Birrwil Er will mit seinen Augen und dem ungewöhnlichen Namen überzeugen: Hans Gloor kämpft um das Herz der Bachelorette Zusammen mit 20 anderen Männern nimmt der Birrwiler Hans Gloor an der diesjährigen Staffel der «Bachelorette» mit Dina Rossi teil. Seine Teilnahme bereut der 23-Jährige nicht. Anja Suter 26.04.2021, 05.00 Uhr

Hans Gloor aus Birrwil ist Kandidat bei der aktuellen «Bachelorette»-Staffel auf 3+. Severin Bigler

«Es ist ein unglaubliches Abenteuer gewesen und eine tolle Zeit», sagt Hans Gloor. Der 23-Jährige spricht von seinem Aufenthalt in Kreta. Zusammen mit 20 anderen Männern hat er um das Herz von Bachelorette Dina Rossi gebuhlt. Eine Frau mit einem «megaschönen Lächeln» und einer «tollen Ausstrahlung», wie Hans sagt. Wie weit der 23-Jährige beim Kampf um die letzte Rose gekommen ist, darf er noch nicht sagen. Heute Abend läuft die erste Sendung auf 3+.

Die Anzeige für die Teilnahme bei der «Bachelorette»-Sendung sah Hans auf Facebook. «Ich dachte, es sei eine coole Idee und habe mich beworben», sagt er. Angst vor negativem Feedback aus seinem Umfeld hatte er nicht. «Ich interessiere mich nicht wirklich dafür, was andere von mir denken. Ich mache gerne mein eigenes Ding», sagt der Birrwiler. Einzig mit seiner Familie habe er vor seiner Zusage gesprochen. «Wenn sie nicht hinter mir gestanden wären, hätte ich es nicht gemacht. Aber sie waren alle begeistert.» Auch die Reaktion aus seinem Umfeld seien überwiegend positiv gewesen:

«Vor allem die, die mich gut kennen, haben gesagt, dass die Teilnahme etwas ist, was gut zu mir passt.»

Vor dem Dreh habe er sich vor allem darauf gefreut die Bachelorette kennenzulernen: «Ich hatte bis jetzt noch keine feste Beziehung», sagt Hans. Eine schöne Nebensache sei die Reise nach Kreta gewesen. «Wieder mal aus der Schweiz rauskommen und das Meer zu sehen, war schon auch toll.» Damit überhaupt gedreht werden konnte, gab es einige Coronamassnahmen. «Wir mussten in Kreta in die Quarantäne und wurden danach regelmässig auf Corona getestet.»

Hans Gloor, fotografiert in seinem Zuhause in Birrwil. Severin Bigler

Wenn Hans nicht gerade auf Kreta Rosen sammelt, ist der Birrwiler vor allem auf dem Tennisplatz zu finden. «Ich habe meine eigene Tennisschule in Küttigen und unterrichte zudem noch in Teufenthal», erzählt er. «Ich finde, man sollte immer das machen, was man liebt, und ich habe das Glück, dass ich genau das tun kann. Ich gebe anderen meine Leidenschaft weiter», sagt er.

Nebst seiner Leidenschaft, seien es seine schöne Augen, und seine Ausstrahlung, die ihn auszeichnen, sagt Hans. «Und nicht zu vergessen mein einzigartiger Name», erklärt er lachend. Hinter dem eher ungewöhnlichen Vornamen steckt eine Tradition. Seit vier Generationen wird der Name Hans in der Familie weitergegeben. Er schliesse es nicht aus, dass sein Sohn auch Hans nennen würde, sagt der 23-Jährige, «aber es ist sicherlich kein Muss». Oft glaube man ihm nicht, dass er Hans heisse, sagt der Birrwiler. «Es glauben immer alle, dass ich einen Witz mache, wenn ich meinen Namen sage.» Eintauschen würde er ihn aber nicht mehr wollen.

Seine Traumfrau soll sportlich und ehrgeizig sein

Damit ihn eine Frau überzeugen könne, müsse vor allem eine Verbindung da sein, sagt Hans. «Sie sollte ausserdem sportlich sein und ein schönes Lächeln haben.» Charakterlich sei es ihm wichtig, dass die Frau fürs Leben Ziele habe, die sie auch verfolge. «Sodass wir uns gegenseitig pushen können. Ausserdem sollte sie loyal sein und nicht allzu eifersüchtig.»

Seine Teilnahme an der Sendung bereut Hans überhaupt nicht. «Ich würde mich nochmals bewerben, es war eine coole Erfahrung.» Er habe das «nur für sich gemacht» und nicht für mehr Follower oder Likes auf Instagram. «Ich strebe keine Influencer-Karriere an», sagt er. «Wenn überhaupt würde ich etwas in Richtung Unterhaltung machen wollen.»