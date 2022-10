Der Birrwiler "Bären"-Wirt steht seit 46 Jahren hinter dem Herd

Birrwil Katzen im Restaurant, eine «Gault-Millau»-Erwähnung und die ganz grosse Liebe: Was der «Bären»-Wirt in acht Jahrzehnten erlebt hat Max und Dora Eichenberger führen zusammen den «Bären» in Birrwil. Der 81-Jährige übernahm das Restaurant von seiner Mutter und kocht heute noch einige von ihren Rezepten. Die beiden erinnern sich an Jazz-Abende bis in die Morgenstunden und erzählen, wieso das Wirten heute für sie einfacher ist. Anja Suter Jetzt kommentieren 20.10.2022, 16.00 Uhr

Dora und Max Eichenberger verliebten sich im «Bären» – seit drei Jahrzehnten wirten sie zusammen hier. Bild: Mathias Förster

Fast 200 Jahre sind vergangen, seit das Gebäude, das später zum «Bären» wurde, im Birrwiler Dorfzentrum erbaut wurde. Wer die schwere Holztüre des Berner Patrizierhauses öffnet, findet im innern an jedem Ecken und in vielen Winkeln Geschichten und Erinnerungen. Viele davon stammen von einer Familie.

Max Eichenberger sitzt an diesem sonnigen Herbstvormittag an einem Tisch im «Bären», trägt ein Outfit, das heute wie früher zu ihm gehört: ein schwarzes Hemd mit roten Hosenträgern. An der Wand neben ihm hängen gemalte Bilder von Gästen, die zu Freunden wurden und Fotos, die Erinnerungen konservieren. Einige dieser Erinnerungen teilt Eichenberger, seine Vergangenheit mit dem «Bären» reicht lange zurück – über acht Jahrzehnte. Der 81-Jährige wuchs mit zwei Geschwistern in der Gaststätte auf, die seine Mutter führte und vor ihr eine andere Verwandte. Während er aus früheren Tagen erzählt, zeigt er mit der Hand an, wie gross er jeweils war, als er durch die Gaststätte sauste.

Im «Bären» aufzuwachsen, sei schön gewesen, erzählt Eichenberger. «Meine Mutter wirtete hier, mein Vater hatte ein Unternehmen im Dorf. Es war immer jemand da, auch wenn sie viel zu tun hatten.» Er habe schon als kleiner Junge in der Küche gestanden und mitgeholfen. Die Jahre vergingen und aus dem kleinen Jungen wurde ein Mann.

Im Gegensatz zu seinen Geschwistern absolvierte er keine Ausbildung in der Gastronomie, sondern entschied sich für eine kaufmännische Lehre. Lange sollte er aber nicht auf dem Beruf bleiben. «Ich hatte immer Probleme damit, grosse Ohren zu machen, wenn der Chef etwas sagte», erzählt er und lacht. Eichenberger kehrte in den «Bären» zurück und übernahm die Beiz 1976 von seiner Mutter.

Er hat Rezepte von seiner Mutter übernommen

46 Jahre später steht der Birrwiler immer noch hinter dem Herd. Einige Rezepte bereitet er immer noch so zu, wie es ihm von seiner Mutter beigebracht wurde. «Etwa die Salatsauce oder der Teig für den gebackenen Fisch», sagt er. Auch die Ausrichtung des Restaurants ist über die Jahrzehnte gleich geblieben: «Wir bieten vor allem Fisch an, der aus den umliegenden Seen kommt», erklärt Eichenberger. Eine der grössten und für Eichenberger schönsten Veränderungen im «Bären» dürfte das Hinzukommen von Dora Eichenberger und die spätere Geburt des gemeinsamen Sohnes gewesen sein.

Ein Blick in die Gaststube des «Bären». Hier wurde über die Jahrzehnte wenig verändert. Bild: Mathias Förster

Seit rund 30 Jahren sind die beiden zusammen, gefunkt hat es im Restaurant, erzählt die 70-Jährige. «Wir haben das Essen zur Konfirmation von beiden Töchtern im ‹Bären› gefeiert.» An einem anderen Tag sei sie im «Bären» vorbei, um die Rechnung zu begleichen. «Das Licht fiel damals ähnlich in den Raum wie heute», erinnert sie sich. An diesem Tag habe sie sich verliebt.

Wieso der perfekte Service nicht das Ziel ist

Vom Gastgewerbe wusste Dora Eichenberger, die für die Liebe von Kölliken nach Birrwil zog, als Grafikerin wenig. Doch ihr Anspruch sei bis heute nicht der perfekte Service, sagt sie:

«Mir ist viel wichtiger, dass wir die Gäste wahrnehmen und sie hier gut betreuen.»

Max Eichenberger teilt die Meinung: «Es kommt nicht drauf an, ob der Teller von links oder rechts serviert wird, sondern wie man es macht.» Dora und Max Eichenberger sind öfters einer Meinung, ergänzen sich im Gespräch und beziehen einander ein.

Das Wirtepaar schaffte es mit dem «Bären» einst gar in den «Gault-Millau»-Guide. «Das kam für uns total unerhofft», erzählt Max Eichenberger. Trotz der Freude war er aber nicht traurig, als der «Bären» nach zwei Jahren nicht mehr gelistet war. «‹Gault-Millau› schafft bei den Gästen Erwartungen nach immer neuen Kreationen. Das sind wir nicht.»

Das Haus im Birrwiler Dorfzentrum ist fast 200 Jahre alt. Bild: Mathias Förster

Als der «Bären» Gäste auf vier Pfoten hatte

Der «Bären» ist seit jeher ein Ort, der sich für Gäste wie ein Zuhause anfühlen soll. Manchmal auch, wenn sie vier Pfoten haben. So gab es eine Zeit, in der die Büsi-Tische im Restaurant am beliebtesten waren. Eine Katze des Ehepaars platzierte ihre Jungen nämlich in einer kleinen Nische in der Wand, wo früher das Grammofon stand. «Diese gingen dann gerne im Restaurant auf Erkundungstour, was einige Gäste sehr freute», erzählt Dora Eichenberger.

Heute wuselt Hund Caju am Boden herum und manchmal rennt eine der sieben Katzen des Ehepaars an der leeren Gaststube vorbei zur Wohnung im oberen Stock. Dass das Restaurant an einem Wochentag kurz vor Mittag leer ist, hat einen Grund: Nach der coronabedingten Schliessung entschied sich das Ehepaar Eichenberger, das Restaurant nur noch an bestimmten Daten zu öffnen. «Wenn wir Termine kommunizieren, sind wir schnell ausgebucht», sagt Dora Eichenberger.

Den «Bären» öffnen Eichenbergers teils aber auch Anfrage für geschlossene Gesellschaften, wie es am vergangenen Wochenende der Fall war. «Da hat eine Frau, die seit vielen Jahren Gast bei uns ist, ihren 90. Geburtstag hier gefeiert», erzählt Max Eichenberger. Das gebuchte Mittagessen dauerte bis in den späten Nachmittag.

Wie ein geschenktes Klavier eine neue Ära einläutete

Früher blieben Gäste manchmal auch bis in die Morgenstunden. Vor allem an den Jazz- und Blues-Abenden. Diese nahmen mit einem Geschenk von Dora für Max ihren Anfang. «Er hat von mir ein Klavier bekommen, das wir in der Gaststube aufstellten», erzählt sie. Max Eichenberger spielte das Klavier nie, doch einige Pianisten setzten sich dran. «Häufig brachten sie noch Freunde mit, die auch Musik machten», erzählt Dora Eichenberger. Mit der Zeit folgten Scheinwerfer in der Gaststube und hochkarätiger Besuch. So spielte auch der Schweizer Musiker Philipp Fankhauser mal im «Bären». Die Jazz- und Blues-Abende gingen teils so lang, dass es auch mal Übernachtungsgäste auf den Bänken im «Bären» gab.

Dass Dora ihrem Mann ein Klavier schenkte, hatte einen Grund. «Als ich ihn kennen lernte, dachte ich aufgrund seiner Ausstrahlung, er sei Saxofonist. Da ich falsch lag, dachte ich, er könne zum Klavier wechseln», erzählt sie.

Das Ehepaar hat über die Jahre vieles beibehalten und noch mehr Erinnerungen geschaffen. Früher, sagt Dora Eichenberger, habe sie manchmal gedacht, dass sie beide auch mal was anderes machen werden. Dass das nicht geschah, reut sie nicht. «Es ist gut so, wie es gekommen ist.»

