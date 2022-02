Vom Computer aus auf Rinder bieten

Brunegg «Ich hätte gerne eine Braune»: Wo Rinder in der Arena und online unter den Hammer kommen Die Vianco AG führt regelmässig Viehauktionen durch. Normalerweise vor Ort, unter anderem in ihrer Arena in Brunegg. Mit der Pandemie musste die Firma das Konzept anpassen: Käuferinnen und Käufer können nun auch von zu Hause aus auf Rinder bieten. Eva Wanner 12.02.2022, 05.00 Uhr

In der Vianco-Arena in Brunegg werden regelmässig Rinder und Kühe versteigert. Seit einem Jahr kann auch online mitgeboten werden. Eva Wanner

«Zum Ersten ... zum Zweiten ... zum Dritten und verkauft für 4300 Franken!» So weit, so üblich für eine Auktion. Ungewöhnlich ist, was hier unter den Hammer kommt – und wie. Denn bei der Auktion in der Vianco-Arena werden Milchkühe er- und versteigert («Eine, die in jedem Stall funktioniert!», «Es feins Uter!», «Mittelgross, na die passt doch!»), und zwar sowohl vor Ort als auch vom Computer aus.

Die Vianco AG handelt mit Zucht-, Nutz- und Schlachtvieh und führt Tiertransporte durch. 2003 hat die Firma die Arena in Brunegg inklusive Stallungen gebaut, seit 2004 finden in der Eventhalle regelmässig Viehauktionen statt. «Solche Auktionen gibt es in der Schweiz schon seit einer Ewigkeit», sagt Urs Jaquemet, Direktor der Vianco AG. Schon früher wurde das Vieh im Berggebiet aufgezogen und im Tal für die Milchproduktion an die Landwirtschaftsbetriebe verkauft. Dann kamen eben die Auktionen.

Urs Jaquemet, Vianco-Direktor. Eva Wanner

Die Vianco führt jedes Jahr über 40 Auktionen an den Standorten Brunegg, Au Kradolf (TG) und Chommle Gunzwil (LU) durch. «Eine Auktion ist die transparenteste Möglichkeit für einen Verkauf», sagt Jaquemet. Die Firma prüfe das Vieh vorher auf Herz und Nieren. Die Käufer können sich vor Ort selbst ein Bild von den Tieren machen («Lueg Mami, die dick da hinde!») und die Preise geben einen Überblick über die Marktsituation.

Durchgeführt werden die Auktionen von firmeneigenen Aussendienstmitarbeitenden. Jenen, die ein Talent haben, sich Zahlen und Daten zu merken und das Ganze auch noch in einem Höllentempo auszusprechen, wie Michael Rüegsegger an einem Abend in Brunegg eindrücklich demonstriert.

Michael Rüegsegger über sein Amt als Auktionator. Eva Wanner/Gülpinar Günes

Vermittlung via Katalog statt Auktion

So weit, so klar und organisiert. Doch dann kam alles anders. Weltweit, aber auch in der kleinen Welt der Vianco-Viehauktionen. Mit Beginn der Pandemie war es nicht mehr möglich, dass sich Landwirtinnen und Landwirte gemütlich nebeneinander in die Arena setzen, den Katalog mit den Informationen über «Calanda», «Gazelle» oder «Wolke» vor sich und die Hand heben, wenn sie mitbieten wollten.

Schlag auf Schlag: Die Milchkühe werden nacheinander in den Ring und vor die Kamera gebracht. Eva Wanner

Die Vianco AG stellte Dokumentationen mit Fotos und Infos über Laktationen (die Menge Milch, die eine Kuh gibt), Zellzahlen (gibt Auskunft über die Qualität der Milch), Stammbaum und so weiter auf der eifenen Website online. Die Tiere wurden nun nicht mehr versteigert, sondern direkt vermittelt.

Vom ersten Versuch zum neuen Konzept

Aber eben: Transparenter ist eine Auktion. «Als die Idee von Online-Auktionen 2020 erstmals aufkam, verwarfen wir sie bald wieder. Zu aufwendig, zu teuer», sagt Jaquemet - und doch musste eine Lösung her. Zusammen mit dem Verein Mutterkuh Schweiz fand man einen Anbieter, der bereit war ein Tool zu erstellen. Im Januar 2021 erfolgte ein erster Versuch - aber das Tool brach zusammen, es waren zu viele Leute online.

Der zweite Anlauf war dann erfolgreich. Diesmal als reine Online-Auktion, die Besitzer und Besitzerinnen fotografierten und filmten ihre Zuchttiere selbst und von einem improvisierten Studio aus wurde die Auktion durchgeführt. Das habe zwar gut geklappt, aber wie live wars dann eben doch nicht. «Wir überlegten, eine Auktion vor Ort durchzuführen und parallel über Facebook, Instagram oder Youtube zu streamen, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, per Telefon mitzubieten. Da kam aber das Problem auf, dass über diese Tools ein Livestream einige Sekunden Zeitverlust hat und somit eine Teilnahme an der Steigerung unmöglich war», erklärt Jaquemet. Vianco und Mutterkuh Schweiz investierten weiter in die Entwicklung. Heute sind sie gemeinsam im Besitz eines Tools, mit dem eine Hybrid-Auktion technisch möglich ist und funktioniert, solange das Netz mitmacht.

«Ich hätte gerne eine Braune, die das und das kann»

Und wie kam das an? «Sehr gut!», sagt Jaquemet. Das tue es nach wie vor; es seien jeweils 100 bis 250 Leute eingeloggt, ein Drittel bis die Hälfte davon seien Bietende. Der Rest sind Interessierte sowie Lieferantinnen und Lieferanten, die verfolgen, wie die Auktion läuft.

Das sehen die Bieter zu Hause vor dem Bildschirm; Informationen zu den Rindern inklusive. Screenshot

Bisher seien solche Auktionen primär regionale Veranstaltungen gewesen, «mehr als eine Stunde fuhr kaum jemand». Seit man auch online bieten kann, werden die Rinder jeweils auch einiges weiter weg verkauft. Die Tiere können dann entweder am nächsten Tag abgeholt werden oder die Vianco AG liefert sie gegen einen Aufpreis in das neue Zuhause. Die Hybridveranstaltungen funktionieren so gut, dass sie beibehalten werden, auch wenn sie nicht mehr notwendig sein sollten.

Der einzige Wermutstropfen: Wer online bietet, dem entgeht die Auge-zu-Auge-Prüfung der Tiere. «Das setzt viel Vertrauen in uns voraus», sagt Jaquemet. Es habe aber immer schon Landwirtinnen und Landwirte gegeben, die ausserhalb von Auktionen ihre Bestellung bei der Vianco AG abgegeben haben. So à la «Ich hätte gerne eine Braune, die das und das kann». Trotzdem, das bisschen Nervenkitzel, Duft und Stimmung einer Auktion können durch eine reine Bestellung nicht ersetzt werden – findet zumindest die Laien-Besucherin.