseinandersetze, verletze Bundesrecht, lautet die Beschwerde.

Das Bundesgericht holt in seiner Antwort aus. Ein Räuber werde mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft, wenn er für den Raum eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führe. «Es kommt dabei also nicht darauf an, ob er die Absicht hat, die Waffe zu verwenden, wenn er sie nur ‹für alle Fälle› mitgenommen hat.» Selbes gilt, wenn eine Schusswaffe zwar nicht geladen ist, der Täter aber die Munition mit sich führt und die Waffe laden könnte.

Danilo D. nehme nun fälschlicherweise an, dass eine funktionsfähige und eine geladene Schusswaffe dasselbe seien. Und: «Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sogenannte innere Tatsachen und ist damit Tatfrage.» Oder einfach gesagt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es bleibt bei zwölf Jahren. Obwohl; über die Hälfte davon hat er bereits abgesessen.

