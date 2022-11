Birrwil präsentiert im Budget ein Minus von 200'000 Franken

Birrwil Rote Zahlen im Budget: Gründe sind die höheren Lohnkosten und die Abschreibung des Schulhauses In Birrwil findet am 25. November die Gemeindeversammlung statt. Dabei wird auch über das Budget befunden, dieses schliesst im Gegensatz zum Vorjahr mit einem Minus – aber mit einem gleichbleibenden Steuerfuss. 15.11.2022, 05.00 Uhr

In Birrwil wird an der Budgetgmeind auch über ein Holzschnitzelreglement abgestimmt. Alex Spichale

Unter dem Budget von 2022 stand in Birrwil eine schwarze Null. In diesem Jahr sieht die Situation aber ein wenig anders aus. Das Budget 2023 schliesst mit einem Minus von knapp 200'000 Franken – bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95 Prozent. In den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 25. November weist die Gemeinde aus, bei welchen Positionen es die wesentlichsten Abweichungen gab. So hat etwa der Personalaufwand um gut 36'000 Franken zugenommen. «Infolge der Nachfolgeplanung im Werkhof ergeben sich jeweils Überschneidungen bei den Anstellungsverhältnissen, was für einige Monate Doppellohnzahlungen zur Folge hat», heisst es. Zudem werde 2023 das neue Schulhaus das erste Mal abgeschrieben, was zu einer Zunahme bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von 114'000 Franken führt.