Restaurant braucht mehr Parkplätze

Birrwil Restaurant mit Blick auf den Hallwilersee: «Seebrise» will acht Parkplätze mehr bauen Unterhalb des Restaurants sollen acht neue Parkplätze entstehen. Bauherr und Besitzer ist kein Unbekannter in der Gastroszene. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Acht weitere Parkplätze sollen beim Restaurant Seebrise entstehen; zwei davon allerdings unterhalb des Lokals. Eva Wanner

Selbst von den Parkplätzen her hat man Seesicht. Beim Restaurant Seebrise in Birrwil kommen Einheimische wie auch Ausflügler aussichtstechnisch voll auf ihre Kosten. Darauf wird auch in den – im Schnitt sehr positiven – Google-Rezensionen gerne verwiesen.

Parkplätze sollen es noch mehr werden. Das ist einem Baugesuch zu entnehmen, das noch bis am 17. Oktober auf der Gemeindeverwaltung von Birrwil aufliegt. Bis zum Ende der öffentlichen Auflage kann Einsprache gegen das Projekt erhoben werden. Rund 200'000 Franken sollen demnach investiert werden, um acht weitere Parkmöglichkeiten zu schaffen und die Umgebung etwas anzupassen. Die bereits bestehenden Parkplätze liegen entlang der Seetalstrasse. Sechs der acht neuen Parkplätze sollen den Plänen nach nun jedoch unterhalb des Restaurants, ennet der Böschung, zu liegen kommen.

Dafür, so heisst es im Baugesuch weiter, wird die Kirschlorbeer-Hecke zu den Nachbarhäusern hin gerodet und ein neuer Sichtschutz erstellt. Die hierfür geplante, blickdichte Wand sei in unregelmässigen Abständen unterbrochen und die Lücken werden mit Gittern versehen, die bepflanzt werden sollen. Zwei weitere Parkplätze sind wiederum an der Seetalstrasse geplant, aber auf der nördlichen Seite der Parzelle. Also nicht dort, wo bereits ein grösser Parkplatz besteht, sondern auf der anderen Gebäudeseite. Umgesetzt werden sollen die Arbeiten bereits in diesem Herbst, um den Betrieb des Restaurants nicht zu stören, wie es im Gesuch weiter heisst. Und: Es werde mit zwei Monaten Bauzeit gerechnet.

Schon einmal etwas bauen wollen

Als Grundeigentümer und Bauherr für das Parkplatz-Projekt ist das Restaurant Riviera in Aarau angegeben. Christoph Braschler hatte das Restaurant Seebrise 17 Jahre lang geführt und sich in dieser Zeit 13 «Gault-Millau»-Punkte erkocht. Ende 2016 war Schluss für ihn im Seetal, er verkaufte das Restaurant. Über ein Jahr stand der Gastrobetrieb daraufhin leer und wurde umgebaut.

Der neue Besitzer: Zülfü Ilkhan, bestens bekannt in der Gastroszene durch sein italienisches Restaurant Riviera im Aarauer Schachen. Er wollte sein neues Lokal im Seetal nicht nur umfassend renovieren, eigentlich hätte er auch gerne mehr Sitzplätze auf der Terrasse geschaffen: 100 statt wie bis anhin 55. Gegen das entsprechende Baugesuch war damals im Jahr 2018 aber mindestens eine Einsprache eingegangen, hiess es damals auf der Gemeindeverwaltung. Der neue «Seebrise»-Besitzer zog daraufhin sein Gesuch zurück.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen