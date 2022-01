Die neue BNO von Brunegg hängt beim Kanton fest

Brunegg BNO-Revision verzögert sich erneut: Jetzt klemmt's beim Kanton Der Kanton Aargau hat je länger, je mehr Gesamtrevisionen von Bau- und Nutzungsordnungen (BNO) zu bearbeiten. Das dauert – und die Gemeinden müssen warten. So wie aktuell Brunegg. Eva Wanner 28.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Stolperstein in der BNO von Brunegg war das Gebiet Mattacher – der nächste ist nun der Arbeitsstau bei den kantonalen Fachstellen. Bild: Anja Suter

Alle 15 Jahre müssten Gemeinden über die Bücher. Über die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) genauer gesagt. Ein Zeithorizont, den Brunegg deutlich überschritten hat: Das aktuell gültige Papier stammt aus dem Jahr 1996.

Eine solche Revision ist ein Verfahren mit mindestens sieben Schritten. Müssen Einwendungsverhandlungen geführt werden, sind es gar acht oder neun. Nach der Bereitstellung von Grundlagen und Beratung wird ein Planungsentwurf erstellt, der dann wiederum in das Mitwirkungsverfahren geht. In dieser Phase kamen in Brunegg ganze 23 Eingaben zusammen – und ein deutliches Nein vom Kanton zur geplanten Einzonung des Gebiets Mattacher. Also anpassen und über zu Schritt vier: die Vorprüfung und Beratung durch den Kanton.

Fachstellen haben zu viele Gesamtrevisionen zu bearbeiten

Genau an dieser Stelle hapert’s aktuell. «Die kantonalen Fachstellen sind zurzeit stark ausgelastet, da sehr viele Planungen eingereicht werden. Es fehlen daher noch notwendige Stellungnahmen von involvierten Fachstellen. Erst wenn alle Stellungnahmen vorliegen, kann die abschliessende Vorprüfung / fachliche Stellungnahme für die Gemeinde Brunegg erstellt werden.» Das schreibt die Gemeinde auf ihrer Website. Und: «Wir rechnen frühestens im März mit weiteren Informationen seitens des Kantons.»

Eine Anfrage beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt bestätigt den Prüfungsstau. «Es ist richtig, dass die kantonalen Fachstellen im Bereich Vorprüfung und Genehmigung durch Nutzungsplanungen und Sondernutzungsplanungen stark ausgelastet sind», heisst es bei der Medienstelle auf Anfrage.

Zwar habe sich die Anzahl der Geschäfte nicht verändert, aber deren Komplexität: «Seit Jahren verschiebt sich der Geschäftsmix: Wir bearbeiten weniger ‹einfache› Geschäfte wie Erschliessungspläne oder Teiländerungen der allgemeinen Nutzungsplanung und dafür wesentlich mehr komplexe und inhaltsschwere Gesamtrevisionen der allgemeinen Nutzungsplanung.» Im letzten Jahr habe die Anzahl Gesamtrevisionen gar den Rekordwert von 40 Prozent erreicht. Die sogenannten «einfachen» Geschäfte hingegen das Rekordtief von 25 Prozent – zehn Jahre zuvor hatten sie noch die Hälfte ausgemacht.

Vorprüfungen, so heisst es weiter, seien ausserdem keine Einzelleistung einer Stelle allein, «sondern das Zusammenspiel mehrerer zu involvierenden Fachstellen». Kommt es zu Lastspitzen, Engpässen oder Ausfällen bei einer Stelle, verzögert sich der gesamte Prozess.

Gesamtrevisionen haben geringere Priorität

In einer solchen Situation gilt: priorisieren. Das geschieht nach Geschäftstyp und Bearbeitungsfristen. Gestaltungs- und Erschliessungspläne (sogenannte Sondernutzungspläne) haben meist kürzere Fristen als Nutzungspläne und werden deshalb zuerst bearbeitet. «Damit wird auch berücksichtigt, dass mit Sondernutzungsplänen oftmals sehr konkrete Bauabsichten in Zusammenhang stehen.» Beim Kanton ist man sich aber auch im Klaren über Folgendes: «Jede Planung ist für jede Gemeinde absolut wichtig und dringlich.»

Die gute Nachricht: Im vergangenen Jahr konnten 96 Prozent der Sondernutzungspläne innert vier Monaten und 96 Prozent aller Gesamtrevisionen in fünf Monaten abgeschlossen werden. Der Anteil des Kantons an der Bearbeitung von solchen Geschäften mache allerdings höchstens 20 Prozent aus. «Entscheidend für das Vorwärtskommen im Rahmen der Planungsarbeit ist auch die Qualität der Vorlagen. Insbesondere, wie viel nach erfolgter Vorprüfung noch überarbeitet und angepasst werden muss.»

Fertig ist die BNO auch nach der Vorprüfung durch den Kanton noch nicht: Sie geht in die 30-tägige öffentliche Auflage, dann werden allfällige Einwendungen behandelt, das Papier muss vom Stimmvolk genehmigt werden und schliesslich vom Regierungsrat.