Birrwil: Gemeinderat soll nicht über Abfallgebühren entscheiden

Birrwil Ein Einwohner fordert, dass künftig die Gmeind über die Erhöhung der Abfallgebühren entscheidet Die Preise für Gebührenmarken steigen ab nächstem Jahr in Birrwil teils massiv. Ein Birrwiler wirft dem Gemeinderat Willkür bei der Gebührenerhöhung vor. Er fordert, dass der Gemeinderat künftig nicht mehr die Kompetenz dafür hat, sondern die Gemeindeversammlung. Anja Suter 21.12.2022, 05.00 Uhr

In Birrwil werden die Abfallgebühren diskutiert. Nicht alle sind mit der Erhöhung einverstanden. Bild: Alex Spichale

Das Entsorgen in Birrwil wird bald teurer. Das teilte der Gemeinderat vor wenigen Wochen mit. So zahlen die Einwohnenden beispielsweise für einen 35-Liter-Sack ab nächstem Jahr 3.20 Franken, im Vorjahr waren es noch 1.60 Franken. Und auch die Grundgebühr steigt pro Haushalt von 45 Franken auf 60 Franken.

Der Gemeinderat begründete die Erhöhung damit, dass das Eigenkapital der Abfallbewirtschaftung aufgebraucht sei. Diese müsse selbsttragend sein. Zudem habe die Gemeinde einen neuen Abfalldienstleister, da der Vorgänger aufgehört habe. Die Preise des neuen Dienstleisters seien marktgerecht, aber massiv höher als zuvor. Die Gebührenerhöhung von 62'000 Franken im Jahr stellte Birrwil auch dem Preisüberwacher zu. Dieser empfahl, die Erhöhung auf maximal 33'300 Franken zu beschränken. Der Gemeinderat entschied sich gegen die Empfehlung, weil man die Gebühren nicht nach drei Jahren nochmals erhöhen wollte.

Birrwiler forderte moderate Erhöhung

Einem Birrwiler genügten diese Erläuterungen nicht. Bruno von Nünlist stellte schriftlich den Antrag, das Geschäft an die Gemeindeversammlung zu überweisen, wo es detailliert erklärt werden sollte. Er beantragte auch, dass die Gebühren nur moderat über mehrere Jahre erhöht werden.

Der Gemeinderat besprach die Anträge an der Sitzung vom 12. Dezember. Im Sitzungsprotokoll, das der AZ vorliegt, sind die Erwägungen festgehalten. Dort heisst es, dass das Reglement 2014 in Kraft gesetzt wurde. «Damals wurde an der Gemeindeversammlung beschlossen, dass das Eigenkapital zu Gunsten von tieferen Gebühren in den nächsten Jahren abgetragen wird.» Per 2022 war es fort.

Der Gemeinderat schreibt aber auch: Sobald die Abfallwirtschaft wieder ein positives Eigenkapital aufweise, können die Gebühren erneut diskutiert und allenfalls gesenkt werden, heisst es.

Keine jährliche Erhöhung

Eine jährliche Erhöhung der Preise lehnt der Rat ab, diese hätte dieselben Auswirkungen wie eine einmalige Preiserhöhung. Die Überweisung des Geschäfts an die Gemeindeversammlung sei zudem rechtlich nicht möglich, da die Kompetenz für die Anpassung der Gebühren beim Gemeinderat liege.

Von Nünlist ist damit nicht zufrieden. Er stellt den Antrag, dass die Kompetenz zur Änderung der Gebühren künftig der Gemeindeversammlung obliegt. Er begründet dies unter anderem mit Willkür, da der Gemeinderat gegen die Empfehlung des Preisüberwachers handle. «Die kommunizierte Begründung, ‹eine jährliche Erhöhung der Preise hätte am Schluss dieselben Auswirkungen wie eine einmalige Erhöhung› erklärt die vom Preisüberwacher geforderte Deckelung der Mehreinnahmen auf maximal 33'300 Franken nicht», schreibt er an den Gemeinderat.