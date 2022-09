Birrwil: Rad von Traktor löst sich und fliegt in ein Haus

Birrwil Traktorrad löst sich vom Fahrzeug und fliegt direkt in ein Einfamilienhaus In Birrwil ist es am Dienstag zu einem kuriosen Vorfall gekommen: Bei einem Traktor hat sich ein Rad gelöst. Dieses ist in ein Haus geknallt. Es entstand viel Sachschaden. 07.09.2022, 14.06 Uhr

Am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, ist ein Landwirt mit seinem Traktor die Bergstrasse in Richtung Birrwil hinunter gefahren. Während der Fahrt hat sich das linke Vorderrad gelöst. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Das Rad rollte in der Folge unkontrolliert rund 300 Meter den Hang hinunter, wobei es schlussendlich in die Fassade eines Einfamilienhauses flog und so zum Stillstand kam.