Theatergruppe Brunegg präsentiert Schwank und neues Gesicht

Brunegg Definitiv keine Wahlgemeinschaft: Zwei Halbschwestern gehen sich gehörig auf die Nerven Ruheloser Dauerbetrieb im Wohnzimmer, ein zwielichtiger Liebhaber und ein Schmuckdieb: Die Theatergruppe Brunegg präsentiert den Schwank «Es esch ned alles Gold was glänzt». Markus Christen 17.01.2023, 05.00 Uhr

Aurora (Elke Delimar) mit ihrem Liebhaber Jacobo (Karl Schaffner). Bild: Markus Christen

Die WG von Anna und Aurora mag wohl eine Wohngemeinschaft sein, eine Wahlgemeinschaft ist sie definitiv nicht. Die beiden Halbschwestern haben sich gerade erst bei der Beerdigung des gemeinsamen Vaters kennen gelernt, haben eine Wohnung geerbt und bereits würden sie sich am liebsten gegenseitig auf den Mond schiessen. Anna mag Auroras Hang zum freizügigen Auftritt sowie ihren zwielichtigen Liebhaber nicht ausstehen und Aurora gehen Annas unendlich enttäuschende Suche nach dem Traummann sowie ihre extravaganten bis flatterhaften Freunde gehörig auf die Nerven.

Kommt hinzu, dass die Eingangstür zur WG in Anspruch genommen wird wie die Drehtür eines Einkaufszentrums. Verwandte bis fremde Besucher sorgen für einen ruhelosen Dauerbetrieb im Wohnzimmer. Diese unübersichtliche Lage nutzt ein Schmuckdieb in der Folge schamlos aus und die sowieso schon angespannten Beziehungen lassen die Verdächtigungen in der WG spriessen wie das Gras nach dem ersten Frühlingsregen.

Die Theaterreise führt nach Engelberg

Mit dem Schwank «Es esch ned alles Gold was glänzt» will die Theatergruppe Brunegg Anfang Februar die Lachmuskeln ihres Publikums strapazieren. Ein Probebesuch in der letzten Woche hat gezeigt, dass sich die Laienschauspieler bestens in ihren komödiantisch überzeichneten Rollen eingefunden haben. Ein Einfindungsprozess, der im Übrigen bereits im September des letzten Jahres seinen Ausgang nahm.

Anna (Nicole Spiess, links) und Aurora (Elke Delimar) können sich nicht riechen. Bild: Markus Christen

Denn immer am Wochenende des Bettags reist die Theatergruppe für zwei Tage nach Engelberg, um sich mit dem Theaterstück für die neue Spielsaison vertraut zu machen. «Wir sitzen dann zusammen, halten erste Leseproben ab und alle Schauspieler stellen den Lebenslauf vor, den sie für ihre Figuren geschrieben haben. Da gibt es jeweils sehr viel zu lachen», führt Roland Christen aus, der auch bei der aktuellen Produktion wieder Regie führt.

Neuzugang übernimmt Part der Konditorenaushilfe

Ebenfalls im letzten Jahr durfte die Theatergruppe Brunegg ein neues Gesicht in ihren Reihen begrüssen. Nina Bertschi übernimmt den Part der Konditorenaushilfe Eva.

Nina Bertschi spielt neu in der Theatergruppe mit. Bild: Markus Christen

«Ich wohne jetzt seit acht Jahren in Brunegg und wollte mich mehr engagieren im Dorf, so bin ich auf die Theatergruppe gestossen», sagt Nina Bertschi. «Für mich ist es der erste Kontakt mit dem Theater seit der Schulzeit und ich wurde von der ganzen Theatergruppe sehr herzlich aufgenommen.» Sie sei froh, sagt Nina Bertschi weiter, dass sie in ihrem ersten Theaterstück nur eine kleine Rolle zu übernehmen habe. «Sicher werde ich vor der ersten Vorstellung nervös sein. Aber ich denke, das gehört dazu.»

Klar ist für die Neuschauspielerin derweil schon vor dem ersten Auftritt vor Publikum: «Wenn ich darf, dann werde ich auch in der nächsten Spielsaison dabei sein.»

Der Schwank «Es esch ned alles Gold was glänzt» wird gezeigt am Mittwoch, 8. Februar, am Freitag, 10. Februar, und am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Brunegg; Platzreservationen sind möglich an den Dienstagen, 17. und 24., sowie an den Donnerstagen, 19. und 26. Januar, zwischen 17 und 20 Uhr unter der Nummer 079 769 45 31.