Birrwil Gemeindeversammlung: Birrwiler Gemeinderat möchte mehr Lohn Am 3. Dezember entscheidet der Souverän an der Gemeindeversammlung, ob die Besoldung des Gemeinderates erhöht wird. Jedes Mitglied würde 4000 Franken mehr pro Jahr erhalten. Anja Suter 27.11.2021, 05.00 Uhr

An der Birrwiler Gmeind geht es neben den Gemeinderatslöhnen auch um Anschaffungen für die Schulinformatik. Britta Gut

In zahlreichen Gemeinden war der Lohn der Gemeinderatsmitglieder bereits an den Sommergmeinden ein Thema. Die Birrwiler stimmen am 3. Dezember darüber ab. Bisher erhält ein Gemeinderat in Birrwil 10'000 Franken im Jahr, der Vizeammann 12'000 Franken und der Gemeindeammann 16'000 Franken. Ab dem 1. Januar 2022 sollen alle Mitglieder 4000 Franken mehr erhalten. Heisst: 14'000 Franken für einen Gemeinderat, 16'000 Franken für den Vizeammann und 20'000 Franken für den Gemeindeammann.