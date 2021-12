Boniswil: Gemeindeammann Gérald Strub hört per Ende auf.

Boniswil Mit 30 Jahren wurde Gérald Strub Gemeinderat: «Das Streiten und Diskutieren mit der Bevölkerung macht eine gute Demokratie aus» Gérald Strub war 21 Jahre lang im Boniswiler Gemeinderat. 2006 wurde er Gemeindeammann und war damit der Jüngste im Bezirk Lenzburg. Per Ende Jahr hört er auf. Er erzählt vom Kreiselfest und von emotionalen Gemeindeversammlungen. Anja Suter Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Gérald Strub vor der Lindenhof-Überbauung in Boniswil. Auf das Projekt ist er stolz. Sandra Ardizzone

Gerade mal 30 Jahre alt war Gérald Strub, als er in den Boniswiler Gemeinderat gewählt wurde. Er sei nicht selbst auf die Idee gekommen, erzählt er: «Ich wurde von einer Person aus dem Dorf angefragt.» Strub war damals, vor 21 Jahren, nicht der einzige Kandidat für den vakanten Gemeinderatssitz. Zwei andere Boniswiler kandidierten auch. Der 51-Jährige glaubt zu wissen, wieso die Boniswilerinnen und Boniswiler seinen Namen auf den Stimmzettel geschrieben hatten: «Ich wurde gewählt, weil man mich da noch am wenigsten kannte. Ich bin sozusagen noch nicht angeeckt.»

Strub wohnte bei seiner Wahl seit acht Jahren zusammen mit seiner Familie in Boniswil. Aufgewachsen ist der 51-Jährige in Lenzburg. Seine Eltern arbeiteten als Hauswarts-Ehepaar in der Berufsschule Lenzburg. «Ich bin sozusagen in der BSL aufgewachsen», sagt er und schmunzelt. Dass es die Familie Strub nach Boniswil zog, war derweil ein reiner Zufall. «Ich war mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau Mirjam auf der Suche nach einer Wohnung und wurde in Boniswil fündig.»

Er schlug schon früh eine Fusion vor

2006 wurde Gérald Strub zum damals jüngsten Gemeindeammann im Bezirk Lenzburg gewählt. Mit ins Amt brachte er viele Ideen – darunter auch einige, die bei anderen Gemeindeammännern auf grossen Widerstand stiessen. So war es Strub, der bereits bei der Gründung des Gemeindeverbandes Lebensraum Lenzburg-Seetal im Jahr 2013 von einer grossen Gemeindefusion sprach. «Fakt ist, dass der funktionale Raum der Gemeinde schon lange nicht mehr an der Gemeindegrenze endet», sagt der Gemeindeammann. Darum habe er vorgeschlagen, das Seetal in drei Gemeinden aufzuteilen und sei darauf von einigen Kollegen und Kolleginnen ausgelacht worden. Doch Strub lies sich davon nicht beirren und stiess das Thema regelmässig wieder an.

Das Fusionsprojekt von Seon, Dürrenäsch und Hallwil («Zäme vorwärts») habe er begrüsst. Auch Boniswil habe Gespräche mit Seon geführt, sich allerdings nach längerer Diskussion dazu entschieden, nicht am Projekt teilzunehmen. «Grund dafür waren die grossen Veränderungen, die bei uns sowohl im Gemeinderat als auch in der Verwaltung anstehen», sagt Strub. In Boniswil traten neben Gérald Strub auch der Vizeammann und ein Gemeinderat nicht mehr zur Wiederwahl an. Ausserdem gab es dieses Jahr auf der Boniswiler Gemeindekanzlei den ersten Wechsel beim Gemeindeschreiber seit 1984: Rudolf Holliger wird per Ende Jahr pensioniert.

Das Kreiselfest, welches bis drei Uhr morgens ging

Seine Art zu kommunizieren und seine teils unkonventionell scheinenden Ideen sind zwei Aspekte, welche die Karriere des Gemeindeammanns geprägt haben. So war er es beispielsweise, der nach der grossen Sanierung der Seetalstrasse im Jahr 2016 ein Kreiselfest für die Bevölkerung organisierte. «Durch den Deckbaueinbelag war die Strasse komplett gesperrt. Wir haben zwei Wochen vor dem Fest angefangen zu planen.» Und ein Fest wurde es auch, wie die Bilder, welche der Gemeindeammann auf dem Tablet zeigt, beweisen. Wie Sonnenstrahlen wurden die Festbänke rund um den Kreisel aufgestellt. Zum Essen gab es unter anderem Risotto und eine «Kreiselwurst», welche ein örtlicher Wirt kreiert hatte. Gefeiert wurde bis um drei Uhr morgens.

Auch in Boniswil am Hallwilersee sind sich der Gemeinderat und manche Boniswilerinnen und Boniswiler nicht immer einig. Wie etwa beim Bauprojekt an der Dörflistrasse, der «Staumauer». Lange Zeit schwieg der Gemeinderat, während die Initiierenden im Dorf und in der Presse für ihr Anliegen kämpften. Strub:

«Ich stehe auch heute noch hinter unserer Kommunikation. Uns war es wichtig, dass der Gemeinderat nicht befangen ist und nicht teilweise in den Ausstand treten muss.»

Das Baugesuch für das Projekt an der Dörflistrasse wurde aufgrund des Agierens des Gemeinderates überarbeitet und der Bau redimensioniert. Statt einem grossen Baukörper sind es nun zwei, anstelle von 29 Wohnungen nur noch 20, und auch die Parkplätze sind im neuen Baugesuch alle unterirdisch. «Wenn ich mir das Ergebnis anschaue, bin ich der Meinung, dass der Gemeinderat innerhalb seiner Möglichkeiten alles getan hat, um eine gute Lösung für die Einwände zu finden.»

Er blieb auch bei hitzigen Diskussionen ruhig

«Das Streiten und Diskutieren mit der Bevölkerung macht eine gute Demokratie aus», sagt Strub. Die Art und Weise, wie der Gemeinderat mit der Bevölkerung in einen Diskurs trete, sei auch etwas, auf das er sehr stolz sei, sagt der Gemeindeammann. Die Versammlungen in Boniswil waren teilweise hitzig, oder auch mal emotional, der 51-Jährige blieb vorne aber stets ruhig. «Wer vorne steht, muss die Eigenschaft mit sich bringen, die Emotionen unten zu behalten», sagt er. Manchmal sei es aber auch ihm ein wenig warm in der Brust geworden, fügt er an.

Per Ende Jahr gibt Gérald Strub sein Amt auf. Langweilig werden dürfte es ihm aber nicht: Strub ist Inhaber einer Firma, welche sich um die Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen kümmert. Ausserdem sitzt er seit 2016 für die FDP im Grossen Rat. Seine letzte Gemeindeversammlung hat der Gemeindeammann im November abgehalten, von den Boniswilerinnen und Boniswilern wurde er mit einem langen Applaus und einer Rede des abtretenden Gemeindeschreibers Rudolf Holliger verabschiedet. Der Zuspruch aus dem Dorf liess den sonst so souveränen Strub alles andere als kalt: «Es war mir eine Ehre, mich für Boniswil einzusetzen», sagt er.

