So setzt der Gemeinderat die Ideen der Boniswiler um

Boniswil Blinder Spiegel ersetzt, Arbeitsgruppe für eine Dorfbeiz: Gemeinde informiert über den Innovationsprozess Der Gemeinderat forderte die Boniswilerinnen und Boniswiler auf, Ideen und Anregungen für die Gemeinde einzuschicken. Jetzt teilt er mit, wie es mit den eingegangenen Vorschlägen weitergeht. Anja Suter 17.01.2023, 05.00 Uhr

Boniswil durchläuft derzeit einen Innovationsprozess und informiert quartalsweise darüber. Bild: Severin Bigler

Ein Wutbriefkasten für die Bürgerinnen und Bürger, ein Philosophenbänkli in der Gemeinde oder eine Alterskommission: Im vergangenen Jahr fragte der Gemeinderat Boniswil die Einwohnenden nach Ideen und Vorschlägen für das Dorf und erhielt in einem ersten Schwung 77 Wünsche und Anregungen. «Der Gemeinderat Boniswil hat an seinen Sitzungen ein Zeitfenster reserviert, um über das Thema Innovationen zu diskutieren», heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderates. Die eingegangenen Themen, die strategisch zum Leitbild der Gemeinde passen und nicht grundsätzlich problematisch sind, gliedert der Gemeinderat je nach Umfang in mögliche kurz-, mittel- und langfristige Projekte. Quartalsweise wird die Bevölkerung über den aktuellen Stand bei verschiedenen Themen informiert. Ideen können auch weiterhin per E-Mail gesendet werden.