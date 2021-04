Buchs Asylheim Casa Torfeld schliessen? «Das schürt Hass auf Flüchtlinge» Gemeinderatskandidat Samuel Hasler (SVP) will das Asyl-Erstaufnahmezentrum aufheben und fordert, dass der Gemeinderat bei der Regierung interveniert. Bei den anderen Neukandidierenden für den Gemeinderat stösst diese Forderung auf Unverständnis. Sie könnte zum «Boomerang» werden.

Nadja Rohner 23.04.2021, 20.25 Uhr

Die Unterkunft für Flüchtlinge in Buchs: Casa Torfeld Daniel Vizentini

Es ist zweifellos Wahljahr. Und die lokale SVP hat es mit ihrer Forderung, das kantonale Asyl-Erstaufnahmezentrum «Casa Torfeld» zu schliessen, auch in Buchs lanciert. Die Partei, punkto Wählerstärke in der Gemeinde führend, steht vor der Aufgabe, einen Sitz im Gemeinderat zu verteidigen. Ihr langjähriges Ratsmitglied, Vizeammann Hansruedi Werder, hört auf. Es kandidiert: Ortsparteipräsident Samuel Hasler.

In Sachen Asyl ist Hasler, das hat er im Einwohnerrat mehrfach demonstriert, ein Hardliner. Es wundert entsprechend niemanden, dass er sich das Thema auch für den Wahlkampf ausgesucht hat und das Asyl-Erstaufnahmezentrum «Casa Torfeld» schliessen will. «Für mich hat diese Mitteilung der SVP Buchs ganz und gar den populistischen Unterton, wie wir ihn von Roger Köppel oder Andreas Glarner kennen: Es schürt mit unterschwelligem Rassismus unnötig Hass auf Flüchtlinge», sagt Einwohnerrat Reto Fischer (parteilos).

Reto Fischer, parteilos.

Er ist neben Hasler einer der Neuen, die in den Gemeinderat gewählt werden wollen. Auch die drei anderen – Reto Bianchi (GLP), Marius Fedeli (SP) und Joel Blunier (EVP) – sind «erstaunt» bis «konsterniert» über die Forderung der SVP nach einer Schliessung des Casa Torfeld.



«Ich kann der SVP in ihrer Begründung nicht folgen»

«Nicht durchdacht», konstatiert etwa Joel Blunier: Eine Schliessung könnte zu einem «Boomerang» werden. Denn dank des Casa Torfeld erfülle die Gemeinde ihre Aufnahmepflicht für Asylbewerber, habe mit ihnen aber nichts zu tun, weil es sich um ein Erstaufnahmezentrum handele, das der Kanton betreue: «Würde man das kantonale Zentrum nun schliessen, würde Buchs wieder ein Aufnahmekontingent zugewiesen. Um diese Asylsuchenden müssten wir uns dann selber kümmern und hätten einen Mehraufwand.»

Marius Fedeli findet, die Aufmachung der Medienmitteilung zeige, worum es der SVP Buchs eigentlich gehe: «Der primäre Fokus liegt weder auf unseren Einwohnenden noch auf den Steuergeldern. Es geht einzig und allein darum, gegen die Schwächsten der Gesellschaft nachzutreten und unterschwelligen Rassismus zu verbreiten.»

Reto Bianchi, GLP

Auch Reto Bianchi sagt, er könne «der SVP in ihrer Begründung nicht folgen»: «Ich lebe nun seit bald 31 Jahren in Buchs und konnte vom Start bis heute die Entwicklung des Casa Torfeld miterleben. Ich kenne einige Leute, die im Quartier wohnen, es liegt an meinem Arbeitsweg und von niemandem höre ich, dass es Probleme gibt.» Keiner der vier findet, die Einrichtung müsse geschlossen werden. Reto Fischer: «Es kann nicht sein, dass etwas, das gut funktioniert, mit fadenscheinigen Gründen abgeschafft und die Verantwortung so an eine andere Gemeinde übertragen wird. Solche Einrichtungen für Menschen auf der Flucht sind wichtig und ich finde gut, dass Buchs mit seiner multikulturellen Tradition in Sachen Integration so seinen Teil beiträgt.»

«Man sollte die Stellen im Sozialdienst weiter aufstocken»

Samuel Hasler und die SVP hatten die hohen Sozialhilfekosten in Buchs in Zusammenhang mit der Asylunterkunft gebracht: Die neuen Asylbewerber würden dort bereits ein Beziehungsnetz knüpfen und sich dann in Buchs niederlassen. Sowohl Gemeindeammann Urs Affolter als auch der Kanton als Betreiber winkten ab – im Schnitt seien die Geflüchteten nur wenige Wochen im Casa Torfeld.

Samuel Hasler, SVP

Einen Zusammenhang sehen auch Fedeli, Fischer, Banchi und Blunier nicht. Aber: Es schleckt keine Geiss weg, dass Buchs in Sachen Sozialhilfequote obenaus schwingt. SVP-Hasler hat seinen Lösungsvorschlag präsentiert. Was sagen die anderen?

«Dass die Kosten im Bereich Soziales steigen, ist unbestritten», so Reto Fischer. Man müsse sich aber fragen, wieso. «Werden diese Menschen in ihren ganz individuellen Situationen früh genug professionell unterstützt? Ich glaube, dass diesbezüglich noch viele Baustellen offen sind und es zu einfach wäre, jetzt einfach auf Kosten derer zu sparen, welche unsere Hilfe am nötigsten haben – ganz abgesehen von ihrer Herkunft.» Auch Reto Bianchi sieht einen Lösungsansatz in der engen, gezielten Begleitung der Sozialhilfebeziehenden, um diese im Gemeindeleben und der Arbeitswelt besser zu integrieren. «Deshalb sollte man die Stellen im Sozialdienst nochmals aufstocken», sagt er mit Blick auf die eben erst beschlossene Erhöhung des Stellenetats.

«Sozialhilfeempfänger sollen mitanpacken»

Joel Blunier, EVP

Joel Blunier hat 2018 ein Postulat eingereicht das den Gemeinderat auffordert, ein Pilotprojekt «Arbeit für Sozialhilfe» zu prüfen. «Jene Menschen in der Sozialhilfe, denen das zuzumuten ist, sollen in der Gemeinde mit anpacken», erklärt er. «Das gäbe ihnen einerseits Tagesstruktur und steigert ihre Arbeitsmarktfähigkeit. Andererseits ist es ein Signal an die Gemeinschaft, dass sie bereit sind, etwas zurückzugeben.» Andere Gemeinden hätten bereits Erfahrungen damit.

Auch Umweltingenieur Marius Fedeli sagt, er habe in seinem Beruf gute Erfahrungen mit Arbeitsintegration von Sozialhilfebezügern gemacht. «Dies braucht jedoch Zeit und Ressourcen. Ich bin überzeugt, dass die neue Leiterin der Sozialen Dienste das richtige Auge hat, um hier einen guten Weg zu finden.»

Marius Fedeli, SP

Fedeli findet, man müsse auch anderswo ansetzen – bei der Einnahmequelle. «Unsere Gemeinde muss sich besonders für steuerzahlende Privatpersonen besser verkaufen», sagt er. «Es sind Bilder, wie die Römermauer am Rank bei der Burestube, die monatelang kaputt herumlag und nun halbherzig repariert ist, dem Aushang vor dem Gemeindehaus, bei welchem seit Monaten die Ansichtskarte runtergefallen ist oder natürlich dem Bärenplatz, wo man seit Jahrzehnten kein Schritt vorwärts macht. Dazu kommt, dass die Räumlichkeiten der Villa Blau, dem einzigem Kinderhort in Buchs, in desolatem Zustand sind und auch die gemeindeeigenen Spielplätze, trotz Hinweisen aus der Bevölkerung, längerfristig gefährliche Mängel aufwiesen.»