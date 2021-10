Brunegg Nach Veto des Kantons: BNO-Revision Brunegg ohne «Mattacher»-Auszonung auf der Zielgeraden Brunegg wollte bei der Überarbeitung ihrer 25 Jahre alten Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ein altes Versprechen an die Bevölkerung einlösen. Da der Kanton intervenierte, wird daraus nun nichts – stattdessen überträgt der Gemeinderat die Verantwortung erneut der nächsten Generation. Valérie Jost 05.10.2021, 05.00 Uhr

Grüner Fleck im Siedlungsgebiet: Brunegg wollte das Gebiet Mattacher in der neuen BNO einzonen. Anja Suter/Aargauer Zeitung

Vor einem Vierteljahrhundert, im Jahr 1996, hat Brunegg seine Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zuletzt revidiert. Deren Planungshorizont von 15 Jahren ist klar überschritten, zudem hat sich in dieser Zeit die Bevölkerung mehr als verdoppelt (Ende 2020 waren es 876 Einwohnerinnen und Einwohner). Wie viele andere Gemeinden steckt deshalb auch Brunegg in einer BNO-Revision, kommt nun aber in die Endphase: Der Gemeinderat habe die neue BNO vor kurzem verabschiedet und werde sie nächste Woche dem Kanton zur Genehmigung vorlegen, wie Gemeindepräsidentin Ruth Imholz Strinati sagt. «Wir warten nur noch auf das letzte Treffen mit dem Ortsbildschutzbeauftragten und hoffen natürlich auf einen positiven Bescheid.»