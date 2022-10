Boniswiler wünschen sich eine Hundibadi und eine Dorfbeiz.

Boniswil Wutbriefkasten, Hundebadi und eine Dorfbeiz: Das sind die Ideen der Bevölkerung Der Boniswiler Gemeinderat hat die Bevölkerung um Inputs für die Weiterentwicklung des Dorfs gebeten und viele Rückmeldungen erhalten. Die Ideen werden jetzt geprüft. Anja Suter Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Boniswil hatte per Ende August 1666 Einwohnerinnen und Einwohner. Severin Bigler

Eine Gemeinde, die noch lebenswerter und attraktiver gestaltet werden kann: Mit dieser Idee startete der Boniswiler Gemeinderat dieses Jahr einen Innovationsprozess und holte auch die Bevölkerung mit ins Boot. Die Boniswilerinnen und Boniswiler zeigten sich kreativ und engagiert: «Der Gemeinderat ist hocherfreut über die regen und spannenden Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum eingeleiteten Innovationsprozess», heisst es auf der Website. Derzeit sichte und priorisiere die Behörde die Ideen und kläre bei Fachpersonen die Zuständigkeit und Realisierbarkeit ab. «Der Stand der einzelnen Eingaben soll künftig auf der Website regelmässig aktualisiert werden.»

Bereits jetzt gewährt die Gemeinde einen Einblick in die Liste der eingegangenen konkreten Ideen – geordnet nach Themengebieten. Die 77 Wünsche und Anregungen sind divers. So schlägt eine Person etwa einen «Wutbriefkasten» vor, dieser soll als Ventil für die Wutbürgerinnen und Wutbürger im Dorf dienen. Mehrere Personen sind der Meinung, dass der Steuerfuss von aktuell 107 Prozent gesenkt werden müsse.

Boniswil möchte eine Beiz

Viele beschäftigt auch das Dorf in seiner Form: So wünscht sich eine Person, dass ein richtiger Dorfkern geschaffen werde. Eine andere möchte, dass der Dorfcharakter möglichst beibehalten werde, etwa durch Einflussnahme auf die Neubauten im Dorfkern. Jemand wünscht sich ausserdem, dass der «Schlafdorf-Wachstum» verhindert werde. So sollen Arbeit, Essen, Einkauf, Pflege und Kultur durchmischt werden. Ein weiterer Wunsch auf der Liste von vielen Boniswilerinnen und Boniswiler: ein Restaurant, Café oder eine Bar im Dorf. Viele wünschen sich einen Treffpunkt für die Bevölkerung und Vereine. «Kann auch eine Besenbeiz sein», schreibt eine Person und schlägt ein Crowdfunding vor, um ein geeignetes Lokal und einen motivierten Betreiber zu finden.

Auch um das Energiesparen kümmern sich die Einwohnende. Jemand schlägt vor, dass von Mitternacht bis sechs Uhr morgens nur jede zweite Strassenlaterne leuchtet. Zudem gibt es auch einen weiteren Vorschlag: «Strassenbeleuchtung in den Quartieren – analog zu anderen Gemeinden – nicht die ganze Nacht brennen lassen.»

Eine Badi für Hunde oder eine mit eigenem Restaurant

Auch das Thema «Badi» ist auf der Liste mehrere Mal zu finden. So wünschen sich die einen die Renovation der Aabach-Badi und die Installation eines Toi-Toi. Eine weitere Person wünscht sich eine zusätzliche Badi auf der Halbinsel mit einem Restaurant. Auch eine Hundebadi für den besten Freund des Menschen wird gewünscht.

Boniswilerinnen und Boniswiler die eine Idee oder Anregung haben, können sich auch jetzt noch bei der Gemeinde unter der E-Mail-Adresse ideen@boniswil.ch. melden.

