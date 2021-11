Steuerbeamte im Bezirk Lenzburg haben das Amtsgeheimnis verletzt

Bezirksgericht Lenzburg Steueramtsmitarbeitende haben gegen das Gesetz verstossen, um einen zu entlarven, der gegen das Gesetz verstösst Zwei Mitarbeitende eines Steueramts wollten verhindern, dass ein Mann in der Schweiz weiterhin Sozialhilfegelder und sonstige Finanzhilfen bezieht, obwohl er im Ausland ein grosses Vermögen hat. Dabei haben sie aber das Amtsgeheimnis verletzt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Mitarbeitenden des Steueramts wurden am Bezirksgericht Lenzburg wegen Verletzung des Amtsgerichts verurteilt.

Chris Iseli / LZB

Auf der einen Seite sitz Lorenzo (alle Namen geändert). Ein Mann, der mehrere hunderttausend Euro auf ausländischen Konten hat, laut Strafbefehl 700'000. Ein Lottogewinn, den er in der Schweiz hätte versteuern müssen, das aber nie getan hat. Stattdessen bezog er über mehrere Jahre hinweg Ergänzungsleistungen, profitierte von Prämienverbilligungen und bekam sogar noch Sozialhilfe.

Auf der anderen Seite sitzen Lina, die auf einem Steueramt tätig ist, und ihr Vorgesetzter Beat. Sie verfügen beide über langjährige Berufserfahrung und sie erfuhren im Juni 2019, dass Lorenzo die Leistungen vom Schweizer Staat unberechtigterweise erhalten hat. Müsste man raten, wäre klar, wer auf der Anklagebank sitzt.

Falsch geraten: Nicht Lorenzo, sondern Lina und Beat mussten sich am Mittwoch am Bezirksgericht Lenzburg verantworten. Denn sie hatten, so urteilte Gerichtspräsidentin Eva Lüscher schliesslich, beide das Amtsgeheimnis verletzt.

Schnell gehandelt, um ihm das Handwerk zu legen

Und das ging so: Via den Automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) kamen drei Dokumente zum betreffenden Steueramt der Region. Diese enthielten Informationen über drei Bankkonten von Lorenzo; also darüber, dass er im Ausland Vermögen hat. Der Mann sei ihnen hinlänglich bekannt, sagten Lina und Beat aus. Ein Anruf bei der Sozialversicherungsanstalt (SVA) ergab: Ja, Lorenzo bezieht Leistungen.

Der Automatische Informationsaustausch in Steuersachen Über 100 Staaten machen mit beim Automatischen Informationsaustausch in Steuersachen, darunter die Schweiz. Informationen, beispielsweise über Bankkonten, werden unter den Steuerbehörden ausgetauscht. Damit soll etwa grenzüberschreitende Steuerhinterziehung verhindert werden, heisst es beim eidgenössischen Finanzdepartement. (ewa)



Lina versicherte sich bei Beat, dass es in Ordnung sei, die besagten AIA-Dokumente an die SVA weiterzuleiten. Schnellstmöglich sollten die unberechtigten Zahlungen an Lorenzo gestoppt werden. Es habe sofortiger Handlungsbedarf bestanden, denn Lorenzo hätte versuchen können, sich ins Ausland abzusetzen. «Dann hätte sich der Staat das Geld ans Bein streichen können», sagte Beat. Das habe er auch schon erlebt.

Bloss: Die AIA-Dokumente waren mit einem Stop-Signal, dem Hinweis «Vertraulich» und einem Text versehen, in welchem darauf aufmerksam gemacht wird, dass nur in Steuerbelangen Berechtigte die Dokumente erhalten dürfen. Die SVA gehört nicht zu diesem Kreis.

Keine explizite Weisung, keine Schulung

Richtig wäre offenbar gewesen, bei einer übergeordneten Stelle um die Entbindung vom Amtsgeheimnis zu bitten. Das könne aber Wochen dauern, sagte Beat. «Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und zum Schutz des ehrlichen Steuerzahlers.» Für AIA-Dokumente habe zu dieser Zeit keine explizite Weisung bestanden und sie seien im Umgang damit auch nie geschult worden. Deshalb nahmen sie an, es sei, wie bei anderen Unterlagen auch, legitim, sie an die SVA zu übermitteln.

Linas Verteidiger betonte, dass auf dem Steueramt kein Grund dafür bestanden habe, anzunehmen, dass die Weiterleitung nicht rechtens sei. Und Beats Verteidiger fragte rhetorisch: «Hätte der Beschuldigte tatenlos zusehen müssen, wie sich der finanzielle Schaden Monat für Monat vergrössert?»

Keine Frage der Sympathie, sondern des Gesetzes

Gerichtspräsidentin Lüscher sagte es deutlich: «Es geht nicht darum, dass man sich auf der Seite des Strafklägers oder auf jener der Wahrung öffentlicher Interessen positioniert, sondern es geht um das Gesetz.» Dass die AIA-Dokumente nur für Steuerzwecke bestimmt seien, sei klar und deutlich deklariert. «Man kann Sympathie haben für das Vorgehen, sie wollten den Staat schützen. Aber es hätte dafür einen legalen Weg gegeben.»

Dass die langjährigen Steueramtsmitarbeitenden hehre Ziele verfolgt hätten, zeige sich aber am Strafmass. Eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 320 Franken (6400 Franken) sowie 1600 Franken Busse für Beat; eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 150 Franken (3000 Franken) und eine Busse von 750 Franken für Lina.

Und Lorenzo? Er hat an Steuern bezahlt, was er noch musste und auch die Ergänzungsleistungen zurückbezahlt. Strafrechtlich hat das Ganze für ihn offenbar keine Konsequenzen, wie eine Anfrage bei der Oberstaatsanwaltschaft ergibt: Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau habe ein Strafverfahren gegen ihn wegen möglichem unrechtmässigem Bezug von Leistungen aus einer Sozialversicherung eingestellt.