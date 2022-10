Mangelnde Aufmerksamkeit fordert Auffahrkollision in Birrwil

Birrwil Mangelnde Aufmerksamkeit fordert Auffahrkollision – verletzt wurde niemand Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit einer Automobilistin kam es in Birrwil zu einer Auffahrkollision. Verletzt wurde niemand. 24.10.2022, 10.45 Uhr

Der Lenker eines Mazdas beabsichtigte in Fahrtrichtung Hallwil nach links abzubiegen. Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Seetalstrasse in Birrwil. Der Lenker eines Mazdas beabsichtigte in Fahrtrichtung Hallwil nach links abzubiegen. Dafür bremste er bis zum Stillstand ab.