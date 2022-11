Brunegg Bürger beobachtet Bancomaten, um herauszufinden, ob er sich für die Gemeinde lohnt Die Bauordnung, mehrere Kredite – all das gab zwar zu reden, aber nicht so sehr, wie der Bancomat neben dem Dorfladen. Nicht wegen einer möglichen Sprengung, sondern wegen den Kosten für die Gemeinde. Eva Wanner 28.11.2022, 11.15 Uhr

In Brunegg ist der Bancomat umstritten. Die Gemeinde beteiligt sich finanziell daran, das stört offenbar einige Bürger. Bild: Eva Wanner/ Aargauer Zeitung

Am meisten bewegt hat ein Thema, das gar nicht auf der Traktandenliste stand. Der Bancomat, eine Rarität in grösseren Gemeinden – ein Unikum in einer kleinen wie Brunegg. Jahrelang wurde versucht, wieder einen Laden ins Dorf zu bringen. Als mit der Schinznacher Bäckerei Lehmann eine Betreiberin gefunden wurde, hatte der Gemeinderat eben auch die Valiant überzeugt, einen Bancomaten zu installieren. Laden und Geldbezugsquelle stützen sich gegenseitig, ist Gemeindepräsidentin Ruth Imholz überzeugt.