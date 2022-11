Birrwil Bieter müssen draussen bleiben: Versteigerung des Geisterhauses an Toplage ist abgesagt Monatelang war die Dokumentation zum Birrwiler Haus aus dem 17. Jahrhundert online. Nun prangt ein fettes «Abgesagt» über der betreibungsamtlichen Ankündigung zur Zwangsversteigerung. Eva Wanner Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

In Birrwil wird ein altes Haus zwangsversteigert. Die Bruchbude hat nicht mehr viel Wert, aber das Bauland rundherum schon. Bild: Eva Wanner

Vielleicht war es nur Neugier. Vielleicht aber auch echtes Interesse, das mehrere Personen in das Haus in Birrwil lockte. Zweimal hatte das Betreibungsamt zur Besichtigung des Geisterhauses mit unschlagbarer Seesicht geladen. Gestaunt wurde weniger ob des geisterhaft anmutenden Geländes und Hauses an sich, sondern wegen des unverbaubaren Blicks auf den Hallwilersee. Das verlotterte Haus hätte zwangsversteigert werden sollen; geschätzt wurde es – beziehungsweise wurde vor allem das Land – auf rund 1,5 Millionen Franken.

Video: Jan Schmidt

Nun wurde die Versteigerung abgesagt. «Die Grundpfandgläubigerin, welche die Verwertung verlangt hat, hat die Betreibung zurückgezogen», heisst es dazu bei den Betreibungsämtern des Kantons Aargau auf Anfrage. Nähere Angaben könne man nicht machen.

Schutzwürdigkeit wird noch untersucht

Mehr über das Haus an sich lässt sich bei einer anderen kantonalen Stelle erfahren. War in der Dokumentation des Betreibungsamts noch die Rede davon, dass es unter Schutz steht, heisst es beim kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport dagegen auf Anfrage, das Haus mit Baudatum um 1697 sei aus fachlicher Sicht zwar als kantonal schutzwürdig zu beurteilen. Allerdings sei das Verfahren noch hängig. Heisst: Ob es wirklich unter kantonalen Schutz gestellt wird, wird sich erst noch weisen. Die kantonale Denkmalpflege könne deshalb keine Stellung nehmen, weder zum Verfahren noch zum Objekt.

Weil offenbar ein Umbau geplant gewesen war, hat auch die Kantonsarchäologie (Bereich Untersuchungen Mittelalter) das Haus in diesem Jahr geprüft. Aber auch da heisst es: «Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.»

Allerdings: «Die Hochstudbauten im ‹Zopf› in Birrwil, welche alle im Verlaufe des 17. Jh. entstanden sind, bilden ein Bauensemble von überregionaler Bedeutung, welches auch im nationalen Inventar schützenswerter Ortsbilder (Isos) eingetragen ist.»

Keine «unsachgemässen Modernisierungen»

Dieses spezifische Objekt wurde 1692 erbaut. In einem Eintrag im Kurzinventar des Kantons Aargau von 1997 heisst es, in der Mitte des 18. Jahrhunderts sei ein Anbau realisiert und das Objekt zu einem Doppelbauernhaus umgeformt worden. «Ansonsten erfuhr es keine nachteiligen Veränderungen», heisst es weiter. Und «auch das Hausinnere bietet, da bisher glücklicherweise von unsachgemässen Modernisierungen verschont, einen sehr wertvollen Einblick in die bäuerliche Wohnkultur vom ausgehenden 17. bis ins 19. Jahrhundert».

In einem Jochbalken lassen sich gemäss der Dokumentation das Erbauungsjahr 1692 finden sowie die Initialen «MG FVS», die aber nicht aufgeschlüsselt werden konnten. Frühere Besitzer müssen unter anderem ein Untervogt gewesen sein, der es als Pfand an einen Pfarrer angegeben hat, sowie der Spittelmeister Fritz Staufer. Von ihm stammt der Übername «Spittelfritzenhaus». Die Bedeutung als Zeitzeuge scheint also absolut gegeben. Und auch in der kantonalen Dokumentation wird eines besonders gelobt, heisst es doch, das Haus sei «herrlich idyllisch gelegen».

