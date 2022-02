Die Saviva AG öffnet die Türen ihres neuen Hauptsitz in Brunegg.

Brunegg Brunegg hofft dank der Saviva AG auf mehr Aktiensteuern: So sieht es in der Firma aus Seit Mitte Januar hat die Saviva AG ihren Standort komplett von Regensdorf nach Brunegg gezügelt. Um die Kunden im Gastronomiebereich beliefern zu können, nutzt die Firma den vorhandenen Platz voll aus. Ein Blick in ein Logistikcenter, das einem Bienenstock gleicht. Anja Suter Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführerin Lena Steiner und Roger Juon, Leiter Marketing, Customer Services & Digital im Hochregallager am neuen Standort in Brunegg. Valentin Hehli

Wer schon einmal umgezogen ist, der weiss, dass das Unterfangen eine gute Planung erfordert, viel Vorbereitung, Zeit, helfende Hände und ein Fahrzeug, damit das Hab und Gut sicher in die neue Bleibe befördert werden kann. Auch die Saviva AG stand im vergangenen Jahr vor dieser Herausforderung. Dabei ging es aber um einen «Grossumzug», wie Roger Juon, Leiter Marketing, Customer Services & Digital bestätigt. Die Firma stand vor der Herausforderung, nicht nur das Büromobiliar und einige Stücke für den Aufenthaltsraum zu zügeln, sondern auch das komplette Lager mit tausenden Lebensmitteln an den neuen Standort zu zügeln.

Auf der Firmenwebsite beschreibt die Firma ihr Geschäftsfeld wie folgt: «Saviva ist der innovative Partner für Geschäftskunden aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Handel und Gesundheitswesen.» Oder wie es Geschäftsführerin Lena Steiner direkt ausdrückt: «Wir liefern vor allem Essen, aber auch Non-Food-Artikel an Firmenkunden.» Zu den Grossverbrauchern, welche die Saviva beliefert, zählen unter anderem Restaurants, Hotels oder auch Spitäler und Altersheime. Der Umzug der Firma war professionell geplant. Dafür wurden rund 200 Sattelschlepper beladen.

Mitarbeitende sollen sich heimelig fühlen

«Der Umzug war ganz klar eine Teamleistung», sagt Lena Steiner. Jede und jeder habe mitangepackt, so hätten zum Beispiel auch die Büromitarbeitenden teilweise im Lager mitausgeholfen. Noch sind die Schreibtische in den Büros mehrheitlich leer, die Angestellten im Homeoffice. Bei der Saviva wurde jedoch auch schon vor der Pandemie von zu Hause aus gearbeitet. «Bei uns kann jeder, wenn er den möchte, 40 Prozent seiner Arbeit im Homeoffice verrichten», erklärt Roger Juon. Bei der Führung durch den Aufenthaltsraum zeigt sich, dass dieser bereits in den typischen Saviva-Farben gestaltet wurde. «Uns war es wichtig, dass die Mitarbeitenden sich hier schnell heimelig fühlen, wir haben auch viel von unserem Inventar nach Brunegg mitgebracht», so der 43-Jährige.

Täglich wird das Hochregallager mit neuer Ware bestückt. Valentin Hehli

Trotz der vielen Bemühungen seitens Firma seien die ersten Reaktionen auf den angekündigten Umzug «durchzogen» gewesen, gibt Lena Steiner unumwunden zu. «Für unsere Mitarbeitenden geniesst der Arbeitsweg verständlicherweise eine hohe Priorität. Während er bei einigen viel kürzer wurde, geschah bei anderen das Gegenteil.» Es sei auch zu Kündigungen gekommen, diese bewegten sich aber nicht über der normalen Fluktuation.

Wie Saviva die Brunegger Gastroszene ankurbelt

Lena Steiner und Roger Juon fühlen sich in Brunegg sehr wohl, wie sie sagen. Auch wenn sie die kleine Gemeinde zuvor nicht kannten: «Wir mussten Brunegg zuerst auf der Landkarte suchen», sagt Steiner und lacht. Es sei aber ebendieser dörfliche Charakter, der ihr gefalle. «Wir haben uns zur Mittagszeit auch schon im Dorf verpflegt und arbeiten mit lokalen Anbietern zusammen, wann immer es möglich ist.» Ihr sei durchaus auch bewusst, dass der Zuzug der Saviva für Brunegg eine Chance ist. Der Gemeinde fehlt es seit längerem an Aktiensteuern und die könnten mit der Saviva, die ihren Hauptsitz in die Gemeinde verlegt hat, endlich folgen. Steiner bestätigt aber auch, was sie in früheren Gesprächen bereits gesagt hat:

«Dieser Standort hier ist eher zu klein für unser Geschäft. Wir sind weiterhin auch noch an dem möglichen Standort in Lenzburg dran.»

Damit spricht sie von der 9288 Quadratmeter grossen Halle an der Sägestrasse in Lenzburg. Für welche die Saviva AG, die zur Heba Food Holding gehört (wie auch die Traitafina), im Mai 2021 ebenfalls ein Baugesuch eingereicht hat. Der fehlende Platz in Brunegg zwinge einem aber auch zu Zwangsoptimierungen, erklärt Steiner. Was dies im Falle der Saviva bedeutet, zeigt sich im Lager der Firma. Um 10 Uhr morgens ist es vergleichsweise ruhig. «Das liegt daran, dass die ersten LKWs bereits auf dem Weg zu den Kunden sind und noch nicht mit dem Rüstprozess begonnen wurde», so Steiner. Später am Nachmittag folgen dann noch die Shuttles, welche Ware an dezentrale Standorte in der gesamten Schweiz liefern.

Bei der Saviva kann man auch rohe Eier ohne Schalen kaufen. Valentin Hehli

Das Hochregallager verfügt mit seinen zehn Metern über eine beeindruckende Grösse. Zuoberst stapeln sich Lebensmittel mit einem längeren Haltbarkeitsdatum, zu sehen sind Konserven mit Gemüse oder mehrere Liter Frittieröl. Wie breit das Sortiment der Firma ist, zeigt sich bei einem Blick durch die Gänge. Nebst Salzsäcken und Ovomaltine befinden sich auch Amaretto oder Fitnessproteindrinks in den Regalen. «Wenn wir etwas nicht haben, was der Kunde möchte, beschaffen wir es. So einfach ist das», erklärt Juon.

Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung

Bei einer so grossen Menge an Lebensmitteln bleibt die Frage offen, wie viel Foodwaste entsteht. «So wenig wie möglich, denn da liegt das Geld», erklärt der Marketingleiter. Durch genaues Planen könne vieles verhindert werden, zudem ist die Saviva auch Mitglied von United Against Waste und arbeitet mit «To Good To Go», eine Organisation, die Händler und Privatkunden zusammenbringt und es ihnen ermöglich, noch gut geniessbare Lebensmittel zu einem tieferen Preis zu kaufen. «Das hat in Regensdorf immer gut funktioniert, sobald wir es organisieren können, möchten wir diesen Service auch in Brunegg anbieten», so Juon.

Mit der voranschreitenden Zeit wird das Lager der Firma immer mehr zum Inneren eines Bienenstocks. Das Kommissionieren beginnt und damit auch das höhere Verkehrsaufkommen in den Gängen. «Wir haben zur Sicherheit aller extra Regeln festgelegt», erklärt Juon. Auf dem Weg aus dem Lager gibt Lena Steiner einen Einblick in das komplexe System: Plätze, die mehrmals am Tag belegt werden, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und Zeitabläufe, die perfekt eingespielt sein müssen. Die Beschreibung Bienenstock scheint immer besser zu passen; so voll das Lager auch ist, jeder weiss, was zu tun ist und wie er am effizientesten erledigt.

