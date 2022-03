Aargauer fuhr auf der "Todesstrasse" 40 km/h zu schnell.

Bezirksgericht Lenzburg Mittzwanziger fuhr auf der «Todesstrasse» 40 km/h zu schnell: Sein Verteidiger argumentiert mit den guten Strassenverhältnissen Bei seiner nächtlichen Fahrt auf der Bünztalstrasse in Richtung Lenzburg war ein Aargauer zu schnell. Den Grund dafür konnte er vor Gericht nicht erklären, obwohl es nicht seine erste Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit war. Anja Suter 11.03.2022, 05.00 Uhr

In Lenzburg sass Dren im Gerichtssaal vor Gerichtspräsidentin Eva Lüscher. Chris Iseli (19. 12.2018)

Dren (Name geändert) fährt gerne Auto. Nicht nur in seiner Freizeit, er sitzt auch beruflich als Dachdecker und Chauffeur häufig hinter dem Steuer. Das Problem ist, dass Dren sich nicht immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Deshalb musste er an einem Mittwochmorgen auch vor dem Bezirksgericht in Lenzburg erscheinen. Eigentlich wollte der Mann mitte 20 selbst mit dem Auto zum Bezirksgericht fahren, ein Auffahrunfall verhinderte diesen Plan doch. Dank einer Kollegin, die Dren abholte und zu seinem Termin chauffierte, sass er schliesslich doch vor Gerichtspräsidentin Eva Lüscher.

Die Verhandlung fand statt, weil Dren den Strafbefehl durch seinen Anwalt anfechten liess. Darin ist ersichtlich, was sich an einem Samstag vor rund einem Jahr, kurz vor Mitternacht, zugetragen hat. Dren war auf der Bünztalstrasse Richtung Lenzburg unterwegs. Die Strasse, die im Volksmund auch «Todestrasse» genannt wird, weil es dort immer wieder zu schweren Unfällen kommt. Dabei fuhrt Dren anstelle der erlaubten 80 km/h mit 126 km/h. Nach dem Abzug der Sicherheitsmargen blieb es bei einer Überschreitung von 40 km/h. «Durch diese massive Geschwindigkeitsüberschreitung bildete der Beschuldigte für sich und andere Verkehrsteilnehmer eine erhöhte abstrakte Gefahr», so der Strafbefehl.

Es war nicht seine erste Schnellfahrt

«Wieso sind Sie zu schnell gefahren?», fragte Eva Lüscher den Beschuldigten. Er erwiderte, dass dies einfach so passiert sei, es ihm leid tue und nie wieder passiere. «Es ist aber schon das dritte Mal passiert», erinnerte ihn die Gerichtspräsidentin. «Ich habe keine Antworten», sagte Dren, der zusammengesunken auf seinem Stuhl sass. Der Angeklagte sprach allgemein nicht viel und schien teilweise Mühe zu haben, Lüscher zu verstehen. Mehrmals besprach sich der Kosovare mit seinem Anwalt in fliessendem italienisch.

Sein Verteidiger argumentierte, dass die Voraussetzungen für eine grobe Verkehrsverletzung nicht gegeben seien. Diese müsse nämlich nach objektiven und subjektiven Umständen erfolgen. Bei der Bünztalstrasse handle es sich um eine weit vorausschaubare, gerade Strasse. Zudem sei es trocken gewesen. Dren sei zudem berufsmässiger Chauffeur und habe sein Auto stets unter Kontrolle. Auch sei er sich nicht bewusst gewesen, dass die höchstzulässige Geschwindigkeit bei 80 km/h pro Stunde liege. Weil ihm das Wissen fehlte, habe er also nicht vorsätzlich gehandelt.

Der Verteidiger war mit dem Urteil nicht zufrieden

Die Gerichtspräsidentin sah das anders. Der Vorsatz liegt ihrer Meinung nach vor: «Er weiss, dass das Auto schnell fährt, wenn er Gas gibt.» Bei der Strasse gebe es keine unklare Beschilderung. «Der Tatbestand der groben Verkehrsverletzung ist erfüllt», hielt sie fest. Sie verurteilte Dren zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 120 Franken bei einer Probezeit von drei Jahren und einer Busse von 1700 Franken. Zudem muss Dren die Verfahrenskosten und die Anklagegebühr von zusammen rund 1900 Franken zahlen. Drens Anwalt sagte nach der Verhandlung gegenüber der AZ, dass er erwäge, das Urteil ans Obergericht weiterzuziehen.