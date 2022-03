Autofahrt ohne Billet und unter Kokaineinfluss endet vor Gericht.

Bezirksgericht Lenzburg Unter Kokaineinfluss und ohne Billett Auto gefahren: Staatsanwalt fordert eine unbedingte Haftstrafe Eine junge Frau stand in Lenzburg wegen mehrerer verbotener Autofahrten vor Gericht. Sie ist vorbestraft, sagte aber aus, dass sie sich wegen ihrer Tochter gebessert habe. Anja Suter 15.03.2022, 05.00 Uhr

Für eine junge Mutter war die Gerichtsverhandlung in Lenzburg nicht die erste. Chris Iseli

Während Michelle (Name geändert) im Gerichtssaal in Lenzburg sitzt, wartet ihr Partner mit dem Baby im Warteraum. Ihre Tochter sei der Grund, warum sie keine Straftaten mehr begehen möchte, erklärt sie. Auch der Strafantrag der Staatsanwaltschaft scheint der jungen Mutter die Augen geöffnet zu haben. Neben einer Busse von 400 Franken beantragt der Staatsanwalt eine unbedingte Gefängnisstrafe von acht Monaten. «Dadurch wurde ich wachgerüttelt und ich habe eingesehen, wie schlecht es war.»

Auslöser für die Gerichtsverhandlung war unter anderem eine Autofahrt am 6. Februar 2020. Michelle wurde kurz vor Mittag aufgrund eines «auffälligen Überholmanövers» und ihrer «sportlichen Fahrweise» angehalten. Dabei fiel den Polizisten auf, dass die junge Frau sehr nervös war und zitterte.

Ein Drugwipe-Vortest bestätigte den Verdacht, dass sie nicht im Auto hätte sitzen dürfen: Nachdem der daraufhin durchgeführte Schnelltest positiv auf Kokain reagierte, gab Michelle zu, dass sie in der Nacht auf den 5. Februar Kokain geschnupft hatte. Einen anschliessenden Test im Spital verweigerte sie mit der Begründung, dass sie zur Arbeit müsse.

Doch der Drogenkonsum war nicht ihr einziges Problem: Michelle musste bereits 2019 ihren Führerschein vorläufig abgeben. Ebenfalls zu Lasten gelegt wurde ihr das Überschreiten der Parkzeit in zwei Fällen – notabene in der Zeit, in der sie kein Billett mehr besass.

Unbelehrbar oder nicht?

Den Drogen hat die Mittzwanzigerin mittlerweile abgeschworen, erklärt sie auf Nachfrage der Gerichtspräsidentin. «Inzwischen habe ich ein neues Umfeld und auch meine Tochter tut mir sehr gut.» Derzeit sei sie dran, ihr Billett wiederzuerlangen. Damit sie weiterhin ihren zwei Jobs nachgehen könne. Der Termin für den medizinischen Test stehe bereits und auch das psychologische Gutachten soll folgen.

«Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Sie unbelehrbar sind», sagt Lüscher. Deshalb sei nach den Geldstrafen jetzt auch eine unbedingte Haftstrafe beantragt worden. Michelle ist anderer Meinung: «Ich habe etwas gelernt und möchte mich auch bessern.» So bestreite sie die Vorwürfe auch nicht, nur die Häufigkeit. Wie oft sie 2020 gefahren ist, darüber ist sie sich nicht einmal mit ihrem Anwalt ganz einig. Zu Lasten gelegt werden ihr drei Fahrten.

Die Probezeit als Damoklesschwert

Ihr Verteidiger forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten, eine Busse von 240 Franken und eine verlängerte Probezeit. Eine unbedingte Freiheitsstrafe sei «nicht verhältnismässig». Die Gerichtspräsidentin folgte dem Antrag teilweise: Sie verurteilt Michelle zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit einer vierjährigen Probezeit und einer Verbindungsbusse von 3400 Franken. Dazu kommen die Verfahrenskosten und die Anklagegebühr von rund 3000 Franken.

Michelles Aussagen seien glaubhaft gewesen, so Lüscher. «Es braucht ausser der Busse keinen weiteren Denkzettel. Das Damoklesschwert der vierjährigen Probezeit, das über Ihnen schwebt, ist heftig.»