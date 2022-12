Scheidende Gemeindepräsidentin über Amt, das sie ungern verlässt

Brunegg «Ich mag Menschen!»: Die scheidende Gemeindepräsidentin über ihr Amt, das sie nur ungern verlässt Ruth Imholz war zehn Jahre im Gemeinderat von Brunegg, neun davon als Präsidentin. Aus beruflichen Gründen tritt sie zurück, sagt aber, sie habe keinen einzigen Tag bereut. Eva Wanner 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ruth Imholz legt ihr Amt Ende Jahr nieder. Bild: Sandra Ardizzone

Offen, freundlich, willkommenheissend. Das beschreibt sowohl die Wohnung von Ruth Imholz als auch ihre Art, auf Menschen zuzugehen. Und doch sagt sie, die nach einem Jahr als Gemeinderätin und neun als Präsidentin aus beruflichen Gründen bald aus ihrem Amt scheidet: «Von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich für den Gemeinderat zu bewerben.»

Zwar habe sie sich Gedanken darüber gemacht, wie und wo sie sich engagieren könnte. «Ich wollte einen Teil meiner Freizeit gerne der Gemeinschaft widmen.» Auf die Idee, ein solches Amt zu übernehmen, kam sie aber erst, als sie von Leuten aus dem Dorf darauf gelüpft wurde.

Angesprochen wiederum wurde sie, weil sie selbst in den Fokus geraten war, die Zuzügerin aus Zürich mit der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. «Man dachte wohl, mein beruflicher Hintergrund wäre nützlich – besonders, weil es die Finanzen zu übernehmen galt», meint Imholz und lacht.

Bevor sie sich zur Wahl stellte, wollte sie deshalb auch einen Blick in die Bücher von Brunegg werfen. Der Sparkurs war zwar sichtbar, ansonsten befand sie, dass sie eine solide, gut aufgestellte Kommune übernahm. Eine solche, so ist die 49-Jährige überzeugt, übergibt sie nun auch an ihre Vize Beatrice Zandonella Klingele, die interimistisch das Präsidium übernehmen wird.

Auf Augenhöhe

Fürs Interview räumt die scheidende Gemeindepräsidentin die sorgfältig ausgesuchte Tischdekoration zur Seite, «das wäre irgendwie eine Barriere», sagt sie. Wenn Imholz von direkter Demokratie spricht, meint sie das im allerengsten Sinne des Wortes. Direkt, von Mensch zu Mensch, von Gemeindepräsidentin zu Bürgerin.

An der letzten Gemeindeversammlung etwa merkte sie, dass ein Thema eine Frau stark aufwühlt. Imholz forderte die Bruneggerin auf, ihre Emotionen mitzuteilen und zu zeigen. «Wer hätte denn kein Verständnis, wenn einem gewisse Dinge an die Nieren gehen?», fragt sie rhetorisch.

Für solche Angelegenheiten sei sie offen. Für Menschen und alles, was diese mitbringen. «Ich mag Menschen!» Es dürfe bei einer Diskussion auch mal rauer zu- und hergehen – aber die Kritik, wie auch immer sie geäussert wird, müsse auf der Sachebene bleiben. Persönliche Angriffe, wie sie sich in der Politik leider häuften, seien nur destruktiv.

Von Steuerfuss und Bancomat

Jeder und jede habe eine eigene Meinung und das sei gut so. Auch wenn sie deswegen für die Erhöhung des Steuerfusses zwei Anläufe gebraucht habe. «Da ist mir kein Zacken aus der Krone gefallen.» Wenn etwas nicht so klappte, wie sich die Gemeinde das gedacht habe, habe sie auch nie ein Problem damit gehabt, sich zu entschuldigen. Und ebenso wenig damit, sich reinzuknien, beispielsweise, als es an die Digitalisierung ging – ein riesiger Aufwand für eine Gemeinde.

Oder als sie sich dafür einsetzte, für das Dorf einen Bancomaten zu organisieren. Ein gutes Beispiel: Denn da waren und sind nicht alle mit ihr einverstanden, ob sich der finanzielle Aufwand lohnt. Auch wenn Imholz der Meinung ist, dass es das tut, kann sie jeden, der eine andere Ansicht vertritt, verstehen. Grossartig finden sie: Ein Bürger hatte den Bancomaten observiert, um herauszufinden, wie oft er benutzt wird und wie viele Kundinnen und Kunden dann auch wie gewünscht die Bäckerei besuchen.

An die Versammlung geht sie wohl nicht

Nun legt sie ihr Amt also nieder. Als Geschäftsführerin eines ETH-Spin-offs wird sie künftig beruflich mehr eingespannt sein, das Amt seriös weiterzuführen, würde zeitlich nicht drinliegen. Und: «Nach zehn Jahren ist es auch einfach Zeit, für einen Wechsel. Für mich, aber auch für die Gemeinde», sagt sie. Fügt aber an: «Ich werde es so, so sehr vermissen. Es war mir eine Ehre, ein Teil des Systems Schweiz zu sein, das es in seiner einzigartigen Form unbedingt zu erhalten gilt.» Inklusive direkter Demokratie in all ihren Facetten.

Damals, als sie gefragt wurde, hätte sie sich nicht vorstellen können, wie sehr es sie fordert, aber auch formt. «Ich bereue keinen einzigen Tag», sagt sie, und blickt auf ihr Abschiedsgeschenk: Eine versteinerte Baumscheibe. Für sie symbolisch, wie etwas über eine sehr, sehr lange Zeit wachsen und gedeihen kann, wenn man es nur achtet und pflegt.

An der Gemeindeversammlung wird man sie wohl das nächste Jahr nicht finden, «ich habe mir vorgenommen, mich wirklich zurückzuziehen». Und das tue sie mit einem sehr guten Gefühl. «Ich hatte die beste Vizepräsidentin, die man haben kann, die Gemeindekanzlei ist sehr gut aufgestellt und Brunegg ist ein grossartiges Dorf mit engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern.»