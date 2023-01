Aargauer hilft mit altem Feuerwehrfahrzeug in der Ukraine

Boniswil Er kaufte ein altes Feuerwehrfahrzeug für Reisen – jetzt macht ein Heimweh-Aargauer damit Hilfsfahrten in die Ukraine Das alte Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hallwil-Boniswil baute Dieter Müller fünf Jahre aus, um damit Abenteuer erleben zu können. Doch dann kam der Krieg und Müller entschied, dass er mit seinem «Mammutli» helfen will. Anja Suter 20.01.2023, 05.00 Uhr

Dieter Müller mit seiner Partnerin Sabine Beer und Hund Ricco. zvg

«Das Garagentor der Feuerwehr Hallwil-Boniswil ging auf und ich habe fast Augenwasser bekommen – da stand genau das Fahrzeug, das ich schon seit zwei Jahren gesucht habe», erzählt Dieter Müller. Der 61-Jährige sagt von sich, dass er schon immer ein wenig verrückt nach Offroadfahrzeugen gewesen sei. «Ich bin früher mit einem Geländewagen und Dachzelt durch Afrika gereist.»

Vor einigen Jahren entschied Müller, dass er nochmals eine grosse Tour machen möchte, am liebsten durch die Mongolei. «Ich fand aber, ich bin jetzt alt genug für ein Fahrzeug mit einem richtigen Bett, einer Dusche und einer Toilette», fügte er an und lacht. Er hatte ein Vehikel von der Firma Magirus Iveco im Auge. Die Fahrzeuge werden vor allem von Feuerwehren und dem Militär verwendet. «Es war aber unglaublich schwierig, so eines zu bekommen, die Fahrzeuge sind unter Offroadfans sehr gesucht.»

Eines Tages bekam Müller, der heute im Kanton Bern wohnt und zuvor lange in Seon lebte, einen Anruf von seiner Schwester Sandra. «Sie ist bei der Feuerwehr Hallwil-Boniswil und sagte mir, dass ein Fahrzeug, das perfekt für mich passen könnte, zum Verkauf steht.» Müller besichtigte das alte Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Boniswil-Hallwil. «Man merkte, dass es in den vergangenen 30 Jahren gut gehegt und gepflegt wurde», sagte er. Den Kauf besiegelte er vor Ort mit einem Handschlag.

Die Pandemie verzögerte den Ausbau des Fahrzeugs

Danach folgte der Ausbau über fünf Jahre. «Corona hat mir hier ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagt er. Durch die Pandemie hatte er, der im Sicherheitsbereich selbstständig ist, von heute auf morgen keine Büez mehr. Umgebaut wurde das TLF trotzdem, langsam, aber stetig. Im April 2022 sollten die ersten Testfahrten gemacht werden.

«Ende Februar änderte sich aber alles», sagte Müller. Kurz nach Kriegsbeginn sei einer seiner Mitarbeiter zu ihm gekommen. «Er stammt aus der Ukraine und sagte mir, dass er nach Hause müsse, um zu helfen.» Dieter Müller blieb mit seinem Mitarbeiter ihn Kontakt und bekam immer wieder Informationen. «Ich bin sonst eigentlich nicht der grosse Spender, muss ich zugeben. Aber da wusste ich einfach, dass ich helfen muss.»

Das umgebaute Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hallwil-Boniswil unterwegs in der Ukraine. zvg

Der Plan war, mit dem umgebauten TLF, das Müller «Mammutli» getauft hatte, Hilfsgüter in die Ukraine zu transportieren. «Wir haben uns gesagt, wir nehmen etwa eine Tonne mit, haben unsere Kollegen über das Vorhaben informiert.» Aus der Tonne wurden 3,5 Tonnen Material. Als sie den Aufruf noch in der Gemeinde Blumenstein teilten, kamen 7,5 Tonnen zusammen und drei Fahrzeuge für die Lieferung.

«Ich sass dann Tag und Nacht vor dem Computer, um die Zollpapiere und die Routenplanung parat zu machen», erzählt Müller. Am 8. April 2022 startete die erste Fahrt in Richtung Ukraine. Im Gepäck hatte die Gruppe medizinisches Material, Schlafsäcke, Hunde- und Katzenboxen mit Futter und vieles mehr.

Die nötigen Kontakte in der Ukraine vermittelte Müller sein ehemaliger Mitarbeiter. «Mir ist es wichtig, dass die Spenden am richtigen Ort ankommen», sagt er. Es gebe viele Menschen, die mit dem Krieg und dem Elend ein Geschäft machen, das wolle er nicht unterstützen.

Das Sortieren der Spenden benötigt viel Zeit

Im letzten Jahr fuhr Müller dreimal in den Westen der Ukraine. Unterwegs war er mit Helferinnen und Helfern, die ihre Ferien für das Unterfangen hergaben. Meist blieb die Gruppe noch ein bis zwei Tage vor Ort. «Zum Helfen, ich will nicht einfach nur die Sachen abladen.» Die Fahrten seien anstrengend, aber die grösste Arbeit sei das Annehmen und Sortierten von Spenden. «Ich will nicht T-Shirts mitbringen, wenn die Leute dringend Winterkleidung brauchen, es muss schon passen.»

Die Hilfsaktionen laufen mittlerweile nicht mehr über ihn als Privatperson. Im Juli gründete er den Verein Mammutli hilft. «So können wir auch Spenden von Firmen annehmen.» Im Februar ist bereits wieder die nächste Fahrt geplant. Dieses Mal mit Generatoren und medizinischem Material für die Front im Gepäck.

Mammutli hilft wird immer grösser. «Manchmal ist es auch schwierig. Uns fehlt es teilweise an Geld für Diesel oder Fahrzeuge. Ein Lager haben wir glücklicherweise in Blumenstein, die Gemeinde hat es uns bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung gestellt.» Regelmässig veranstaltet der Verein Vorträge über ihre Reise in die Ukraine, um so wieder mehr Spenden generieren zu können und den Menschen zu zeigen, wo das gespendete Geld hingeht. «Es stellt sich eine gewisse Kriegsmüdigkeit ein, die Leute wollen nicht immer nur schlechte Nachrichten hören», sagt Müller. Mit dem Verein gehe es aber weiter.