Brunegg Sulser Group will Lagerfläche verdoppeln: Brunegger Lagerlogistikzentrum soll das grösste der Firma werden Im Winter könnte es bereits losgehen. Das Logistikzentrum soll seine Fläche für rund 15,8 Millionen Franken fast verdoppeln. Grund dafür ist vor allem der stetig wachsende Onlinehandel. Natasha Hähni 08.08.2022

So soll das neue Logistikzentrum der Sulser Group in Brunegg künftig aussehen. Visualisierung: zvg

Wer von Zürich in Richtung Aarau fährt, hat auf der Höhe der Autobahnausfahrt Mägenwil mit Sicherheit schon die dunkelgraue Lagerhalle am Fuss von Schloss Brunegg gesehen: Das Logistikzentrum der Sulser Logistics Solutions AG in Brunegg ist schon heute das grösste von vier Logistikzentren der Firma in der Schweiz.

Seit dem 18. Juli stehen auf der angrenzenden Fläche Bauprofile. Das letzte Mal wurde der 1999 eröffnete Standort im Jahr 2014 ausgebaut. Damals galt er durch die Erneuerung der Logistikplattform und des Hochregallagers als eines der modernsten Logistikzentren der Schweiz. Seither wurde das Logistikgeschäft in Brunegg international ausgebaut – mit Erfolg.

Allein im Jahr 2019 stieg die Anzahl Aufträge von 350 Millionen auf rund 800 Millionen. Auch dank der ständigen Modernisierung des Zentrums. Bis Ende 2024, also zehn Jahre nach der letzten Erneuerung, soll der Standort Brunegg erneut ausgebaut werden. Für rund 15,8 Millionen Franken sollen ein zweites Hochregallager und eine neue Lagerhalle entstehen. Die Fläche wird damit fast verdoppelt.

Das grösste Lagerlogistikzentrum der Gruppe

Der Grund für den massiven Ausbau des Zentrums ist einerseits der stetig wachsende Onlinehandel, andererseits würden Unternehmen wegen weltweiter Veränderungen und Lieferketten-Engpässe immer mehr Lager vorhalten. Mit rund 30’000 Quadratmetern Fläche wird das Brunegger Lagerlogistikzentrum in Zukunft das grösste Lagerlogistikzentrum der gesamten Sulser Group sein.

Jürg Sulser, Inhaber und Verwaltungsratspräsident Sulser Group, bezeichnete das Brunegger Lager gegenüber der AZ im Januar 2021 als «bestbewachtes Logistikzentrum des Landes.» Nebst Sicherheit wird aber vor allem auch die Innovation grossgeschrieben. Mit dem hochmodernen Erweiterungsbau des Logistikzentrums setze man neue Massstäbe.

Im Moment können Kunden noch Wünsche anbringen

Das vollautomatische Hochregallager wird von 8700 auf 17’200 Palettenplätze erweitert. Die bestehenden Lager- und Produktionsflächen sind neu auf 16’100 statt 23’800 Quadratmetern geplant. Hinzu kommen Büro- und Sozialräume mit insgesamt 2500 Quadratmetern Fläche. «Wir planen ein multifunktionales Logistikzentrum, das sich stets neuen Anforderungen anpassen kann», sagt Jürg Sulser. Zurzeit befinde man sich noch in der Konzeptphase. «Das bedeutet, dass interessierte Firmen und Kunden zum jetzigen Zeitpunkt ihre individuellen Planungswünsche noch einbringen können», ergänzt er.

Zur Kundschaft der Sulser Group zählen unter anderem die SBB, Post Logistics, Zirkus Monti, Nissan, Migros, Lindt, Ikea, Feldschlösschen, DHL, Coca-Cola und Coop.

Ebenfalls in Brunegg steht der integrierte Transportbetrieb. Mit diesem kann die Sulser Transport AG – eine Tochtergesellschaft der Sulser Group – flächendeckend 24 Stunden lang in der gesamten Schweiz liefern sowie die Anbindung von nationalen oder internationalen Transporten in Europa und weltweit garantieren. «Die Kunden profitieren ausserdem vom leistungsfähigen Sulser-Paketdienst, welcher in der Schweiz und in mehr als 30 Ländern über 600’000 Pakete pro Jahr ausliefert», sagt Kommunikationsleiterin Anja Raab. Insgesamt hat die Sulser Group sechs Tochtergesellschaften mit insgesamt 14 Standorten. Fünf davon in Otelfingen, wo die Firma 1987 ihren ersten grossen Standort einweihte.

Grossteil des Energiebedarfs durch Solaranlage gedeckt

Der Baubeginn ist laut Baugesuchsunterlagen noch Ende dieses Jahres vorgesehen. Dabei wird speziell auch auf die Umweltverträglichkeit geachtet: «Die bereits bestehende Fotovoltaikanlage wird erweitert und ebenfalls auf dem Dach des neuen Gebäudes installiert», erklärt Raab. Die vergrösserte Anlage versorge die Logistikimmobilie mit Sonnenstrom und reiche aus, um den grössten Teil des Energiebedarfs des neuen Logistikzentrums zu decken. Weiter wird die Fassade des Hochregallagers neu weiss, um wärmeeffizienter zu sein.

Wie Raab erzählt, werden durch die Erweiterung zudem neue Arbeitsplätze sowie Lehrstellen geschaffen und die bestehenden Arbeitsplätze bleiben langfristig erhalten. «Hinzu kommen Aufträge für die regionale Wirtschaft, zum Beispiel. Baufirmen, Zulieferer und Dienstleister.»

Im Vorfeld zur Ausschreibung wurde bereits ein Vorentscheidgesuch eingereicht, um baurechtlich relevante Fragen zu klären. Bauherrin ist die Hiag Immobilien Holding AG.

