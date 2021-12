Boniswil Das nächste Kapitel im Streit um die Bautätigkeit in Boniswil: «Die ‹Staumauer› wird zu einem Mahnmal werden» An der Gemeindeversammlung im November stimmten die Boniswiler gegen eine Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Doch damit sind nicht alle zufrieden. Werner Hämmerli sammelt Unterschriften für ein Referendum um einen Bau-Boom zu verhindern. Anja Suter 11.12.2021, 05.00 Uhr

Am 16. November entschieden sich die Anwesenden an der Gemeindeversammlung in Boniswil gegen die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Damit schlossen sie vorerst das Kapitel der Diskussion über die Bautätigkeit in der Gemeinde. Grosse Bauten sind einem Teil der Bevölkerung in Boniswil ein Dorn im Auge – vor allem dann, wenn sie sich im Gebiet des Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler befinden, welche als besonders wertvoll gelten.

Gestartet ist die Diskussion im Dorf mit dem geplanten Projekt an der Dörflistrasse, welches allgemein als «Staumauer» bekannt ist. Das Bauprojekt löste zuerst eine Petition aus, dann den Überweisungsantrag, welcher die Teilrevision der BNO forderte, und schliesslich auch noch eine Gemeindeinitiative, welche der Gemeinderat für ungültig erklärte. Die Initianten reichten dagegen Beschwerde ein, diese ist derzeit noch beim Kanton hängig.

Grossteil der Unterschriften für ein Referendum zusammen

Der Boniswiler Werner Hämmerli möchte, dass nochmals über die Teilrevision der BNO abgestimmt wird. Deswegen sammelt er derzeit Unterschriften für ein Referendum. «Drei Viertel der Unterschriften, die wir benötigen, haben wir bereits zusammen», sagt der 69-Jährige. Für ein Referendum sind die Unterschriften von 10 Prozent des Stimmvolks nötig, in Boniswil waren das Ende November 1107 Personen, benötigt werden rund 111 Unterschriften.

Doch wieso möchte Hämmerli, dass über die Teilrevision der BNO nochmals an der Urne entschieden wird, obwohl sie von den Anwesenden an der Gmeind grossmehrheitlich abgelehnt wurde? «Ich bin der Meinung, dass es bei so einem Thema wichtig ist, dass das gesamte Stimmvolk seine Meinung äussert, vor allem bei einer Siedlungspolitik wie unserer, die aus meiner Sicht aus dem Ruder läuft.»

Um die «Staumauer», deren überarbeitetes Baugesuch bewilligt wurde, gehe es ihm dabei nicht: «Es geht um den allgemeinen Bauboom. Die letzten Stücke unseres Landes, welche teilweise zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler gehören, werden für renditeträchtige Projekte verbaut», sagt der Boniswiler.

Seine Meinung zum Projekt in Alliswil hat Hämmerli nicht geändert, auch wenn der grosse Baukörper redimensioniert wurde und neu zwei Gebäude mit insgesamt weniger Wohnungen gebaut werden sollen.

«Die ‹Staumauer› wird zu einem Mahnmal werden, dass daran erinnern soll, dass so etwas nicht wieder passiert.»

An diesem Projekt habe man gesehen, dass die BNO in Boniswil zu schwach sei. «Wir haben das leider erst nach 3,5 Jahren gemerkt», so der 69-Jährige.

«Etwas muss getan werden»

Die aktuelle BNO in Boniswil ist jung. Sie ist seit Februar 2018 rechtskräftig. Werner Hämmerli ist dennoch nicht der Meinung, dass eine Teilrevision seitens des Kantons kategorisch abgelehnt würde: «Wenn so viel schief läuft bei einer Landschaft, die von nationaler Bedeutung ist, muss etwas getan werden», sagt er. Die Referendumsfrist läuft bis am 20. Dezember. Kommen bis dann die nötigen gültigen Unterschriften zusammen, gibt es in Boniswil ein neues Kapitel zur BNO-Teilrevision.