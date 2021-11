Mann verurteilt, weil er Polizeiauto im Einsatz zu dicht auffuhr.

Bezirksgericht Lenzburg Mann nötigt Polizeiauto, die Fahrspur zu wechseln – nun könnte ihn die Aktion über 25'000 Franken kosten Das Szenario, das ihm vorgeworfen werde, sei gar nicht möglich. Das sagte der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Das Gericht sah das anders. Eva Wanner Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Der Gerichtssaal des Bezirksgerichts Lenzburg Seetal. Aufgenommen am 19. Dezember 2018.

Chris Iseli/LZB

Mit Blaulicht und Martinshorn war das Polizeiauto auf der A1 unterwegs. Eine dringliche Dienstfahrt, an diesem dunklen, verregneten Winterabend war der Verkehr dicht.

Dicht auch der SUV hinter dem Polizeiauto. Viel zu nah fuhr der VW dem Einsatzfahrzeug hinterher. Die Polizistin auf dem Beifahrersitz blickte mehrmals nach hinten und sah über eine Distanz von zwei Kilometern, dass das Auto den Abstand von etwa fünf bis zehn Metern nicht vergrösserte. «Mein Vorgesetzter, der das Polizeiauto steuerte, sah sich genötigt, den Fahrstreifen zu wechseln und das Auto überholen zu lassen – trotz dem dringlichen Einsatz, zu dem wir unterwegs waren», sagte sie am Mittwochmorgen vor Bezirksgericht Lenzburg aus. «Wenn jemand vor uns gebremst hätte, hätten wir das auch tun müssen. Wegen des sehr geringen Abstands des Fahrzeugs hinter uns hätte die Gefahr einer Kollision bestanden.»

Er ist sich keiner Schuld bewusst

Vittorio (der Beschuldigte, Name geändert) hatte für dieses Szenario nur Kopfschütteln, verwerfende Handbewegungen und mehrfach das Wort «impossibile» übrig. Er ist Tessiner, weshalb eine Übersetzerin vor Ort war. Auf die Fragen von Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger Vittorio selten direkt ein. Der 52-Jährige ist sich keiner Schuld bewusst, es sei wirklich «impossibile», also unmöglich, was die Polizistin geschildert habe.

Der gut verdienende Direktor einer Firma bestätigte zwar, dass er hinter dem Polizeiauto hergefahren sei. Er habe aber sowohl einen Tempomat auf 125 km/h als auch einen Distanzhalter eingestellt. Weder könne er also massiv zu schnell gefahren, noch dem Polizeiauto allzu nahe auf die Pelle gerückt sein.

Verurteilt werden sollte Vittorio laut Strafbefehl wegen ungenügenden Abstands, der Geschwindigkeitsüberschreitung um 28 km/h sowie der Nötigung, indem er den Fahrer des Polizeiautos dazu zwang, die Fahrspur zu wechseln, damit bei einem Bremsmanöver kein Unfall passiert.

Die Staatsanwaltschaft forderte: eine auf zwei Jahre Probezeit bedingte Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 410 Franken (32'800 Franken), eine Busse von 8500 Franken sowie die Auferlegung der Kosten (1200 Franken Strafbefehlsgebühr, 325 Franken Polizeikosten).

Ein Tatbestand ist verjährt

Die Verteidigung von Vittorio plädierte hingegen für einen Freispruch auf ganzer Linie. Sie hätten ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem Videoaufnahmen ausgewertet wurden und das aufzeige, dass er sowohl den Abstand als auch die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten habe. Es gebe, ausser der Aussage der Polizistin, nichts, das für einen Schuldspruch spreche.

Das Problem mit dem Gutachten: Dem Gericht liegt eine Expertise vor, wonach wegen der Witterungsverhältnisse ein solches Papier gar nicht erst erstellt werden kann. Glaubwürdig ausgesagt habe aber die Polizistin, hielt Gerichtspräsidentin Sonderegger fest.

Das Urteil lautete denn auch entsprechend: schuldig. Die Geschwindigkeitsübertretung ist zwar verjährt, denn der ganze Vorfall trug sich im Januar 2018 zu. Es bleiben aber die Nötigung und der ungenügende Abstand. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 250 Franken (20'000 Franken) auf zwei Jahre bedingt sowie eine Busse von 5000 Franken. Auch die Kosten für das Vorverfahren und das Verfahren muss Vittorio tragen. «Unglaublich!», sagte einer seiner Verteidiger, kaum hatte er das Gebäude verlassen. Sie würden das Verfahren sicher weiterziehen.