09.09.2021

Florian Wicki

Bisher zeigte sich die Regensdorfer Zustellgrosshändlerin Saviva AG zögerlich, wenn es um ihre Pläne für einen neuen Logistikbetrieb in Lenzburg ging. Sie hat in Lenzburg ein Baugesuch aufgelegt, und zwar ein vorsorgliches: Die Umsetzung des Projekts hätte Investitionen von 22,5 Millionen Franken bedingt und der Stadt dafür um die 216 Arbeitsplätze beschert. Inzwischen ist klar, warum die Heba Food Holding AG (Traitafina), welche die Saviva Ende November vom Migros-Genossenschafts-Bund übernommen hat, noch zögerte: Es gab ein besseres Angebot.

Und zwar aus Brunegg: Da liegt noch bis am 4. Oktober ein Baugesuch auf, das sich um die Industriestrasse 1 dreht. Darin befand sich bisher der Lebensmittelgrossist Lekkerland, der 2700 Kioske und Tankstellen im ganzen Land belieferte, und der Ende vergangenes Jahr den Betrieb einstellen musste. Davon waren 144 Mitarbeitende betroffen.

Statt über 20 Millionen nur 350'000 Franken

Die Gemeinde kann jetzt aufatmen, denn im ehemaligen Lekkerland-Gebäude soll nicht nur das Zentrallager der Saviva ab Anfang 2022 in Betrieb sein, sondern auch der Bürohauptsitz des Unternehmens. Das bedeutet, dass erstens 200 neue Stellen in der Logistik nach Brunegg kommen, und zweitens noch 80 Stellen im Büro. Das Gebäude auf der Parzelle 167 in Brunegg ist im Eigentum der HIAG Immobilien Schweiz AG, einer der ganz grossen Grundstückbesitzerinnen des Landes. Saviva hat über das gesamte Areal einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen, heisst es im Projektbeschrieb, Mietbeginn ist per 1. November.

Ein bestehendes Gebäude zu übernehmen kommt deutlich günstiger als die 22,5 Millionen Franken aus dem Lenzburger Baugesuch, weshalb das Unternehmen im Brunegger Baugesuch die Baukosten auf bislang rund 350'000 Franken schätzt. Ausserdem liegt das Lekkerland-Gebäude deutlich näher bei der Autobahn als der Standort in Lenzburg: Erst war angedacht, das Projekt in der Dreier-Halle zu realisieren, unmittelbar neben dem Traitafina-Gebäude an der Sägestrasse.

Inzwischen zeugt nur noch dieses Schild vom Vormieter – Lekkerland Schweiz wurde Ende 2020 liquidiert. Florian Wicki

9000 verschiedene Artikel im Food- und Non-Food-Bereich

Die Aussenhülle des Gebäudes soll dabei nicht verändert werden. Dafür will das Unternehmen einerseits den Belag im Anlieferungsbereich instandsetzen, andererseits sind auch verschiedene Umbaumassnahmen im Inneren des Gebäudes geplant, wie es im Beschrieb heisst. Weiter werden die bestehenden 14 Parkplätze im Südwesten der Parzelle weiterhin als Mitarbeiter-Parkplätze genutzt, dazu werden im Norden weitere 31 neue Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher erstellt. Da die Saviva aber gemäss Verkehrsnorm mindestens 68 Parkplätze benötigt, werden auf einem externen Areal 23 weitere Parkplätze für Mitarbeiter angemietet.

Das Gebäude besteht laut Beschrieb aus einem Lager- und einem Bürotrakt: «Im Büroteil wird auf drei Geschossen der Hauptsitz der Saviva AG untergebracht.» Im Logistikbereich sei die weitere Nutzung des bereits bestehenden Hochregallagers für die Ambient-Waren vorgesehen, also für alle Waren, die nicht gekühlt werden müssen. Ebenso soll auch der Kühl- und Tiefkühlraum weiter genutzt werden, wie auch die bestehenden Andockrampen und die Bereitstellungsflächen. Konkret sollen in diesem Logistikzentrum über 9000 verschiedene Artikel im Food- und Non-Food-Bereich, hauptsächlich aber Lebensmittel und Gastronomieartikel, gelagert und umgeschlagen werden.

Verkehr dürfte sich nur wenig verschlechtern

Dafür werden die Waren in Brunegg angeliefert und in die ganze Schweiz ausgeliefert. Das in den frühen Morgenstunden sowie nachmittags und abends. Dafür werden insgesamt rund 294 Fahrten pro Tag erwartet. Aus dem Verkehrsgutachten des Planungs- und Ingenieurbüros MoveIng AG geht hervor, dass die beiden Knoten Lenzburgerstrasse/Feldstrasse und Birrfeldstrasse/Weststrasse beim Autobahnanschluss bereits heute – auch ohne die Fahrten der Saviva – bereits überlastet sind und sich die Situation durch die zusätzlichen Fahrten nur geringfügig verschlechtert.

Saviva steht seit Juli unter der Führung der ehemaligen Head Of Business Development & Digital Excellence des Unternehmens, Lena Steiner. Sie hat den interim-Chef Andreas Steiner abgelöst, der das Unternehmen seit Mitte März 2020 geführt hat. Dieses hat nach eigenen Angaben 10000 Kunden beispielsweise aus den Bereichen Hotellerie, Restauration, Spitälern oder Heimen. Die Firma betreibt ein Tiefkühllager in Neuendorf SO und hat zehn regionale Logistikzentren. Der Standort in Regendorf ZH, wo sich der aktuelle Hauptsitz befindet, schliesst per Anfang 2022.