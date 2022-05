Stinkefinger und Drohungen: Mann in Lenzburg erneut verurteilt

Bezirksgericht Lenzburg «Nicht einmal Gott steht mir im Weg»: Vorbestrafter 42-Jähriger wird erneut verurteilt Schon letztes Jahr wurde ein Mann wegen mehrfacher Drohung verurteilt. In der Probezeit wurde er erneut straffällig: Vor dem Bezirksgericht Lenzburg wurden ihm weitere Delikte vorgeworfen, deren er teilweise schuldig gesprochen wurde. Valérie Jost Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte soll seiner Ex-Frau ein Schlagring-Foto geschickt und ihr gedroht haben, ihr die Zähne auszuschlagen. Im Bild ein vom Bezirksamt Rheinfelden beschlagnahmter Schlagring. Michael Mülli

Zoff mit der Nachbarschaft kennen wohl alle. In diesem Fall ging es um Grillholz, das Dejan (alle Namen geändert) vor das Bezirksgericht Lenzburg brachte. Beziehungsweise ein Streit, der darüber entbrannte, und Beleidigungen, die der in der Region wohnhafte 42-Jährige dabei ausgesprochen – und gezeigt haben soll: Es ging um den Stinkefinger und das italienische «Vaffanculo». Zudem warf ihm die Staatsanwaltschaft versuchte Nötigung, mehrfache Drohung und üble Nachrede vor.

Vor Gericht schilderte die Zeugin Celine, eine Bekannte von Dejan, den Vorfall betreffend Beleidigung so: Sie und ihre damalige Freundin waren letzten Frühling an einem Montagmorgen zum Grillieren bei Dejan in einer Gemeinde der Region eingeladen. Er sagte ihr, das auf dem Vorplatz liegende Grillholz gehöre dem ganzen Block, worauf Celine damit ein Feuer machte.

Kurz danach rief jedoch eine damalige Nachbarin, die 72-jährige Maria, aus dem Fenster, das Holz gehöre ihr persönlich und solle nicht verwendet werden. Dejan beharrte darauf, Maria kam raus, es entbrannte ein lauter Streit – von dem Celine nicht viel verstand, da er auf Italienisch geführt wurde. Was sie jedoch mitbekam: die Aussage «Vaffanculo» und den Stinkefinger. Beides sei sowohl von Dejan als auch von Maria gekommen.

«Der Stinkefinger war das einzige, was ich gemacht habe»

Maria wies diese Vorwürfe von sich: «So etwas würde ich nie machen.» Beleidigt habe nur Dejan sie, er sei aggressiv gewesen und sie habe schon länger Angst vor ihm. Auf Nachfrage von Gerichtspräsidentin Eva Lüscher wollte sie die Aussage und Geste («das ist nichts Schönes») auch nicht wiederholen, bestätigte aber, dass von Dejan beides kam. Dieser stritt die Aussage «Vaffanculo» ab, gab aber den Stinkefinger zu: «Aber das ist das Einzige, was ich gemacht habe.»

Der Vorfall war aber nicht der Einzige, wegen dem Dejan vor Gericht stand. Drei Wochen später soll er seinem Vermieter geschrieben haben: «Rufen Sie mich an, bevor ich es auf meine Balkan-Art regle mit Maria.» Dafür war er wegen versuchter Nötigung angeklagt. Vor Gericht erklärte Dejan: «Ich meinte damit, dass ich sonst das ganze Holz für mich nehmen würde, wie sie. Dann soll sie schauen, wie sie grillieren kann.»

Der Ex-Frau gedroht und sie als Pornostar bezeichnet

Die Vorwürfe der mehrfachen Drohung und der üblen Nachrede betrafen Dejans Noch-Ehefrau, das Scheidungsverfahren läuft. Gemäss Strafbefehl hat er ihr ein Foto von einem Schlagring geschickt mit dem Kommentar, den habe er gerade speziell für sie gekauft und er werde «seine blutige Rache erhalten». Auch habe er ihr geschrieben, er werde ihr die Zähne ausschlagen, und er werde nach Mazedonien kommen und sie werde nicht heil zurückkehren. Zudem habe er sie in einem Facebook-Post als Pornostar bezeichnet.

«Ich wollte, dass die Wahrheit ans Licht kommt», sagte Dejan dazu vor Gericht. Er habe diese Pornos selbst gesehen. Und das Schlagringbild und die Androhung des Zähneausschlagens habe den Onkel seiner baldigen Ex-Frau betroffen, nicht sie selbst. Auf Eva Lüschers Nachfrage, weshalb dann sie die Anzeige eingereicht habe, erklärte Dejan, der Onkel lebe in Mazedonien. «Deshalb schrieb ich auch, dass ich komme und zuschaue, wie er meine tote Mutter in ihrem Grab fickt. Das hat er mir nämlich angedroht, und dann soll er ein Mann sein und es tun. Das will ich sehen.»

Keine Strafe für Stinkefinger, aber für Drohung und üble Nachrede

Der Beschimpfung seiner Nachbarin wurde Dejan schuldig gesprochen, erhielt aber keine Strafe. «Ich gehe aufgrund der Befragung der Zeugin und der Aussagen heute davon aus, dass beide den Stinkefinger gezeigt haben, deshalb hebt sich das auf», erklärte Eva Lüscher. Freigesprochen wurde er nach dem Grundsatz «im Zweifelsfall für den Angeklagten» vom Vorwurf der versuchten Nötigung seines Vermieters. «Es ist unklar geblieben, was denn diese Balkan-Art ist und ob das reicht, um den Vermieter unter Druck zu setzen und zu einem Verhalten zu nötigen», so Lüscher.

Schuldig ist Dejan dagegen der mehrfachen Drohung und üblen Nachrede gegenüber seiner Noch-Ehefrau. «Die Tatbestände sind erfüllt und durch Screenshots belegt, und die Drohungen waren nicht an den Onkel gerichtet», so Lüscher. Sie verhängte eine unbedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 90 Franken (6300 Franken). Zudem muss Dejan die Verfahrenskosten von 1370 Franken und die Anklagegebühr von 1200 Franken tragen.

Er will das Urteil weiterziehen

Schon einmal war Dejan wegen mehrfacher Drohungen gegenüber seiner Noch-Ehefrau verurteilt worden. Da er nun in der Probezeit erneut straffällig wurde, wird die Bewährung hierfür um ein Jahr verlängert.

«Ich gehe trotz allem davon aus, dass Sie etwas gelernt haben und in Zukunft keine Drohungen und Beschimpfungen mehr aussprechen werden», sagte Lüscher am Ende. Worauf Dejan antwortete: «Doch, denn die Wahrheit muss ans Tageslicht. Egal, wer mir im Weg steht. Nicht einmal Gott steht mir im Weg.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dejan kündigte bereits an, es weiterziehen zu wollen.

