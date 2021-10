Ein Mann filmte heimlich auf seiner Gästetoilette.

Bundesgericht Mann filmte heimlich auf seiner Gästetoilette und will verhindern, dass die mutmasslichen Opfer informiert werden Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ermittelt gegen einen Mann aus der Region wegen sexueller Handlungen mit Kindern und unerlaubter Videoaufnahmen. Auf dem WC seines Reiheneinfamilienhauses war eine versteckte Kamera gefunden worden. Wer auf den Aufnahmen zu sehen ist, will er nicht verraten. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 13.10.2021, 12.02 Uhr

Es ist beunruhigende Post, die einige Menschen in der Region demnächst erhalten werden oder schon erhalten haben: Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wird sie darüber informieren, dass sie möglicherweise heimlich gefilmt worden sind – auf der Gästetoilette eines Hauses, in dem sie zu Besuch waren. Die Staatsanwaltschaft führt gegen einen Mann ein Strafverfahren unter anderem wegen sexueller Handlungen mit Kindern sowie Verletzungen des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Dass der Fall in diesem frühen Stadium schon an die Öffentlichkeit gelangt, liegt daran, dass sich der Verdächtigte bis vor Bundesgericht gegen den Versand der Briefe durch die Staatsanwaltschaft gewehrt hat.

Der Mann geht bis vor Bundesgericht, um zu verhindern, dass seine Opfer informiert werden: vergebens. Christian Brun / KEYSTONE

Wo der Mann wohnt, ist im Bundesgerichtsentscheid nicht ersichtlich; angesichts der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Tatsache, dass sein Anwalt in Lenzburg ansässig ist, dürfte es sich aber um diese Region handeln. Aus dem Entscheid geht zudem hervor, dass er ein Reiheneinfamilienhaus bewohnt.

Dieses hat im Erdgeschoss ein Badezimmer mit WC und Dusche. Und hier haben die Behörden eine Videokamera mitsamt Aufnahmen sichergestellt. Auf den Videos sind Menschen zu sehen. Wer? Das wüsste die Staatsanwaltschaft gerne. Aber der verdächtigte Mann «weigerte sich, an der Identifizierung der auf seiner Toilette gefilmten Personen mitzuwirken», heisst es im Bundesgerichtsurteil.

Im März teilte die Staatsanwaltschaft dem Verdächtigten mit, sie habe sowohl sein Handy als auch das seiner Lebensgefährtin ausgewertet und aus den Daten eine Liste mit zwölf Personen erstellt, «welche möglicherweise gefilmt worden sein könnten» – die potenziellen Opfer also. Die Staatsanwaltschaft kündigte dem Mann an, sie werde diese Personen als Zeugen zu ihrer Beziehung zu ihm, zu ihrem Aufenthalt in seinem Haus und zu einer allfälligen Benutzung der videoüberwachten Toilette schriftlich befragen. Aber sie gab dem Mann mit dem Schreiben erneut die Chance, selber die Identität der auf dem Video ersichtlichen Personen bekanntzugeben.

Wenige Tage später liess der Mann der Staatsanwaltschaft ausrichten, er lehne es ab, an der Identifizierung der Personen auf dem Video mitzuwirken. «Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft verletze sein verfassungsmässiges Recht, sich nicht selber belasten zu müssen, sowie seine Persönlichkeitsrechte und diejenigen seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter», wird die Argumentation des Mannes im Bundesgerichtsentscheid beschrieben.

Die Staatsanwaltschaft hielt an ihrem Vorgehen fest und verfügte, die zwölf Personen seien wie angekündigt anzuschreiben. Gegen diese Verfügung wehrte sich der Mann beim Obergericht. Er verlangte, die Staatsanwaltschaft sei «anzuweisen, den Versand des umstrittenen Schreibens an Dritte zu unterlassen». Das war Mitte Mai. Anfang August wies das Obergericht die Beschwerde ab. Daraufhin gelangte der Mann mit seiner Beschwerde gegen eine Beweismassnahme der Staatsanwaltschaft ans Bundesgericht.

Darf die Staatsanwaltschaft die Handydaten verwenden?

Um die Massnahme abwenden zu können, müsste er dem Gericht aufzeigen, dass ihm dadurch ein sogenannt «nicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher Natur» entstehen könnte.

Laut Bundesgerichtsurteil macht der Mann – beziehungsweise sein Anwalt – geltend, es gehe erstens um die Frage, «ob die Staatsanwaltschaft bei einem Antragsdelikt umfangreiche Ermittlungen tätigen dürfe, bevor ein Strafantrag vorliege». Denn die Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte ist ein Antragsdelikt, das mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird.

Andererseits, so der Anwalt, sei fraglich, ob die Staatsanwaltschaft Personendaten, die sie aus der Auswertung der zwei Handys erhalten habe, für die Identifizierung der auf dem Video ersichtlichen Personen verwenden dürfe, da «zwischen den beiden Vorgängen objektiv kein Zusammenhang bestehe».

Ausserdem kritisierte der Verdächtigte, dass «mit den Schreiben zwölf aussenstehende Personen über das Verfahren gegen ihn informiert» würden: «Selbst wenn dieses in einem Freispruch enden oder mangels Strafanträgen gar nicht eröffnet würde, ändere das nichts an dem Umstand, dass diese Personen aus seinem Umfeld beziehungsweise demjenigen seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter von den Vorwürfen gehen ihn Kenntnis hätten.» Er müsse quasi «mit diesem Makel weiterleben», was eben diesen «nicht wiedergutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur» darstelle.

«Dem kann nicht gefolgt werden», quittiert das Bundesgericht diese Argumentation. «Wie das Obergericht zu Recht ausführt, ist die Staatsanwaltschaft berechtigt und verpflichtet, die Personen zu ermitteln, die mit der Kamera des Beschwerdeführers in der Gäste-Toilette seines Hauses heimlich gefilmt wurden, sie über diesen Vorgang aufzuklären und ihnen Gelegenheit zu geben, allenfalls einen Strafantrag zu stellen.»

Dass durch die «umstrittene Beweiserhebung» Dritte vom Tatverdacht beziehungsweise von der Durchführung des Verfahrens Kenntnis erhalten, gehöre zu den Belastungen, die so ein Strafverfahren mit sich bringe. «Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher Natur liegt darin indessen nicht, da der Beschuldigte mit einem Freispruch vollständig rehabilitiert werden kann.»

Das Bundesgericht tritt nicht einmal auf die Beschwerde ein. Die Gerichtskosten von 1000 Franken werden dem Mann auferlegt.