Lernfahrer war ohne berechtigten Beifahrer auf Autobahn unterwegs

Bezirksgericht Lenzburg Nächtliche Ausfahrt kommt Lernfahrer vor Gericht teuer zu stehen Die Kantonspolizei wollte einen Lenker kontrollieren, dieser fuhr jedoch minutenlang weiter. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Lernfahrer einige Gesetze missachtet hatte. Anja Suter 18.02.2022, 05.00 Uhr

Weil er diverse Strassengesetze missachtete, stand Askar* vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Chris Iseli

An die ersten Fahrstunden mag sich wohl so mancher erinnern. Aufgeregt tuckert man mit dem Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz durch die Quartiere, lernt zu kuppeln, blinken und darf dabei die anderen Verkehrsteilnehmenden nicht vergessen. Glückliche üben nicht nur mit Fahrlehrpersonen, sondern dürfen auch mit Bekannten nebendran die Strassen unsicher machen.

So war auch Askar (Name geändert) an einem Samstagabend im September 2020 mit dem Auto unterwegs, wie es im Strafbefehl heisst. Auf dem Beifahrersitz sass ein Kollege auf dem Rücksitz Askars Freundin. Der Afghane lenkte das Fahrzeug von Lenzburg aus auf die Autobahn. Hinter ihm fuhr niemand anderes als die Kantonspolizei Aargau, die den Fahrzeuglenker über der digitalen Anzeige «Stopp Polizei» zum Anhalten aufforderte.

Askar setze seine Fahrt jedoch munter fort und verliess die Autobahn erst bei einer späteren Ausfahrt, wo er die Sicherheitslinie überfuhr. Erst nachdem er die Autobahn verlassen hatte, hielt er bei einem Dorfeingang an. Die Kantonspolizei, die dem Mittzwanziger weiterhin während Minuten gefolgt war, kontrollierte daraufhin das Fahrzeug und seine Insassen.

Ohne «L» und ohne Berechtigung auf der Autobahn unterwegs

Dabei stellte sich heraus, dass Askar bei seiner Fahrt eine ganze Reihe von Gesetzen konsequent ignoriert hatte. Nicht nur, dass er die Aufforderung der Polizei zum Halten ignoriert und die Sicherheitslinie überfahren hatte. Bei der Kontrolle überreichte der junge Mann den Polizisten nur einen Lernfahrausweis. Am Fahrzeug fehlte jedoch das «L», das Lernfahrten kennzeichnet. Und schlimmer: Askars Beifahrer war gar nicht berechtigt, mit einem Lernfahrer unterwegs zu sein – dazu läuft ein separates Verfahren. Zudem wäre Askar gar nicht dazu berechtigt gewesen, auf einer Autobahn unterwegs zu sein. Er hatte erst zirka zehn Fahrstunden bei einem Fahrlehrer absolviert und war noch nicht prüfungsreif.

So klar der Sachverhalt auch war, Askar entschied sich, mit Hilfe seines Anwalts, gegen den Strafbefehl Einsprache zu erheben. Vor Gericht erschien der Mann, Mitte 20, in grauen Stoffhosen und mit einer grünen Jacke. Er sass alleine am Tisch vor Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger. Von seinem Anwalt habe er schon längere Zeit nichts mehr gehört, sagte Askar auf Nachfrage. Dieser sei ihm auch zu teuer gewesen.

«Ich habe nicht gewusst, dass sie zu mir wollen»

Dem Mittzwanziger fiel es zu Beginn schwer, konkret auf die Fragen der Gerichtspräsidentin zu antworten. Auf die Frage, wieso er nicht angehalten habe, als die Polizei es verlangte, antwortete er zuerst: «Ich habe nicht gewusst, dass sie zu mir wollen.» Nur um dann zu sagen, dass er sie nicht gesehen habe. «Das glauben sie ja selbst nicht. Ihre Freundin auf dem Rücksitz hat sie gesehen», erwiderte Danae Sonderegger darauf. Zudem gäbe es Videomaterial, das zeige, dass das Polizeiauto minutenlang hinter Askar gefahren sei.

Nach einem kurzen hin und her bestätigte der junge Mann, dass die Angaben im Strafbefehl korrekt seien: «Wenn alles korrekt ist, dann ist es korrekt», sagte er. Seine Einsprache zog er zurück, nachdem die Gerichtspräsidentin ihm erklärte, dass eine Rechnung ohne Verurteilung tiefer ausfallen würde.

Somit bleibt es für Askar bei einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 50 Franken, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Auf jeden Fall zahlen muss er jedoch die Busse von 900 Franken, dazu die Strafbefehlsgebühr von 800 Franken und die Polizeikosten von 50 Franken. Summa summarum kostete die nächtliche Ausfahrt Askar, der als Autowäscher arbeitet, 1750 Franken. Die Anwaltskosten sind dabei noch nicht miteingerechnet.