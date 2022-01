Zwei Marokkaner müssen nach Messerstecherei ins Gefängnis

Bezirksgericht Zwei abgewiesene marokkanische Asylbewerber müssen nach Messerstecherei ins Gefängnis Im August waren sie wegen einer Lappalie mit Küchenmessern in der Asylunterkunft in Holderbank aufeinander losgegangen. Jetzt müssen beide ins Gefängnis. Eva Wanner 20.01.2022, 18.51 Uhr

In der Asylunterkunft Holderbank gingen die beiden mit Messern aufeinander los. Bild: Chris Iseli

Es ging eigentlich um eine Nichtigkeit: Eine Zigarette brannte ein Loch in die Tasche eines abgewiesenen marokkanischen Asylbewerbers. Darob wurde dieser so wütend, dass er in der Asylunterkunft in Holderbank auf einen anderen, ebenfalls abgewiesenen Asylbewerber aus Marokko losging. Das berichtet TeleM1 über den Fall, der gestern Donnerstag am Bezirksgericht Lenzburg verhandelt wurde.