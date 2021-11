Nach mehreren schwierigen Jahren har der Aargauer Forst ein Gutes

Brennholz Der Regen kam dem Wald entgegen – und die steigenden Energiepreise der Forstwirtschaft Seit Beginn der Pandemie wird mehr Holz bestellt, zeigt eine Umschau bei Forstrevieren in der Region. Seit die Preise für Gas und Heizöl gestiegen sind, setzen noch mehr Menschen auf Holz als Wärmeerzeuger. Eva Wanner Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Stadtförster Roger Wirz findet, das Jahr 2021 sei für den Forst toll gewesen.





Archivbild: Chris Iseli

Trockenheit, Stürme und dann auch noch ein gefrässiger Käfer. Dem Wald ging es in den letzten Jahren nicht gut, und die Menschen, die ihn pflegen, waren vor allem mit Schadensbegrenzung und -behebung beschäftigt. Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. «Für den Forst ist 2021 ein tolles Jahr», sagt Roger Wirz, Stadtförster von Aarau.

Vor wenigen Monaten schien eine solche Aussage allerdings noch unmöglich. «2021 fing nicht wirklich gut an. Wegen des grossen Schneedrucks gab es viele Schäden im Wald. Diese waren zum Teil sehr aufwendig zum Aufarbeiten», sagt Luc Schwarb vom Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm. Aber: «Der Rest des Jahres war sicherlich sehr wertvoll für den Wald, da er einmal wieder genug Wasser bekam, um sich etwas von den letzten trockenen Sommern zu erholen.»

Entschärft, aber noch nicht wieder gut

Ähnlich klingt es bei anderen befragten Forstrevieren in der Region. «2021 hat in unserem Forstrevier eine Entspannung gebracht, der verregnete Sommer hat die Schädlingssituation entschärft», sagt etwa Matthias Bruder vom Revier Rietenberg (Dintikon, Egliswil, Hendschiken, Seengen, Villmergen). Der Wald habe sich aber noch nicht wieder vollkommen erholt.

In dasselbe Horn stösst die Forstverwaltung Suhr-Buchs: «Auch wir waren froh um die Niederschläge dieses Sommers, jedoch sind die Auswirkungen der Trockenheit der vergangenen Jahre damit nicht behoben. Diese Schäden beeinträchtigen die Gesundheit des Waldes noch länger, dem Wald geht es nach einem nassen Sommer nicht wieder gut.»

Leute setzen vermehrt auf Brennholz

Dem Wald geht es aber zumindest besser. Das gilt offenbar auch für die Forstbetriebe. Diese hatten teilweise in den letzten Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber jetzt ist der Holzabsatz gut bis sehr gut. Beim Forstrevier Gränichen-Unterkulm gingen in den letzten Wochen vermehrt Bestellungen ein, in Aarau habe der Verkauf von Brennholz «richtig angezogen», sagt der Aarauer Stadtförster. Normalerweise würden etwa acht Ster Holz in der Woche verkauft, aktuell seien es um die 20 bis 25. Ein Ster entspricht einem Kubikmeter geschichteten Rundholzes. Der Facharbeiter sei stark damit beschäftigt, die Bestellungen von Buchen- und Nadelholz bereit zu machen, sagt Wirz und fügt schmunzelnd hinzu: «Wir geben uns Mühe, dass die Kunden nicht lange warten und frieren müssen.»

Beide Förster vermuten als Grund für die grosse Nachfrage die steigenden Energiepreise. Werden Gas und Heizöl teurer, ist Holz als Wärmeerzeuger plötzlich attraktiver. Und zuletzt gingen vor allem die Gaspreise durch die Decke.

Was die Pandemie mit Brennholz zu tun hat

Generell hätten sich die Menschen seit Beginn der Coronapandemie vermehrt auf heimisches Holz besonnen, heisst es bei anderen. «Der Gesellschaft ist in den letzten ein, zwei Jahren bewusst geworden, was sie vor der Haustür hat, und die regionalen Produkte scheinen wichtiger zu werden», sagt der Förster von Rietenberg. Früher habe er mehrfach zu hören bekommen, dass das Holz vom Forst teuerer sei als beim Grossdetailhändler. Inzwischen seien viele Kundinnen und Kunden bereit, diesen Preis zu behalten. «Ich habe das Gefühl, dass ein Gesinnungswandel stattfindet.»

Und noch einen Effekt hatte die Pandemie, vermutet Matthias Ott, der Stadtoberförster von Lenzburg: «Wir gehen davon aus, dass die Leute einfach mehr Zeit haben, um im Sommer im Garten zu grillen und für gemütliche Abende vor dem Schwedenofen im Winter.»

In Suhr und Buchs scheint Letzteres schon länger ein Trend zu sein. Bereits seit etwa fünf Jahren werde eine Zunahme an Brennholzbestellungen festgestellt, heisst es bei der Forstverwaltung. «In unserem Einzugsgebiet hat eine rege Bautätigkeit stattgefunden, vermehrt werden offenbar wieder Schwedenöfen auch in Neubauten eingebaut.» Ein Umstand, der die Förster natürlich freut.