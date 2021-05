Boniswil Der Boniswiler Gemeinderat möchte 18 Prozent mehr Lohn Er legt der Gemeindeversammlung drei verschiedene Varianten für die Gemeinderatsbesoldung 2022/2025 vor. Grund für die beantragte Lohnerhöhung ist der Mehraufwand im Ressort Bildung. Anja Suter 26.05.2021, 05.00 Uhr

In Boniswil soll der Gemeinderat mit Abschaffung der Schulpflege mehr Lohn erhalten.

Michael Küng

Am 8. Juni stimmen die Boniswiler unter anderem über die Gemeinderatsbesoldung in der Amtsperiode 2022/25 ab. Bisher erhielt der Gemeindeammann 19'000 Franken pro Jahr, der Vizeammann 13'000 Franken und Mitglieder des Gemeinderates 11'500 Franken. Also insgesamt 65'000 Franken. Neu müssen die Aufgaben der Schulpflege, die abgeschafft wird, umverteilt werden. Sie werden vom Schulleiter und vom Gemeinderat übernommen. Damit fällt im Ressort «Bildung» mehr Arbeit an. In einem weiteren Schritt seien die Ressorts so gut, als möglich ausgeglichen zu gestalten, der Aufwand werde dadurch für sämtliche Behördenmitglieder grösser, schreibt der Gemeinderat.