Birrwil Die Amtsjüngsten haben bei den Gemeinderatswahlen am besten abgeschnitten Ammann Max Härri wurde mit dem schlechtesten Resultat als Gemeinderat bestätigt. Die Ammann und Vize-Wahlen finden erst später statt. Urs Helbling 25.04.2021, 16.15 Uhr

Birrwil . Michael Küng / Aargauer Zeitung

Vor vier Jahren ist der damalige SVP-Grossrat Max Härri (heute 56) neu in den Gemeinderat Birrwil gewählt worden – mit dem Spitzenresultat. Kurz darauf wurde er Gemeindeammann. In der laufenden Legislatur 2017/21 gab es in Birrwil sowohl im Gemeinderat als auch auf der Gemeindeverwaltung viele personelle Wechsel. Zum Teil mit Nebengeräuschen.